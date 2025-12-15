Edit Profile
    ఆర్మీ జవాన్ నుంచి జ‌బ‌ర్ద‌స్త్ క‌మెడియ‌న్ వ‌ర‌కు-బిగ్ బాస్ 9 టాప్ 5 వీళ్లే-మ‌రి 50 ల‌క్ష‌లు గెలిచేదెవ‌రో?

    బిగ్ బాస్ 9 తెలుగులో సస్పెన్స్ కు తెరపడింది. టాప్-5 ఎవరు? అనే ప్రశ్నకు సమాధానం దొరికేసింది. ఫైనల్ చేరిన అయిదుగురు ఎవరో తేలిపోయింది. మరి వీళ్లలో ట్రోఫీ కొట్టేదెవరు? రూ.50 లక్షలు పట్టేదెవరు? 

    Published on: Dec 15, 2025 9:21 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    బిగ్ బాస్ 9 తెలుగులో క్లైమాక్స్ కు రంగం సిద్ధమైంది. 15 వారాల ఈ రియాలిటీ షో సీజన్ లో అత్యంత కీలకమైన చివరి వారం వచ్చేసింది. ఇక ఈ సీజన్ లో మిగిలింది ఒక్క వారమే. ఈ నేపథ్యంలో ఫైనల్ చేరిన టాప్-5 కంటెస్టెంట్లు ఎవరో తెలిసిపోయింది. పడాల కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయెల్, తనూజ పుట్టస్వామి, డీమాన్ పవన్, సంజన గల్రానీ బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు ఫినాలేకి అర్హత సాధించారు.

    బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు టాప్ 5 (youtube)
    డబుల్ ఎలిమినేషన్ తో

    బిగ్ బాస్ 9 తెలుగులో గత వీకెండ్ లో డబుల్ ఎలిమినేషన్ జరిగింది. సుమన్ శెట్టి శనివారం, భరణి శంకర్ ఆదివారం ఎలిమినేట్ అయి వెళ్లిపోయారు. దీంతో హౌస్ లో అయిదుగురు మిగిలారు. కల్యాణ్, తనూజ, సంజన, ఇమ్మాన్యుయెల్, పవన్ టాప్-5లో చోటు దక్కించుకున్నారు. ఇక టైటిల్ రేసులో ఉన్న ఈ అయిదుగురిలో ఎవరు విజేతగా నిలుస్తారో అనే ఉత్కంఠ మొదలైంది.

    రూ.50 లక్షలు

    బిగ్ బాస్ ప్రైజ్ మనీని హోస్ట్ నాగార్జున ప్రకటించేశారు. ఈ 9వ సీజన్ లో విన్నర్ కు రూ.50 లక్షలు వస్తాయని అనౌన్స్ చేశారు. మరి ఈ అయిదుగురిలో ఆ అరకోటి ఎవరు సొంతం చేసుకుంటారనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది. ఈ టాప్-5లో ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో బ్యాక్ గ్రౌండ్. హౌస్ లో జర్నీ కూడా ఒక్కొక్కరిది డిఫరెంట్. ఇక టైటిల్ విన్నర్ ను తేల్చేందుకు ఓటు వేయాలని నాగార్జున చెప్పిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఆడియన్స్ చేతుల్లోనే పవర్ ఉంది.

    ఆర్మీ జవాన్ నుంచి

    బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు టాప్-5 చేరిన వాళ్లలో వేర్వేరు నేపథ్యాలున్న కంటెస్టెంట్లున్నారు. పడాల కల్యాణ్ ఆర్మీ జవాన్. సైన్యంలో పని చేసే అతను సినిమాలు, బిగ్ బాస్ పై ఇష్టంతో ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోలేదు. అగ్నిపరీక్షలో నెగ్గి హౌస్ లో అడుగుపెట్టాడు. టాస్క్ ల్లో ఇరగదీశాడు. ఏ విషయాన్నయినా స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ గా చెప్తూ ఆడియన్స్ మనసులు గెలుచుకున్నాడు. టాస్క్ ల్లో గెలిచి ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ కప్ సొంతం చేసుకున్నాడు.

    ఇక జబర్దస్త్ షోతో కమెడియన్ గా మంచి పేరు తెచ్చుకుని, సినిమాల్లోనూ రాణిస్తున్న ఇమ్మాన్యుయెల్ సెకండ్ ఫైనలిస్ట్ గా ఫినాలే చేరాడు. బిగ్ బాస్ హౌస్ లో అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి నవ్విస్తూ, టాస్క్ లు ఆడేస్తూ ఆల్ రౌండర్ అనిపించుకున్నాడు ఇమ్ము. మరోవైపు ముద్ద మందారం సీరియల్ తో తెలుగు ఆడియన్స్ ను మెప్పించిన తనూజ పుట్టస్వామి, బుజ్జిగాడు సినిమాలో అలరించిన సంజన గల్రానీ, కామనర్ గా వచ్చి సెలబ్రిటీగా మారిపోయిన డీమాన్ పవన్ టైటిల్ కోసం పోటీపడుతున్నారు.

    News/Entertainment/ఆర్మీ జవాన్ నుంచి జ‌బ‌ర్ద‌స్త్ క‌మెడియ‌న్ వ‌ర‌కు-బిగ్ బాస్ 9 టాప్ 5 వీళ్లే-మ‌రి 50 ల‌క్ష‌లు గెలిచేదెవ‌రో?
