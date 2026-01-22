Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బ్రహ్మముడి జనవరి 22 ఎపిసోడ్: కావ్య, పాపకు డీఎన్ఏ టెస్ట్- రిపోర్ట్స్ చూసి షాక్ అయిన రాజ్- మంత్రిని ఉసిగొల్పిన రుద్రాణి!

    బ్రహ్మముడి సీరియల్ జనవరి 22 ఎపిసోడ్‌లో కావ్య చెప్పేదాంట్లో నిజముందని ఇంట్లోవాళ్లంతా నమ్ముతారు. డీఎన్ఏ టెస్ట్ చేయిస్తే నిజమేంటో బయటపడుతుందని అప్పు చెబుతుంది. అందుకు కావ్యను ఒప్పించి డీఎన్ఏ టెస్ట్ చేయిస్తాడు రాజ్. మరోవైపు కావ్య వాళ్లను ఆపాలని మంత్రిని ఉరిగొల్పుతుంది రుద్రాణి.

    Published on: Jan 22, 2026 8:32 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    బ్రహ్మముడి సీరియల్‌ ఈరోజు ఎపిసోడ్‌‌లో కావ్య చెప్పినదాంట్లో నిజం లేదని మనమెందుకు ఆలోచించకూడదు అని ఇందిరాదేవి, అపర్ణ అంటారు. నాకు కూడా కళావతి మాటల్లో నిజమనిపిస్తుంది, కానీ, ఆ పాప మన పాప కాదని చెప్పడానికి ఏదో ఒక సాక్ష్యం ఉండాలిగా డాక్టర్స్‌ని అడిగితే ఒప్పుకోరు, ఈ సమస్య చాలా పెద్దది అని రాజ్ అంటాడు.

    బ్రహ్మముడి సీరియల్‌ జనవరి 22 ఎపిసోడ్
    బ్రహ్మముడి సీరియల్‌ జనవరి 22 ఎపిసోడ్

    రెండు లాభాలు

    చట్ట ప్రకారం వెళ్దాం బావ. డీఎన్‌ఏ టెస్ట్ చేపిద్దాం. కోర్టులో వేసిన డీఎన్‌ఏ టెస్ట్ గురించి అడుగుతారు. దాని వల్ల రెండు లాభాలు. మ్యాచ్ అయితే కోర్టులో కేసు వేయొచ్చు, మ్యాచ్ అయితే అక్కే నమ్ముతుంది అని అప్పు అంటుంది. దానికి సరే అని రాజ్ అంటాడు. డీఎన్‌ఏ టెస్ట్‌కు ఒప్పించడానికి కావ్య దగ్గరికి వెళ్తాడు రాజ్.

    నువ్వు చెప్పింది నిజమనిపిస్తుంది, నీ మాటల్లో నిజమనిపిస్తుందని, డీన్‌ఏ టెస్ట్ చేపిద్దాం, దాని ద్వారా ఈ పాప మన బిడ్డ కాదో తేలుతుంది అని చెబుతాడు రాజ్. నిజనిజాలు నిగ్గు తేల్చాలని అనుకుంటున్నా అని రాజ్ అంటాడు. దానికి సరేనంటుంది కావ్య. మరోవైపు డీఎన్‌ఏ టెస్ట్ గురించి మంత్రి ధర్మేంద్రకు రుద్రాణి చెబుతుంది.

    జైల్లో కూర్చోవాలి

    ఒకవేళ అదే జరిగితే మీ హాస్పిటల్‌లో తప్పు జరిగిందని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకుంటూ మన దాకా వస్తారు. అప్పుడు మనం జైల్లో కూర్చోవాలి అని రుద్రాణి అంటుంది. అక్కడి వరకు రాదు. కోర్టులు, జైళ్లు నేను మ్యానేజ్ చేస్తాను అని ధర్మేంద్ర అంటాడు. మరి నీ భార్య సంగతి ఏం చేస్తారు. ఇదంతా తెలిస్తే నీ భార్య ఊరుకుంటుందా. కాబట్టి వాళ్లను ఆపాలి. ఏదో ఒకటి చేసి వాళ్లను ఆపండి అని మంత్రిని ఏదోటి చేసేందుకు ఉసిగొల్పుతుంది రుద్రాణి.

    మరోవైపు డాక్టర్ డీఎన్ఏ టెస్ట్ కోసం పాపది, కావ్యది శాంపిల్స్ తీసుకుంటాడు. 24 గంటల్లో రిపోర్ట్స్ వస్తాయని చెప్పి వెళ్లిపోతాడు డాక్టర్. రేపు వచ్చే డీఎన్ఏ రిపోర్ట్స్‌కు నేను కట్టుబడి ఉంటాను, నువ్వు కట్టుబడి ఉంటావా అని రాజ్ అడుగుతాడు. కచ్చితంగా నా నమ్మకమే నిజం అవుతుందని కావ్య అంటుంది. మ్యాచ్ అవ్వకపోతే మన బిడ్డ ఎక్కడున్నా తీసుకొచ్చి నీ చేతిలో పెడతాను అని రాజ్ అంటాడు.

    అనుమానాన్ని చెరిపేయాలి

    ఒకవేళ డీఎన్ఏ టెస్ట్ మ్యాచ్ అయితే నీలో మొదలైన అనుమానాన్ని చెరిపేయాలని. ఈ పాపను ప్రేమించే మంచి తల్లిగా నడవాలి అని రాజ్ అంటాడు. నేను నమ్మినట్లే రిపోర్ట్స్ వస్తాయని కావ్య అంటుంది. మరోవైపు అపర్ణ ఏడుస్తుంటుంది. సుభాష్ వెళ్లి ఓదారుస్తాడు. ఆ పిచ్చిదానికి దేవుడు ఇన్ని పరీక్షలు పెడుతున్నాడంటూ దేవుడిని నిందిస్తుంది.

    మన సంతోషం, బాధ రేపు వచ్చే డీఎన్ఏ రిపోర్ట్స్ మీద ఆధారపడి ఉందని అపర్ణ అంటుంది. మరుసటి రోజు ఉదయం అంతా డీఎన్ఏ రిపోర్ట్స్ కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. అంతా టెన్షన్ పడుతుంటే కావ్య మాత్రం తను అనుకున్నట్లుగా వస్తాయంటుంది. ఇంతలో రాజ్‌కు డీఎన్‌ఏ టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ గురించి మేసెజ్ వస్తుంది.

    షాక్ అయిన రాజ్

    డీఎన్ఏ టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ చూసి రాజ్ షాక్ అవుతాడు. ఏమని వచ్చాయని ఇంటిల్లిపాది అడుగుతారు. అక్కడితో నేటి బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/బ్రహ్మముడి జనవరి 22 ఎపిసోడ్: కావ్య, పాపకు డీఎన్ఏ టెస్ట్- రిపోర్ట్స్ చూసి షాక్ అయిన రాజ్- మంత్రిని ఉసిగొల్పిన రుద్రాణి!
    News/Entertainment/బ్రహ్మముడి జనవరి 22 ఎపిసోడ్: కావ్య, పాపకు డీఎన్ఏ టెస్ట్- రిపోర్ట్స్ చూసి షాక్ అయిన రాజ్- మంత్రిని ఉసిగొల్పిన రుద్రాణి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes