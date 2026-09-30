Bigg Boss 10 Telugu: బిగ్ బాస్ హౌస్ లో రచ్చ రచ్చ.. రోహిత్ వార్నింగ్.. ఈ వారం ఆ మోడల్ తట్టాబుట్టా సర్దుకోవాల్సిందేనా?
Bigg Boss 10 Telugu: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ లో పోరు మరింత ఇంటెన్సివ్ గా మారింది. కెప్టెన్సీ రేసు కోసం కంటెస్టెంట్లు ఫిజికల్ గా పోరాడుతున్నారు. బిగ్ బాస్ పెట్టే టాస్కుల కోసం కొట్టుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ హౌస్ లో రచ్చ రచ్చ జరుగుతుందనే చెప్పాలి.
Bigg Boss 10 Telugu: బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ లో ఈ వారం ఆట రచ్చరచ్చగా మారుతోంది. టోటల్ డామినేషన్ థీమ్ తో ఈ వీక్ ఆట జోరందుకుంది. కెప్టెన్సీ రేసులో కంటెస్టెంట్లు ఆడ, మగ అని తేడా లేకుండా పోరాడుతున్నారు. కొన్నిసార్లు ఫిజికల్ కూడా అవుతున్నారు. దీంతో బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ పై హైప్ కాస్త పెరిగిందనే టాక్ ఉంది.
బిగ్ బాస్ 10 తెలుగులో రచ్చ
బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ రసవత్తరంగా సాగుతోంది. నాలుగో వారంలో కంటెస్టెంట్ల మధ్య ఫైట్ మరింత జోరందుకుంది. బిగ్ బాస్ ఈ కంటెస్టెంట్లను రెండు టీమ్ లుగా విడదీశాడు. టీమ్ భైరవ, టీమ్ సప్తశక్తిగా కంటెస్టెంట్లు డివైడ్ అయ్యారు. ఈ టీమ్స్ ఇప్పుడు ఫైట్ చేసుకుంటున్నాయి.
రోహిత్ వార్నింగ్
బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఇప్పుడు త్రిగుణ్ వర్సెస్ రోహిత్, అమన్, అపూర్వగా వార్ మారింది. ఈ ముగ్గురు ప్రత్యేకంగా త్రిగుణ్ ను టార్గెట్ చేశారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇక టాస్క్ లో భాగంగా ఫిజికల్ అయితే మాత్రం తాను లాగిపడేస్తానంటూ రోహిత్ వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చాడు.
ఇప్పుడు భైరవ టీమ్ లో అపూర్వ, రోహిత్, అమన్, ఝాన్సీ, వర్షిణి, సుధీర్, రాంప్రసాద్, వంశీ ఉన్నారు. సప్తశక్తి టీమ్ లోనేమో త్రిగుణ్, దేబ్జానీ, శాలిని, సృష్టి, చరణ్, నరేష్, ముఖేష్ గౌడ ఉన్నారు.
బిగ్ బాస్ ఓటింగ్
ఇక బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ లో నాలుగో వారం 9 మంది కంటెస్టెంట్లు నామినేషన్లలో ఉన్నారు. త్రిగుణ్, ముఖేష్, రోహిత్, శాలిని, చరణ్, నరేష్, దేబ్జానీ, అమన్, సృష్టి నామినేషన్లలో ఉన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఓటింగ్ ట్రెండ్ గమనిస్తే అమన్, సృష్టి డేంజర్ డేన్లో ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది.
లాస్ట్ లో సృష్టి
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ నాలుగో వారంలో అనఫిషియల్ ఓటింగ్ ట్రెండ్స్ చూస్తే మోడల్ సృష్టి లాస్ట్ ప్లేసులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆమెకు ఇప్పటివరకూ కేవలం 2.1 శాతం ఓట్లు మాత్రమే పడ్డాయని టాక్. 2.39 శాతం ఓట్లతో అమన్ కాస్త పై పొజిషనల్ ఉన్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో సృష్టి ఈ వారం ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశముందని అంటున్నారు.
హీరో త్రిగుణ్, రోహిత్ మధ్య ఓటింగ్ వార్ కొనసాగుతోంది. వీళ్లిద్దరూ టాప్ ప్లేసు కోసం ఫైట్ చేస్తున్నారు. కొద్ది తేడాతోనే వీళ్ల టాప్ 2 స్థానాలు మారుతూనే ఉన్నాయని తెలిసింది. మరి వీకెండ్ వరకు ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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