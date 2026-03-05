Edit Profile
    Brahmamudi March 5th Episode: రేఖపై తిరగబడిన అపర్ణ- సుభాష్‌ను తోసేసిన భూషణ్- రాజ్, కావ్యలాగే గొడవతో ఇందు, రాజు పరిచయం

    Brahmamudi Serial March 5th Episode: బ్రహ్మముడి సీరియల్ మార్చి 5వ తేది ఎపిసోడ్‌లో రుద్రాణి ఫొటోను ఇందు తుడుస్తుంది. ఇంతలో స్వాతి వచ్చి ఇందును తీసుకెళ్లేందుకు ట్రై చేస్తుంటే రుద్రాణి ఫొటో కింద పడి పగులుతుంది. అది తెలిసి ఇందును రేఖ కొట్టబోతుంది. అపర్ణ ఆపి రుద్రాణి ఏంటో చెబుతూ రేఖపై తిరగబడుతుంది.

    Published on: Mar 05, 2026 7:22 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Brahma Mudi Serial Today Episode: బ్రహ్మముడి సీరియల్‌ ఈరోజు ఎపిసోడ్‌‌లో నీళ్లు పట్టుకునే చోట ఆడవాళ్లందరితో రాజ్ గొడవ పడతాడు. రాజును అంతా చితకబాదుతారు. వాళ్ల నుంచి తప్పించుకుని నీళ్లు పట్టుకుంటాడు రాజు. తర్వాత అందరిని పిలిచి ఇలాగే కొట్టుకుంటే నీళ్లు అయిపోతాయ్ అని చెబుతాడు.

    బ్రహ్మముడి సీరియల్‌ మార్చి 5వ ఎపిసోడ్
    బ్రహ్మముడి సీరియల్‌ మార్చి 5వ ఎపిసోడ్

    మహారాణిని పెళ్లి చేసుకుంటా

    అప్పటి వరకు రాజ్ అనుకుని అతని ఫ్రెండ్‌ను కొడతారు ఆడవాళ్లు. నీళ్లు పట్టుకుని ఇంటికి వెళ్తాడు రాజు. ఆడవాళ్లంతా రాజుపై కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారని తండ్రి తిడతాడు. రాజు పెళ్లి గురించి తిడతాడు. నేను మహారాణిని పెళ్లి చేసుకుంటాను, నాకోసం కలలు కంటూ ఉంటుంది, పనివాళ్లతో పని చేయించుకుంటూ ఉంటుంది అని రాజు అంటాడు.

    మరోవైపు రుద్రాణి ఫొటో క్లీన్ చేస్తుంది ఇందు. ఇంతలో స్వాతి వచ్చి తన ప్రాబ్లమ్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్పమని అడుగుతుంది. తర్వాత రుద్రాణి వాళ్ల గురించి నానమ్మ చెప్పింది, తిన్నింటివాసాలు లెక్కపెట్టారంటగా అని స్వాతి అంటుంది. ఇంతలో రేఖ పేరు చెప్పి స్వాతిని భయపెడుతుంది స్వాతి. ఇందును రమ్మని చేయి పట్టుకుని లాగుతుంది స్వాతి.

    ఈ పెనుగులాటలో రుద్రాణి ఫొటో కిందపడుతుంది. భ్రమరాంబ వచ్చి కోప్పడుతుంది. ఆ ఫొటో తనవల్లె పడిందని ఇందు చెబుతుంది. ఇంతలో రేఖ వచ్చి పొగరు పెరిగిందని అంటుంది. రేఖకు అంతా భయపడుతుంటారు. మా అమ్మను ఈ ఫొటోలోనే చూసుకుంటున్నాని తెలుసు, అయినా పగులగొట్టావంటే నేనంటే భయం పోయిందా అని రేఖ అంటుంది.

    రుద్రాణిని తిడుతూ

    సరిచేస్తానని ఇందు అంటే.. కోపంతో కొట్టబోతుంది రేఖ. దాంతో రేఖపై అపర్ణ తిరగబడుతుంది. నా మనవరాలిపై చేయి పడితే ఊరుకోను చెబుతున్నాను అని వార్నింగ్ ఇస్తుంది. దాంతో రేఖ చేయి దించుతుంది. వయసొచ్చిన ఆడపిల్ల మీద చేయి చేసుకోవద్దని తెలియదా. మీ అమ్మ ఎలాంటిదో నాకు బాగా తెలుసు. అయిన వాళ్లకు వెన్నుపోటు పొడిచి అందరిని దూరం చేసింది, అలాంటిదాని ఫొటో ఇంట్లో ఉండటం పాపం అని రుద్రాణిని తిడుతూ మాట్లాడుతుంది అపర్ణ.

    ఇందు కావ్య కూతురన్న విషయం గుర్తుంచుకో. కావ్య బతికి ఉన్నప్పుడు నీ అమ్మను ఏం చేసిందే మర్చిపోకు అని అపర్ణ అంటుంది. ఒక్కసారి కావ్యలో ఉన్న కోపం ఇందులో వస్తే మీ జీవితాలే తలకిందులు అవుతాయ్ అని సుభాష్ అంటాడు. ఇన్నేళ్లు గడిచిన మీలో పొగరు ఇసుమంత తగ్గలేదు. ఈరోజు నా మీదే నోరు లేచిందంటే నా మీద భయం పోయిందన్నమాట, ఇది మా అమ్మ ఫొటో పగలగొట్టడం నచ్చలేదు అని రేఖ అంటుంది.

    ఈ ధైర్యం నచ్చలేదు. చంపేస్తాను.. మీలో పుట్టికొచ్చిన ధైర్యాన్ని ఈరోజే చంపేస్తాను అని రేఖ అంటుంది. దాంతో రేఖ సైగ చేయడంతో భూషణ్ సుభాష్‌ను తీసుకెళ్లి మెట్లపై నుంచి పడేస్తాడు. దాంతో సుభాష్ అరుస్తాడు. సుబ్బు అంటూ ఇందు వెళ్తుంది. ఇందు, అపర్ణ ఇద్దరు కలిసి సుభాష్‌ను లేపి వీల్ చైర్‌లో కూర్చోబెడతారు. మీరు మనుషులా రాక్షసులా అని తిడుతుంది అపర్ణ.

    అపర్ణను ఆపిన ఇందు

    ఇందు ఆపుతుంది. రేఖకు క్షమాపణ చెబుతుంది. అపర్ణను తన మీద ఒట్టు వేసి తన ఆవేశాన్ని ఆపుతుంది ఇందు. వాళ్ల తప్పుకు నువ్వు సారీ చెప్పావ్ కాబట్టి ఇకనుంచి శిక్ష కూడా నీకే పడుతుంది అని రేఖ చెబుతుంది. తర్వాత కాలం మారింది కాని మన పరిస్థితులు మారలేవు. రేఖ లాంటి వాళ్లను ఎదురించాలంటే సమయం కూడా కలిసి రావాలి. పాపం పండాలి, కాలం ఎదురుతిరగాలి, అప్పటివరకు ఎదురుచూడాలి అని ఇందు అంటుంది.

    నువ్వు చెప్పింది నిజమే కాస్తా ఆగి ఉండాల్సింది అని అపర్ణ అంటుంది. ఇంతలో స్వాతి వచ్చి నా వల్ల తిట్లు తిన్నందుకు సారీ చెబుతుంది. తర్వాత స్వాతి నవ్విస్తుంది. తన డౌట్ క్లియర్ చేయమని ఇందును తీసుకెళ్తుంది స్వాతి. తర్వాత ఎగ్జామ్‌కు వెళ్తున్న ఇందు కారుకు రాజ్ బైక్‌తో వచ్చి గుద్దుకుంటాడు. యాక్సిడెంట్ అవుతుంది.

    రాజ్, కావ్య లాగే

    తన బోన్స్ బ్రేక్ అయ్యాయని, ఎమ్మారై స్కాన్ చేయాలని, డబ్బు లాగేందుకు రాజ్ ట్రై చేస్తాడు. కానీ, ఇందు రివర్స్ అవుతుంది. రాజ్, కావ్యలు ఎలా యాక్సిడెంట్‌, గొడవతో పరిచయం అయ్యారో అలాగే, ఇందు, రాజు కూడా అవుతారు. అక్కడితో నేటి బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

