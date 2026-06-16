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    Blast OTT Release Date: బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 70 కోట్ల విధ్వంసం.. యాక్షన్ కింగ్ రఫ్ఫాడించిన 'బ్లాస్ట్' ఓటీటీ డేట్ ఇదేనా?

    Blast OTT Release Date: కోలీవుడ్ సీనియర్ స్టార్, యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ సర్జా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన లేటెస్ట్ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీ 'బ్లాస్ట్' (Blast). థియేటర్లలో సంచలన వసూళ్లతో సర్‌ప్రైజ్ హిట్ గా నిలిచిన ఈ క్రేజీ మూవీ.. 'నెట్‌ఫ్లిక్స్' వేదికగా ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను అలరించడానికి సిద్ధమైంది.

    Jun 16, 2026, 21:26:20 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Blast OTT Release Date: ఈ ఏడాది థియేటర్లలో చిన్న, మిడ్-బడ్జెట్ సినిమాలు ఊహించని స్థాయిలో అద్భుతాలు క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ ట్రెండ్ లోనే ఎలాంటి ముందస్తు అంచనాలు లేకుండా మే 28న థియేటర్లలోకి వచ్చి.. బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసిన లేటెస్ట్ కోలీవుడ్ మూవీ 'బ్లాస్ట్'.

    Blast OTT Release Date: బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 70 కోట్ల విధ్వంసం.. యాక్షన్ కింగ్ రఫ్ఫాడించిన 'బ్లాస్ట్' ఓటీటీ డేట్ ఇదేనా?
    Blast OTT Release Date: బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 70 కోట్ల విధ్వంసం.. యాక్షన్ కింగ్ రఫ్ఫాడించిన 'బ్లాస్ట్' ఓటీటీ డేట్ ఇదేనా?

    టాలెంటెడ్ డెబ్యూ డైరెక్టర్ సుభాష్ కె. రాజ్ తెరకెక్కించిన ఈ ప్యూర్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కు ఆడియన్స్ బ్రహ్మరథం పట్టారు. ఇప్పుడు థియేట్రికల్ రన్ ముగించుకున్న ఈ మూవీ.. డిజిటల్ ప్రీమియర్ కు డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుంది. ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను భారీ రేటుకు సొంతం చేసుకుంది.

    Streaming on Netflix from June 25 | జూన్ 25 నుంచి 5 భాషల్లో రచ్చ

    థియేటర్లలో మిస్సైన యాక్షన్ లవర్స్ కోసం నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈ బ్లాస్ట్ మూవీని తీసుకు రానుంది. జూన్ 25 నుంచి ఈ సినిమా నెట్‌ఫ్లిక్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో గ్రాండ్ గా స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

    కేవలం తమిళంలోనే కాకుండా తెలుగు (బ్లాస్ట్ జోన్ టైటిల్ తో), హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కూడా ఒకేసారి ఈ మూవీ అందుబాటులోకి రానుంది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ సినిమా ఎందుకంతలా సక్సెస్ సాధించిందో తెలుసుకోవాలంటే ఓటీటీలో ఈ మూవీ చూడాల్సిందే.

    Martial Arts Family Action | కరాటే ఫ్యామిలీ వర్సెస్ మైనింగ్ మాఫియా

    ఈ సినిమా కథ అంతా ఒక విభిన్నమైన లైన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. రాజారామ్ (అర్జున్ సర్జా) ఒక మార్షల్ ఆర్ట్స్ (కరాటే) కోచ్. అతని భార్య నీలవేణి (అభిరామి) కూడా ఒకప్పుడు కరాటేలో సంచలనాలు సృష్టించిన మహిళే. వీరి కూతురు నీలా (ప్రీతి ముకుందన్) కు కూడా చిన్నప్పటి నుంచే ఆత్మరక్షణ విద్యల్లో తండ్రి కఠినమైన ట్రైనింగ్ ఇస్తాడు. సమాజంలో ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా, ఒంటరి మహిళలపై దాడులు జరిగినా నీలా ఎదురు తిరిగి బుద్ధి చెప్తుంటుంది.

    కథలో ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. ఒక సామాన్యమైన కరాటే నేర్చుకున్న ఫ్యామిలీ, ఆ ఊరిని ఇబ్బంది పెడుతున్న ఒక పవర్‌ఫుల్ మైనింగ్ మాఫియా డాన్ వరుణ్ (జాన్ కొక్కెన్), అతని అనుచరుడు అబ్రహం (అర్జున్ చిదంబరం)లతో గొడవలో ఇరుక్కుంటుంది. ఆ తర్వాత ఆ పవర్‌ఫుల్ క్రిమినల్ గ్యాంగ్ ను ఈ ముగ్గురి కరాటే ఫ్యామిలీ కేవలం తమ మార్షల్ ఆర్ట్స్ తో ఎలా డీల్ చేసింది? వారిని ఎలా తుదముట్టించింది? అనేదే ఈ సినిమా అసలు కథ.

    ఈ సినిమాలో 'కేజీఎఫ్' ఫ్రాంచైజీ ఫేమ్ రవి బస్రూర్ (Ravi Basrur) అందించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్, విజువల్స్ లో ఫైట్ సీన్స్ పీక్స్ లో ఉంటాయి. ఈ మూవీలో యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ కంటే కూడా యంగ్ బ్యూటీ ప్రీతి ముకుందన్ చేసిన మార్షల్ ఆర్ట్స్ స్టంట్స్, యాక్షన్ సీన్స్ ఆడియన్స్ కు మైండ్ బ్లోయింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇచ్చాయి.

    Box Office Sensation | రూ. 18 కోట్ల బడ్జెట్.. రూ. 70 కోట్ల కలెక్షన్స్

    ఈ సినిమా బిజినెస్ పరంగా ఒక పెద్ద అద్భుతం అని చెప్పొచ్చు. కేవలం రూ. 15 నుంచి రూ. 18 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఏకంగా రూ. 70 కోట్లకు పైగా వరల్డ్‌వైడ్ గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించింది.

    ఈ ఏడాది కోలీవుడ్ లో హయ్యెస్ట్ గ్రాసింగ్ సాధించిన టాప్ 10 సినిమాల లిస్ట్ లో 'బ్లాస్ట్' కూడా చేరిపోయింది. మొదటి వారంలోనే బ్రేక్ ఈవెన్ దాటేసి మేకర్స్ కు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు భారీ లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    ప్రస్తుతం ఓటీటీలో ఎలాంటి సాగదీత లేని హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు విపరీతమైన వ్యూయర్‌షిప్ వస్తోంది. రవి బస్రూర్ మార్క్ ఎలివేషన్స్ కు తోడు.. అర్జున్ సర్జా వింటేజ్ యాక్షన్, ప్రీతి ముకుందన్ రగ్గడ్ కరాటే ఫైట్స్ స్క్రీన్ పై భలే వర్కవుట్ అయ్యాయి.

    థియేటర్లలో కేరళ, తమిళనాడులో భారీ కలెక్షన్స్ రాబట్టిన ఈ మూవీ.. జూన్ 25 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి వస్తుండటంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని డిజిటల్ ఆడియన్స్ ను కూడా భారీగా ఎట్రాక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Blast OTT Release Date: బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 70 కోట్ల విధ్వంసం.. యాక్షన్ కింగ్ రఫ్ఫాడించిన 'బ్లాస్ట్' ఓటీటీ డేట్ ఇదేనా?
    Home/Entertainment/Blast OTT Release Date: బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 70 కోట్ల విధ్వంసం.. యాక్షన్ కింగ్ రఫ్ఫాడించిన 'బ్లాస్ట్' ఓటీటీ డేట్ ఇదేనా?
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