బ్రహ్మముడి డిసెంబర్ 31 ఎపిసోడ్: రాజ్ కారులో దొంగ బంగారం- రాహుల్పై అప్పు డౌట్- కల్యాణ్ మాయ-రేఖ సూసైడ్, కావ్య స్థానంలోకి!
బ్రహ్మముడి సీరియల్ డిసెంబర్ 31 ఎపిసోడ్లో సాండీ దగ్గర నుంచి దొంగ బంగారం తీసుకున్న రాహుల్ రాజ్ కారులో పెట్టాలని ట్రై చేస్తాడు. కానీ, ఇంతలో అప్పు చూసి అనుమానిస్తుంది. దానికి రాహుల్ కంగారు పడతాడు. మరోవైపు రేఖ సూసైడ్ చేసుకుంటే రాజ్ కాపాడుతాడు. రుద్రాణి దగ్గరికి వెళ్లి రాజ్ బావ కావాలని అడుగుతుంది రేఖ.
బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్లో రాజ్ మనసులో, కళ్లలో, ఒళ్లంతా కావ్య అని నాకు తెలుసు. కానీ, ఆయన్ను ఏడిపించడానికి నాకు టైమ్ దొరికింది. అందుకే కాస్తా ఏడిపిస్తున్నా అని కావ్య అంటుంది. ఎంతటీ ఖిలాడీవే నువ్వు అని ఇందిరాదేవి అంటుంది. మరోవైపు సాండీ దగ్గర నుంచి స్మగ్ల్డ్ గోల్డ్ తీసుకుంటాడు రాహుల్.
రాజ్ బతిమిలాట
అది రాజ్ కారులో పెట్టగలిగితే ఆట రసవత్తరంగా ఉంటుంది అని రాహుల్ అనుకుంటాడు. మరోవైపు కావ్యను అన్నం తినమని రాజ్ బతిమిలాడుతాడు. అన్నం తిని కషాయం తాగాలి అని రాజ్ అంటే మాకు పాస్తాలు తెప్పించండి అని కావ్య ఏడిపిస్తుంది. ఆ మాటలు రేఖ వింటుంది. ఇంకోసారి అవన్నీ జరగవు. నువ్వు తిట్టు కొట్టు కానీ అన్నం తినకుంటే నా మీద ఒట్టు అని రాజ్ అంటాడు.
దాంతో కావ్య అన్నం తింటుంది. అది చూసి అసూయ పడుతుంది రేఖ. మరోవైపు రాత్రి దొంగ బంగారం ఉన్న బ్రీఫ్ కేస్ రాజ్ కారులో పెట్టాలని కారు దగ్గర ఉండి ఆలోచిస్తాడు రాహుల్. ఇంతలో అప్పు వచ్చి ఏం చేస్తున్నావ్. రాజ్ బావ కారు వైపే అలా ఎందుకు చూస్తున్నావ్ అని అడుగుతుంది. ఈ కారు బాగుంది. ఇలాంటిదే తీసుకుందామని కంగారుపడుతాడు రాహుల్.
మరి దానికి చెమటలు ఎందుకు పడుతున్నాయి. చేతిలో ఆ బ్రీఫ్ కేస్ ఏంటీ. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావ్ అని అప్పు అడుగుతుంది. చెమటులు జిడ్డుతో అంటూ రాహుల్ అంటుంటే స్వప్న వచ్చి అడ్డుపడుతుంది. రాహుల్ వచ్చి అని అప్పు అంటే.. రాహుల్ కాదు బావ. బావ అని పిలువు అని స్వప్న అంటుంది. అదే బావ వచ్చి కంగారుపడుతుంటే అని అప్పు దొంగలా కనిపిస్తున్నాడా అని స్వప్న అంటుంది.
రాహుల్ కంగారు
అలా అడుగు అని రాహుల్ అంటే.. నువ్వింకా సమాధానం చెప్పలేదని అప్పు అంటుంది. నా ఫ్రెండ్ ఊరేళ్లాడు. అతను వచ్చే వరకు ఈ బ్రీఫ్ కేసు నా దగ్గర ఉంచమన్నాడు. రేపు ఇవ్వొచ్చులే అని తీసుకొచ్చాను. సరిపోయిందా సమాధానం అని రాహుల్ అంటాడు. సరిపోయింది. నువ్వు వెళ్లు రాహుల్ అని స్వప్న అంటుంది. దాంతో రాహుల్ వెళ్లిపోతాడు.
అలా రాహుల్ను అప్పు నుంచి స్వప్న కాపాడుతుంది. మరోవైపు రాజ్ ఫోన్ కాల్ మాట్లాడుతుంటే రేఖ కత్తితో సూసైడ్ చేసుకోవాలని చూస్తుంది. అది చూసిన రాజ్ వెళ్లి కత్తి తీసుకుని దూరంగా పడేస్తాడు. చనిపోతేనే ప్రశాంతత. ఒంటరితనం పట్టి పీడిస్తుంది అని రేఖ అంటుంది. నేనున్నాగా. ఓ గైడ్లా ఉంటా. కష్టం వస్తే తోడుగా ఉంటానని రాజ్ అంటాడు. ప్రామిస్ అని రేఖ అంటే.. ఏది ఆలోచించకుండా ప్రశాంతంగా ఉండు అని వెళ్లిపోతాడు రాజ్.
నువ్వు చాలా బాగా అర్థం చేసుకుంటావ్ బావ. నువ్వే నాకు భర్తగా ఎందుకు రాకూడదు. నేనే నీ భార్య కాకూడదు. నా ఆలోచ కరెక్టే కదా అని రేఖ అనుకుంటుంది. మరోవైపు రాహుల్ చేసిన దాని గురించి అప్పు ఆలోచిస్తుంది. ఇంతలో కల్యాణ్ వచ్చి ఓ పాట రాశానని, అది నీ గురించే అని సంతోషంగా చెబుతాడు. అప్పు పరధ్యానంగా ఉంటే కల్యాణ్ అడిగితే.. రాహుల్ ప్రవర్తన అనుమానంగా ఉందని అప్పు చెబుతాడు.
కల్యాణ్ మాయ
దాంతో జరిగనవన్ని గుర్తు చేస్తుంది. పోలీస్లా ఆలోచిస్తున్నావ్ కాబట్టి అందరూ తప్పు చేస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది అని కల్యాణ్ నచ్చజెబుతాడు. నువ్వు ప్రతిదీ మాయ చేస్తావ్. సరే నాకోసం రాసిన పాట ఏది అని అప్పు అడిగితే కల్యాణ్ చెబుతాడు. దానికి అప్పు ఎమోషనల్ అవుతుంది. మరోవైపు తల్లి రుద్రాణి దగ్గరికి వెళ్లి చిర్రుబుర్రులాడుతుంది రేఖ.
ఏం కావాలే అని రుద్రాణి అడిగితే.. రాజ్ బావ కావాలి. కావ్యకు పంచే రాజ్ బావ ప్రేమ కావాలి. బావకు దూరంగా ఉండలేకపోతున్నా. కావ్య స్థానంలో నేను ఉండాలి అని రేఖ అంటుంది. అది జరగదు అని రుద్రాణి అంటే.. ఎందుకు జరగదు అని రాహుల్ ఎంట్రీ ఇస్తాడు. ఎన్నో గండాల తర్వాత కావ్య కడుపు నిలబడింది. కావ్యకు ఒక్కటే సంతానం. ఆ బిడ్డ కావ్య కడుపులోనే చస్తే అని రాహుల్ అంటాడు.
ఇంటికి వారసుడు కోసం ఏం చేస్తారు. ఇంట్లోవాళ్లు ఊరుకున్నా కావ్య మాత్రం ఊరుకోదు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఇంకో పెళ్లి చేసి అయినా సరే ఇంటికి వారసుడిని ఇవ్వాలనుకుంటుంది అని రాహుల్ అంటాడు. రుద్రాణి, రాహుల్, రేఖ ముగ్గురు ఒక్కటై కావ్య కడుపు పోయేందుకు ప్లాన్ చేస్తారు. అక్కడితో నేటి బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.