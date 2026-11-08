OTT Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చి తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా- పిల్లలకు తల్లి కష్టం తెలిసొచ్చేలా సండే ఛాలెంజ్- ప్రతి ఇంటి కథ!
Harsha Vardhan Challenge OTT Release Today: కుటుంబ బాధ్యతలు, అమ్మ శ్రమ విలువను చాటిచెప్పే కథాంశంతో ఇవాళ ఓటీటీలోకి తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా సినిమా ఛాలెంజ్ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చింది. వేగేశ్న సతీష్ దర్శకత్వంలో హర్షవర్ధన్, మీనా వాసు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఛాలెంజ్ ఓటీటీ రిలీజ్ ఎక్కడో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
Harsha Vardhan Challenge OTT Streaming From Today: కుటుంబ విలువలు, మానవ సంబంధాలను ప్రతిబింబించే కథలకు తెలుగు తెరపై ఎప్పుడూ ప్రత్యేక ఆదరణ ఉంటుంది. 'శతమానం భవతి' వంటి జాతీయ అవార్డు పొందిన చిత్రంతో తెలుగువారి గుండెల్లో నిలిచిపోయిన దర్శకుడు వేగేశ్న సతీష్ మరోసారి హృదయానికి హత్తుకునే కథతో ఓటీటీ ప్రేక్షకుల ముందుకు ఇవాళ (నవంబర్ 8) ఛాలెంజ్ సినిమాతో వచ్చారు.
ఆకట్టుకునే కథాంశం.. వినోదాత్మక ప్రయాణం
ఈ ఛాలెంజ్ కథ సీతారామ్ (హర్షవర్ధన్), సుగుణ (మీనా వాసు) దంపతులు, వారి పిల్లలు కిరణ్ (ఉజ్వల్), స్వప్న (హరిణి రెడ్డి)ల చుట్టూ తిరుగుతుంది. ప్రతి ఆదివారం వీక్లీ మ్యాగజైన్స్లో వచ్చే పదవినోదంతో సరదాగా గడుపుతుంటాడు. కానీ, ఇల్లాలిగా సుగుణ మాత్రం రోజంతా కష్టపడుతుంటుంది.
సీతారామ్ సండే ఎంజాయ్ చేస్తుంటే.. సుగుణకు మాత్రం పని ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. అయితే, ప్రతిరోజు తల్లి పడే శ్రమను పిల్లలు పెద్దగా పట్టించుకోరు. పైగా బాధ్యతారాహిత్యంగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. పెద్దగా నువ్వే చేసే పనులు ఏముంటాయని చులకనగా మాట్లాడుతారు.
తల్లి కష్టాన్ని చులకనగా చేస్తే
ఒక ఆదివారం సాయంత్రం తండ్రి సీతారామ్ పిల్లల ప్రవర్తనను తీవ్రంగా మందలిస్తారు. తల్లి పడే కష్టాన్ని చులకనగా చూడటం తప్పు అని హెచ్చరిస్తారు. తండ్రి మాటలతో పంతానికి పోయిన పిల్లలు.. వచ్చే ఆదివారం ఇంటి పనులన్నీ తామే స్వయంగా చేస్తామని ఛాలెంజ్ చేస్తారు.
అలా ఉత్సాహంగా మొదలైన వారి సవాలు, చివరకు ఎలాంటి గందరగోళానికి దారితీసింది? వంట గది నుంచి ఇల్లు సర్దే వరకు ఆ పిల్లలు ఎదుర్కొన్న పని కష్టాలు ఏంటీ? ఒక్క ఆదివారం మాత్రమే కాకుండా ప్రతిరోజు తల్లి పడే కష్టం ఏంటీ? అనేది పిల్లకు అర్థమైందా? అనేటువంటి అంశాలను హాస్యభరితంగా ఎమోషనల్గా తెరకెక్కించారు డైరెక్టర్.
అమ్మ ప్రేమ, బాధ్యతను గుర్తుచేసే సందేశం
ఒక్క రోజు ఇంటి పనులు చేసేసరికే పిల్లలకు చెమటలు పడతాయి. మాటలు చెప్పడం తేలికే కానీ, ప్రతిరోజూ అలసట లేకుండా కుటుంబాన్ని నడిపించే తల్లి త్యాగం ఎంత గొప్పదో వారికి అనుభవపూర్వకంగా అర్థమవుతుంది. పంతాలు పక్కనబెట్టి, తమ తప్పు తెలుసుకుని తల్లిదండ్రులకు క్షమాపణలు చెబుతారు. ఇకపై ఇంటి పనుల్లో అమ్మకు తోడుగా ఉంటామని మాటిస్తారు. నేటితరం పిల్లలకు, ప్రతి ఇంట్లోని పరిస్థితులకు అద్దం పట్టేలా ఈ చిత్రాన్ని మలిచారు.
పాత్రల్లో జీవించేసిన నటీనటులు
ప్రముఖ నటుడు, రచయిత హర్షవర్ధన్ తండ్రి పాత్రలో జీవించగా, తల్లి పాత్రలో మీనా వాసు ఒదిగిపోయారు. పిల్లలుగా ఉజ్వల్, హరిణి రెడ్డి ఆకట్టుకునే నటన కనబరిచారు. సతీష్ వేగేశ్న దర్శకత్వంతో పాటు నిర్మాణ బాధ్యతలను స్వీకరించారు. ఈ చిత్రానికి వెంకటేష్ బొల్లా సంగీతం సమకూర్చగా, దాము నర్రావుల ఛాయాగ్రహణం అందించారు. నరేంద్ర ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహించారు.
ప్రతి ఒక్క తల్లికి, పిల్లలకు కనెక్ట్ అయ్యేలా తెరకెక్కిన ఛాలెంజ్ ఓటీటీలోకి ఈరోజు వచ్చేసింది. 'ఈటీవీ విన్' (ETV Win) డిజిటల్ వేదికగా ఛాలెంజ్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. ఈటీవీ విన్ 'కథా సుధ' సిరీస్లో భాగంగా నవంబర్ 8 ఆదివారం నుంచి ఛాలెంజ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More