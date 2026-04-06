    Karishma Tanna Pregnancy: 42 ఏళ్ల వయసులో తొలిసారి ప్రెగ్నెంట్ అయిన నటి.. క్యూట్ ఫొటోలతో అనౌన్స్‌మెంట్

    Karishma Tanna Pregnancy: ప్రముఖ నటి కరిష్మా తన్నా తన అభిమానులకు తీపి కబురు అందించింది. పెళ్లయిన నాలుగేళ్ల తర్వాత తాను గర్భం దాల్చినట్లు అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసింది. ఈ ఏడాది ఆగస్టులో చిన్నారి రాక కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లు ఆమె వెల్లడించింది.

    Apr 6, 2026, 14:50:05 IST
    Written by Hari Prasad S, Hyderabad
    ప్రముఖ టీవీ, సినీ నటి కరిష్మా తన్నా తన జీవితంలో సరికొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించబోతోంది. ఆమె 42 ఏళ్ల వయసులో తల్లి కానుంది. భర్త వరుణ్ బంగేరాతో కలిసి తన మొదటి బిడ్డ కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లు కరిష్మా సోమవారం (ఏప్రిల్ 6) నాడు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించింది. ఈ వార్త విన్న అభిమానులు, తోటి నటీనటులు ఆ దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

    Karishma Tanna Pregnancy: 42 ఏళ్ల వయసులో తొలిసారి ప్రెగ్నెంట్ అయిన నటి.. క్యూట్ ఫొటోలతో అనౌన్స్‌మెంట్
    Karishma Tanna Pregnancy: 42 ఏళ్ల వయసులో తొలిసారి ప్రెగ్నెంట్ అయిన నటి.. క్యూట్ ఫొటోలతో అనౌన్స్‌మెంట్

    ఆగస్టు 2026లో చిన్నారి రాక

    కరిష్మా తన్నా తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో కొన్ని అందమైన ఫొటోలను పంచుకుంటూ ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించింది. "ఒక చిన్న అద్భుతం.. మాకు దక్కిన గొప్ప బహుమతి - ఆగస్టు 2026" అని ఆమె క్యాప్షన్ ఇచ్చింది.

    2022లో పెళ్లి చేసుకున్న ఈ జంట.. సరిగ్గా నాలుగేళ్ల తర్వాత తమ కుటుంబాన్ని విస్తరించుకుంటుండటం విశేషం. డెలివరీ తేదీని కూడా ఆమె ముందే వెల్లడించడంతో అభిమానులు ఆ క్షణం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

    సినీ ప్రముఖుల శుభాకాంక్షల వెల్లువ

    కరిష్మా చేసిన ఈ ప్రకటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. బాలీవుడ్ నుంచి టెలివిజన్ రంగం వరకు ఎందరో సెలబ్రిటీలు ఈ జంటపై ప్రేమను కురిపిస్తున్నారు.

    ఖుషీ కపూర్, భూమి పెడ్నేకర్, ధనశ్రీ వర్మ, కృతికా కమ్రా వంటి వారు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు. మనీష్ పాల్, ద్రష్టి ధామి, సంజిదా షేక్, సోనాల్ చౌహాన్, అమృతా అరోరా వంటి ప్రముఖులు సైతం ఈ సంతోష సమయంలో కరిష్మా దంపతులకు బ్లెస్సింగ్స్ అందించారు.

    ప్రేమ నుంచి వివాహం వరకు..

    కరిష్మా తన్నా, వరుణ్ బంగేరాల ప్రయాణం 2021లో ప్రారంభమైంది. కొంతకాలం డేటింగ్‌లో ఉన్న ఈ జంట.. 2022 ఫిబ్రవరి 5న ముంబైలోని తాజ్ ల్యాండ్స్ ఎండ్‌లో అత్యంత వైభవంగా వివాహం చేసుకున్నారు.

    మెహందీ, హల్దీ వేడుకలతో పాటు వారి పెళ్లి వేడుకలు మీడియాలో అప్పట్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చకు వచ్చాయి. ఏక్తా కపూర్, అనితా హస్సానందని వంటి సినీ దిగ్గజాలు వీరి వివాహ వేడుకలో సందడి చేశారు.

    వృత్తిపరంగా 'స్కూప్'తో సంచలనం

    కెరీర్ పరంగా చూస్తే కరిష్మా తన్నా ప్రస్తుతం తన కెరీర్‌లో అత్యుత్తమ దశలో ఉంది. 2023లో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదలైన 'స్కూప్' వెబ్ సిరీస్ ఆమెకు విపరీతమైన గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది. హన్సల్ మెహతా దర్శకత్వంలో జర్నలిస్ట్ జాగ్రుతి పాఠక్ పాత్రలో ఆమె అద్భుతమైన నటనను కనబరిచింది.

    ఈ వెబ్ సిరీస్ ఆసియా కంటెంట్ అవార్డ్స్‌లో ఉత్తమ ఆసియా టీవీ సిరీస్‌గా అవార్డును కూడా గెలుచుకుంది. ఇటీవల అనన్య పాండే నటించిన 'కాల్ మీ బే'లో కూడా కరిష్మా మెరిసింది. ఒకవైపు కెరీర్, మరోవైపు వ్యక్తిగత జీవితం.. రెండింటిలోనూ కరిష్మా ఇప్పుడు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది.

