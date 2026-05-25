బ్రహ్మముడి మే 25 ఎపిసోడ్: తిరిగొచ్చిన స్వరాజ్.. రేఖకు దిమ్మదిరిగే కౌంటర్.. ఊడిన వెంకీ ఉద్యోగం.. ఆందోళనలో చలపతి, లక్ష్మీ
బ్రహ్మముడి మే 25 ఎపిసోడ్: బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో రేఖకు స్వరాజ్ లాగా గట్టి కౌంటర్ ఇవ్వడం చూసి అపర్ణ మురిసిపోతుంది. అలవాట్లే కాదు.. నీలాంటి వాళ్లను ఎదురించడంలోనూ తన కొడుకు బుద్ధులే అతనికి వచ్చాయని రేఖతో అంటుంది అపర్ణ.
బ్రహ్మముడి మే 25 ఎపిసోడ్: రాజు స్వరాజ్ లా మారిపోయాడు. తిరిగొచ్చిన స్వరాజ్ ను చూసి అపర్ణ తెగ మురిసిపోతుంది. అలవాట్లలోనే కాదు గుణంలోనూ తన కొడుకే అతనిలో ఉన్నాడని తెలుసుకొని అపర్ణ మురిసిపోగా.. రేఖకు మాత్రం దిమ్మదిరిగే షాక్ తగులుగుతుంది. మరోవైపు ఏఐ దెబ్బకు వెంకీ ఉద్యోగం ఊడటంతో చలపతి, లక్ష్మీ ఆందోళన చెందుతారు.
రాజు సీఈవో ప్లాన్స్ గురించి రేఖకు చెప్పిన ఇందు
బ్రహ్మముడి సీరియల్ సోమవారం (మే 25) ఎపిసోడ్ రాజు సీఈవో ప్లాన్స్ గురించి రేఖకు ఇందు చెప్పే సీన్ తో మొదలవుతుంది. అతన్ని తక్కువ అంచనా వేయొద్దని అంటుంది. అతని వదిలించుకోవాలని అనుకుంటున్నానని, తన జీవితం, ఈ కంపెనీ భవిష్యత్తు మీ చేతుల్లోనే ఉందని డ్రామాను రక్తి కట్టిస్తుంది ఇందు. తాను చూసుకుంటానని రేఖ ఆమెకు హామీ ఇచ్చి పంపిస్తుంది.
ఏఐ దెబ్బకు ఊడిన వెంకీ ఉద్యోగం
మరోవైపు వెంకీ పని చేసే కంపెనీలో ఏఐ కారణంగా లేఆఫ్స్ జరుగుతుంటాయి. తన ఉద్యోగం ఏమీ కాదులే అని వెంకీ అనుకుంటుండగా.. అతని అకౌంట్లో మూడు నెలల జీతం పడుతుంది. ఇదేంటని మేనేజర్ ను అడిగితే నీ ఉద్యోగం పోయిందని అంటాడు.
ఏఐని వాడటం నీకు తెలియదు.. నీకు పని చేయడం రాదు.. నువ్వు ఔట్డేటెడ్.. బయట ఏఐ వాడి రూ.10, 20 వేలకు పని చేసేవాళ్లు ఉండగా.. నీకు లక్షలు ఎందుకు ఇవ్వాలని మేనేజర్ అనడంతో వెంకీ షాక్ తింటాడు. నీకు బయట కూడా ఎక్కడా ఉద్యోగం రాదు.. ఏదైనా టీ కొట్టో, ఇడ్లీ కొట్టో పెట్టుకో అని వెటకారం చేస్తాడు. దీంతో ఏమీ చేయలేక వెంకీ బాధగా వెళ్లిపోతాడు.
రాజ్లాగే తినడం చూసి ఎమోషనల్ అయిన అపర్ణ
ఇటు ఇంట్లో అందరూ భోజనం చేస్తుంటారు. ఆ సమయంలో చికెన్ చూసి రాజు ఆవురావురుమంటూ తింటాడు. చికెన్ లోకి పెరుగు వేసుకోవడం చూసి అపర్ణ తన కొడుకు స్వరాజ్ ను గుర్తుకు చేసుకుంటుంది. అతడు కూడా ఇలాగే పెరుగు, చికెన్ కలిపి తినేవాడని అనుకొని ఎమోషనల్ అవుతుంది. నీ రూపమే కాదు.. అలవాట్లు కూడా అచ్చూ నా కొడుకు స్వరాజ్ లాగే ఉన్నాయని అపర్ణ అనడంతో రాజు షాకవుతాడు.
రాజును నిలదీసిన రేఖ.. గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చిన రాజు
అప్పుడే రేఖ వస్తుంది. కంపెనీ సీఈవో పదవి కోసం పోటీ చేస్తున్నావట అని అడుగుతుంది. ఆశ పడటంలో తప్పులేదు.. రిక్షా తొక్కేవాడు కూడా కారులో తిరగాలని అనుకుంటాడని అవమానించేలా మాట్లాడుతుంది. మొదట కంగుతున్న రాజు తర్వాత రేఖకు గట్టి కౌంటర్ ఇస్తాడు.
బంగారు స్పూన్ ను నోట్లో పెట్టుకొని పుట్టిన వాడు సీఈవో అయి కోట్లు సంపాదించడంలో కిక్కులేదు.. నాలా మిడిల్ క్లాస్ లో పుట్టి కోట్లు సంపాదించడంతో ఉంటుంది కిక్కు.. అదేంటో చేసి చూపిస్తాను అని రేఖకు ఛాలెంజ్ విసురుతాడు. అది విని అపర్ణ మురిసిపోతుంది. అతనికి తన కొడుకు రూపం, అలవాట్లే కాదు.. నీలాంటి వాళ్లను ఎదిరించే విషయంలో స్వరాజ్ కు ఉండే తెగింపే వచ్చిందని రేఖతో అంటుంది.
ఉద్యోగం పోయిందని తల్లిదండ్రులకు చెప్పిన వెంకీ
ఇటు ఇంటికి ఉసూరుమంటూ వస్తాడు వెంకీ. అప్పటికే రాజు గురించి తలచుకొని చలపతి, లక్ష్మీ బాధపడుతుంటారు. వెంకీ వచ్చి రూ.3 లక్షలు చేతుల్లో పెడతాడు. ప్రమోషన్ వచ్చిందా అని అడిగితే ఉద్యోగం పోయిందని చెప్పడంతో వాళ్లు షాక్ తింటారు. వెంకీ బాధగా ఇంట్లోకి వెళ్లిపోతాడు. తర్వాత చలపతి ఆందోళన పడతాడు. వీడి ఉద్యోగంపైనే ఇల్లు నడుస్తోంది.. ఈఎంఐలు కడుతున్నాం.. ఇప్పుడెలా.. ఆ పెద్దోడు అసలు ఇంటి గురించే పట్టించుకోడు అని అంటాడు. మూడు నెలలో మరో ఉద్యోగం వస్తుందిలెండి అని లక్ష్మీ చెప్పినా చలపతిలో కంగారు తగ్గదు.
మరోవైపు సీఈవో పదవి విషయంలో తనను రేఖ దగ్గర ఇరికించిన ఇందుపై రాజు మండిపడతాడు. దీంతో ఇందు తన అసలు ప్లాన్ చెబుతుంది. ఇందులో తాను ఓడిపోకూడదని, బ్రహ్మాస్త్రాన్ని బయటకు తీయాలని అంటుంది. అటు రేఖ కూడా అదే బ్రహ్మాస్త్రం గురించి మాట్లాడుతుంది. అక్కడితో బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.