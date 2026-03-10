Edit Profile
    Brahmamudi March 10th Episode: బ్రహ్మముడి- అప్పు, కల్యాణ్ లక్షణాలతో నందు- కవితలతో బొకే షాప్- వేరే ఇంటికి వంటలక్కగా ఇందు!

    Brahmamudi Serial March 10th Episode: బ్రహ్మముడి సీరియల్ మార్చి 10వ తేది ఎపిసోడ్‌లో టైలర్ షాప్ అతని ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుని కాల్ చేసి ఇందు గురించి అడుగుతుంది రేఖ. అప్పు, కల్యాణ్ లక్షణాలతో నందు ఉంటుంది. కవితలతో పాటు బొకే షాప్ రన్ చేస్తుంది. బొకేతోపాటు నందు కవితలను ఓ ప్రేమికుడు వాడుకుంటాడు.

    Published on: Mar 10, 2026 8:32 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Brahma Mudi Serial Today Episode: బ్రహ్మముడి సీరియల్‌ ఈరోజు ఎపిసోడ్‌‌లో ఇందును తన కూతురే బయటకు పంపించిందని, అందులో అనుమానించేందుకు ఏం లేదని భ్రమరాంబ అంటుంది. అనుమానించాలి, దీనిలో ఉంది మాములు రక్తం కాదు అని రేఖ అంటుంది. నేను నిజంగానే బట్టలు కుట్టించడానికి వెళ్లాను అని ఇందు చెబుతుంది.

    బ్రహ్మముడి సీరియల్‌ మార్చి 10వ ఎపిసోడ్
    బ్రహ్మముడి సీరియల్‌ మార్చి 10వ ఎపిసోడ్

    తప్పించుకున్న ఇందు

    మరి ఆ టైలర్ షాప్ పేరు, అతని పేరు ఏంటని రేఖ అడుగుతుంది. సత్యం బాబు టైలర్ షాప్, సత్యం బాబు అని ఇందు చెబితే.. ఆ టైలర్ వాడి నెంబర్ చెప్పమని రేఖ అడుగుతుంది. అతని ఫోన్ నెంబర్ లేదని ఇందు చెబితే.. స్వాతి ఆ నెంబర్ ఇవ్వు, సంక్రాంతికి వాడికి గంట గంటకు ఫోన్ చేసి బట్టలు రెడీ అయ్యాయా అని అడిగావ్‌గా అని రేఖ అంటుంది.

    దీనికి అన్ని గుర్తుండి చస్తాయని స్వాతి విసుక్కుంటుంది. చేసేది లేక టైలర్ అతని నెంబర్ ఇస్తుంది. రేఖ కాల్ చేసి అడిగితే.. ఇందు మేడమ్ వచ్చారని టైలర్ షాప్ అతను చెబుతాడు. దాంతో ఇందు టైలర్ షాప్ అతన్ని కలిసింది, డ్రెస్ ఆల్ట్రేషన్ ఇచ్చింది, తన పేరు గుర్తుకోపెట్టుకోమని చెప్పింది అంతా గుర్తు చేసుకుంటుంది ఇందు. టైలర్ షాప్ అతను వచ్చినట్లు చెప్పడంతో ఇందును వదిలేస్తుంది రేఖ.

    నేను గడపదాటి కాలు బయటపెడితే మీరెందుకు అంత భయపడుతున్నారు, మిమ్మల్ని అంతలా కంగారుపెట్టడానికి ఏముంది అని రేఖను అడుగుతుంది ఇందు. దానికి రేఖ షాక్ అవుతుంది. నాకు సమాధానం చెప్పెందుకే భయపడే నువ్వు నన్ను ప్రశ్నిస్తున్నావా. ఇక్కడ నువ్వుంది నేను చెప్పింది చేయడానికి మాత్రమే, అడగటానికి కాదు అని రేఖ వారిస్తుంది.

    మన గుప్పిట్లో ఉండాలి

    దాంతో ఇందు వెళ్లిపోతుంది. చిన్న విషయానికే అంత గొడవ చేశావ్. ఎందుకు అంతా టెన్షన్ పడ్డావ్ అని భ్రమరాంబ అడుగుతుంది. పడాలి. ఇంకొన్ని రోజుల్లో ఈ ఆస్తి మన సొంతం కాబోతుంది. అది జరగలాంటే మనం చెప్పినచోట ఇందు సంతకం పెట్టాలి. అప్పటివరకు ఇది చేయి జారకుండా మన గుప్పిట్లో ఉండాలని రేఖ అంటుంది. ఇక నాకు వదిలేయి నేను చూసుకుంటాను భ్రమరాంబ అంటుంది.

    చూసుకుంటాను అనడం కాదు. పాతికేళ్ల నిరీక్షణ మనది. ఎప్పుడు ఓ కన్నేసి ఉంచు అని రేఖ వెళ్లిపోతుంది. మీ ఇద్దరిది ఏం ప్లాన్ అని సెటైర్లు వేస్తాడు శేషు. భ్రమరాంబ ఫ్యామిలీది ఒకప్పుడు చేపల బిజినెస్ కదా అని ఎద్దేవా చేస్తాడు. మరోవైపు ఎగ్జామ్ ఎలా రాశావని అపర్ణ అడిగితే.. డిస్టింక్షన్ తెచ్చుకుంటానని ఇందు అంటుంది. స్వాతి వచ్చి ఎలా మ్యానేజ్ చేశావని అడుగుతుంది.

    ఎగ్జామ్ గంట ముందే ఫినిష్ చేసి టైలర్ షాప్‌కు వెళ్లినట్లు చెబుతుంది ఇందు. తర్వాత ఐశ్వర్యది తనది ఒకటే ఎగ్జామ్ హాల్ అని, తనను చూడకుండా మ్యానేజ్ చేసినట్లు ఇందు అంటుంది. త్వరలో నేను అనుకుంది సాధిస్తాను అని ఇందు అంటుంది. కానీ, నీ చెల్లెలు నందు ఎలా ఉందో. అది కూడా ఇలాగే చదువుకునేది. ఇంటికి దూరమై ఎలా ఉందో అని అపర్ణ అంటుంది.

    తల్లి, తండ్రి లక్షణాలతో నందు

    మరోవైపు నందు బొకే షాప్ నడుపుతుంది. కానిస్టేబుల్ దత్తా వచ్చి లంచ్ బాక్స్ ఇస్తాడు. పోలీస్ అయి మా అక్కను కలవాలి, రేఖ ఆంటీ సంగతి చూడాలని అంటుంది నందు. ఇన్ని ఏళ్లలో మీ అక్కను చూడాలనిపించలేదా అని దత్తా అంటే.. ఉంది, కానీ, ముందు రేఖ ఆంటీ సంగతి చూడాలంటుంది నందు. దత్తా వెళ్లిపోతాడు.

    ఇంతలో తన లవర్ కోసం వచ్చిన ఒకతను నందు దగ్గర సింగిల్ ఫ్లవర్ బొకే కొంటాడు. బొకే షాప్ గోడలపై కవితలు అంటాయి. అవి అతను చదువుతాడు. అవన్ని నువ్వే రాశావా అని నందును అడిగితే.. సెటైరికల్‌గా ఆన్సర్ ఇస్తుంది. తల్లి అప్పులా పోలీస్ అవ్వాలని, తండ్రి కల్యాణ్‌లు రైటర్ ఇద్దరి లక్షణాలు నందులో ఉంటాయి.

    చదివింది చాలు కానీ అన్ని కలిపి బొకే అల్లాను, ఐదు వందలు ఇవ్వమంటుంది నందు. బొకే తీసుకుని వెంకీ వెళ్లిపోతాడు. తన గర్ల్‌ఫ్రెండ్ వెనుకే పడతాడు వెంకీ. ఓ చోట ఇద్దరు ఆగుతారు. ఓసారి ఆ అమ్మాయి రాసిన కొటేషన్స్ ట్రై చేద్దామని, ఈసారికి వాడేద్దామని అనుకుంటాడు వెంకీ. రోజాను పిలిచి నందు రాసిన కొటేషన్ ఒకటి చెప్పి ఫ్లవర్ బొకే ఇస్తాడు వెంకీ.

    సుభాష్ సర్జరీకి 15 లక్షలు

    సిగ్గు పడుతూ రోజా వెళ్లిపోతుంది. దాంతో వర్కౌట్ అయిందని సంతోషిస్తాడు వెంకీ. ఇంతలో నందు వచ్చి నా కొటేషన్ చెప్పినందుకు వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వమంటుంది. ముందు కుదరదన్న వెంకీ తర్వాత ఇస్తాడు. నీ లవ్‌కు ఆల్ ది బెస్ట్, ఇలాంటి కొటేషన్స్ కావాలంటే మళ్లీ రమ్మని నందు అంటుంది.

    మరోవైపు సుభాష్‌ను డాక్టర్ చెక్ చేస్తాడు. ఇది మందులతో తగ్గదని, మీ తాతగారికి కండిషన్‌కు ఆపరేషన్ ఒక్కటే పరిష్కారం. ఆ సర్జరీకి రూ. 15 లక్షలు ఖర్చు అవుతుందని డాక్టర్ చెబుతాడు. తర్వాత ఇంటికి బిజినెస్ మ్యాన్ ఒకతను వస్తాడు. అతనికి ఇందు చేసిన వంటలు బాగా నచ్చడంతో వంట మనిషిగా ఇందును పంపిస్తారా అని అడుగుతాడు.

    వంటలక్కగా ఇందు

    దానికి రేఖ ఒప్పుకుంటుంది. తర్వాత రేఖను ఎందుకు పంపిస్తానన్నావని అపర్ణ నిలదీస్తుంది. బిజినెస్ మ్యాన్ ఇంటికి వంట మనిషిగా వెళ్లడం తనకు ఇష్టమేనని ఇందు చెబుతుంది. అపర్ణ షాక్ అవుతుంది. వంటలక్కగా ఇందు కానుంది. అక్కడితో నేటి బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

    © 2026 HindustanTimes