    నా డిప్రెషన్‌కు కారణం విడాకులు కాదు, ఆమెతో విడిపోయాకే నేను కోలుకున్నా-భార్యతో విడాకులపై యంగ్ హీరో ఇమ్రాన్ ఖాన్ కామెంట్స్

    బాలీవుడ్ యంగ్ హీరో ఇమ్రాన్ ఖాన్ తన వ్యక్తిగత జీవితం, విడాకులు, మానసిక ఆరోగ్య ప్రయాణంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన విడాకులే మానసిక సమస్యలకు కారణమన్న వార్తల్లో నిజం లేదని, నిజానికి ఆ అన్ హెల్తీ రిలేషన్ షిప్ నుంచి బయటకు వచ్చాకే తాను మళ్లీ కోలుకోగలిగానని స్పష్టం చేశారు.

    Published on: Feb 09, 2026 6:57 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    బాలీవుడ్‌లో చాక్లెట్ బాయ్ ఇమేజ్‌తో ఒకప్పుడు అలరించిన యంగ్ హీరో ఇమ్రాన్ ఖాన్ చాలా కాలం తర్వాత తన వ్యక్తిగత విషయాలపై మనసు విప్పారు. ముఖ్యంగా తన విడాకుల చుట్టూ అల్లుకున్న కథనాలను ఆయన కొట్టిపారేశారు. తన వైవాహిక జీవితం గురించి, అది తన మానసిక స్థితిని ఎలా ప్రభావితం చేసిందనే దానిపై ఒక ఇంటర్వ్యూలో క్లారిటీ ఇచ్చారు.

    నా డిప్రెషన్‌కు కారణం విడాకులు కాదు, ఆమెతో విడిపోయాకే నేను కోలుకున్నా-భార్యతో విడాకులపై యంగ్ హీరో ఇమ్రాన్ ఖాన్ కామెంట్స్
    ఆ బంధం ఆరోగ్యకరంగా లేదు..

    తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు అవంతికా మాలిక్‌తో విడాకులపై టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాతో ఇమ్రాన్ ఖాన్ మాట్లాడారు. "మా ఇద్దరి మధ్య బంధం ఆరోగ్యకరంగా లేదని నాకు అర్థమైంది. మేము చాలా చిన్న వయసులో (18-19 ఏళ్లలో) ప్రేమలో పడ్డాం. ఆ వయసులో జీవితానుభవం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, వ్యక్తుల మధ్య ఉండాల్సిన సరైన అవగాహన మాకు అప్పట్లో తెలియలేదు" అని ఇమ్రాన్ ఖాన్ పేర్కొన్నారు.

    వీరిద్దరూ టీనేజర్స్‌గా ఉన్నప్పుడే డేటింగ్ మొదలుపెట్టి, 2011లో వివాహం చేసుకున్నారు. 2013లో వీరికి ఇమారా అనే కుమార్తె జన్మించింది. అయితే 2019లో మనస్పర్థల కారణంగా విడిపోయి, అదే ఏడాది విడాకులు తీసుకున్నారు.

    విడాకులు ఒక టర్నింగ్ పాయింట్!

    చాలామంది ఇమ్రాన్ ఖాన్ విడాకుల వల్లే డిప్రెషన్‌లోకి వెళ్లారని భావిస్తారు. కానీ, ఇమ్రాన్ ఖాన్ మాత్రం మరో కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించారు. "నేను మీడియాకు దూరంగా ఉండటంతో చాలా రకాల పుకార్లు వచ్చాయి. విడాకులే నా మానసిక సమస్యలకు కారణమని జనం అనుకున్నారు. కానీ అసలు నిజం వేరు" అని ఇమ్రాన్ ఖాన్ చెప్పారు.

    "పెళ్లి బంధంలో ఉన్న చివరి రెండేళ్లే నా జీవితంలో అత్యంత దారుణమైన రోజులు. ఆ బంధం నుంచి బయటకు రావాలని నేను తీసుకున్న నిర్ణయమే నా మానసిక ఆరోగ్య ప్రయాణంలో ఒక టర్నింగ్ పాయింట్. మేము ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేసుకోలేకపోయేవాళ్లం. విడిపోయిన తర్వాతే నేను కోలుకోవడం ప్రారంభించాను" అని ఇమ్రాన్ వివరించారు.

    మళ్లీ కెమెరా ముందుకు..

    దాదాపు దశాబ్ద కాలం పాటు సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఇప్పుడు మళ్లీ బిజీ అవుతున్నారు. ఈ ఏడాది తన స్నేహితుడు వీర్ దాస్ దర్శకత్వంలో 'హ్యాపీ పటేల్' అనే సినిమాలో అతిథి పాత్రలో కనిపించిన ఇమ్రాన్ త్వరలో హీరోగా రీ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారు.

    భూమి పెడ్నేకర్‌తో జంటగా నటిస్తున్న ‘అధూరే హమ్ అధూరే తుమ్’ (Adhure Hum Adhure Tum) చిత్రంతో ఇమ్రాన్ ఖాన్ మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఈ సినిమా త్వరలో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది.

