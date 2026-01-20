బాలీవుడ్ నుంచి మరో సంచలనం-24 గంటల్లోనే రూ.2.5 కోట్లు దాటిన అడ్వాన్స్ బుకింగ్ సేల్స్-ధురంధర్ ను దాటి-29 ఏళ్లకు సీక్వెల్
బాలీవుడ్ నుంచి మరో సంచలన సినిమా దూసుకొస్తోంది. సన్నీ డియోల్ హీరోగా నటిస్తున్న 'బోర్డర్ 2' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద బంపర్ ఓపెనింగ్ ఇవ్వడానికి రెడీ అవుతోంది. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ సేల్స్ లో అదరగొడుతోంది బోర్డర్ 2. ధురంధర్ ను దాటేసింది.
ధురంధర్ బంపర్ విజయంతో బాలీవుడ్ లో కొత్త జోష్ నిండుకుంది. ఇప్పుడు ఆ మూవీ ఇండస్ట్రీ నుంచి మరో సంచలన సినిమా దూసుకోస్తోంది. సన్నీ డియోల్ నటించిన ‘బోర్డర్ 2’ ఈ వీకెండ్ లో బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ ఓపెనింగ్ సాధించే దిశగా దూసుకుపోతోంది. సోమవారం ప్రారంభమైన ఈ చిత్రం అడ్వాన్స్ టికెట్ బుకింగ్స్ లో అదరగొడుతోంది.
బోర్డర్ 2 అడ్వాన్స్ కలెక్షన్లు
సన్నీ డియోల్, వరుణ్ ధావన్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించిన బోర్డర్ 2 మూవీ అడ్వాన్స్ టికెట్ సేల్స్ లో సత్తాచాటుతోంది. కేవలం 24 గంటల్లోనే సన్నీ డియోల్ గత బ్లాక్బస్టర్ 'జాట్' మొత్తం అడ్వాన్స్ బుకింగ్ను బోర్డర్ అధిగమించింది. ఇటీవల విడుదలైన ‘ధురంధర్’, పాన్-ఇండియా యాక్షన్ చిత్రం 'వార్ 2' లను కూడా ఇది దాటేసింది.
టికెట్ సేల్స్
సోమవారం (జనవరి 19) ఇండియాలో 'బోర్డర్ 2' అడ్వాన్స్ బుకింగ్ ప్రారంభమైంది. మంగళవారం నాటికి, ప్రారంభమైన 24 గంటలు గడిచిన కొద్దిసేపటికే సక్నిల్క్ ప్రకారం ప్రకారం మొదటి రోజు అడ్వాన్స్ టికెట్ సేల్స్ తో కలెక్షన్ రూ.2.5 కోట్లు దాటింది. ట్రేడ్ ట్రాకింగ్ వెబ్సైట్ సక్నిల్క్ ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా 11000 షోలలో 73 వేల టిక్కెట్లు ఇప్పటికే అమ్ముడయ్యాయి. ఈ చిత్రానికి మరిన్ని షోలు తెరిచినప్పుడు, ఈ వేగం మరింత పెరుగుతుంది.
గంటలకు 2 వేలు
మంగళవారం (జవనరి 20) ఉదయం నాటికి బుక్ మై షోలో గంటకు 2 వేల టికెట్లు అమ్ముడవుతున్నాయి, ఈ వేగం ప్రతి గంటకు పెరుగుతోంది. బోర్డర్ 2 మొదటి రోజు అడ్వాన్స్ బుకింగ్ కలెక్షన్లు సన్నీ డియోల్ గత మూవీ 'జాట్' చిత్రాన్ని ఇప్పటికే దాటిపోయాయి. జాట్ మూవీ అడ్వాన్స్ బుకింగ్లో రూ.2.4 కోట్లు వసూలు చేసి, రూ.9 కోట్లతో ఓపెనింగ్ సాధించింది.
ధురంధర్ వెనక్కి
బోర్డర్ 2 మూవీ అడ్వాన్స్ టికెట్ బుకింగ్స్ సేల్స్ లో ధురంధర్ ను దాటేసింది. రణ్ వీర్ సింగ్ ధురంధర్ అడ్వాన్ టికెట్స్ తో ఫస్ట్ డే రూ.1 కోటి సాధించింది. ఇప్పుడు బోర్డర్ 2 రూ.2.4 కోట్లు ఖాతాలో వేసుకోనుంది. సన్నీ డియోల్ గత బ్లాక్బస్టర్ 'గదర్ 2' సుమారు రూ.2.2 కోట్లు వసూలు చేసింది.
బోర్డర్ 2 గురించి
జేపీ దత్తా దర్శకత్వంలో 1997లో వచ్చిన ఐకానిక్ బ్లాక్బస్టర్ 'బోర్డర్' చిత్రానికి బోర్డర్ 2 సీక్వెల్. 2026లో రాబోతున్న ఈ చిత్రం, అనురాగ్ సింగ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఒక వార్ డ్రామా మూవీ. చిత్రంలో సన్నీ డియోల్ తో పాటు వరుణ్ ధావన్, దిల్జిత్ దోసాంజ్, అహన్ శెట్టి ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్నారు. బోర్డర్ 2 ను భూషణ్ కుమార్, క్రిషన్ కుమార్, జేపీ దత్తా, నిధి దత్తా నిర్మించారు. ఈ చిత్రం రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా జనవరి 23న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.