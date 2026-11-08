OTT Survival: ఓటీటీ రిలీజ్ నుంచే ట్రెండింగ్లో సర్వైవల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్- ఊహించని అతిథులతో విధ్వంసం- విలన్గా టీవీ నటుడు
Anireekshita Atithigalu OTT Streaming: థియేటర్లలో ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందిన కన్నడ సర్వైవల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అనిరీక్షిత అతిథిగలు ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. బుల్లితెర నటుడు వివేక్ సింహ నటించిన సినిమా 9.5 రేటింగ్తో మంచి హిట్ అందుకుంది. మరి ఈ అనిరీక్షిత అతిథిగలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
Anireekshita Atithigalu OTT Release: వెండితెరపై విజయం సాధించిన విభిన్నమైన కథాంశాలకు ఓటీటీ వేదికలు సరికొత్త ఆదరణ కల్పిస్తున్నాయి. థియేటర్లలో సస్పెన్స్, థ్రిల్లింగ్ అనుభూతిని అందించిన కన్నడ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ 'అనిరీక్షిత అతిథిగలు' (Anireekshita Atithigalu) ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేసింది.
ఐఎమ్డీబీలో 9.5 రేటింగ్
అనిరీక్షిత అతిథిగలు అంటే అనుకోని అతిథులు లేదా ఊహించని అతిథులు అనే అర్థం వస్తుంది. సెప్టెంబర్ 18న థియేటర్లలో విడుదలైన అనిరీక్షిత అతిథిగలు చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. అలాగే, ఐఎమ్డీబీలో 9.5 రేటింగ్ సంపాదించుకోవడమే కాకుండా సస్పెన్స్ ప్రియుల ప్రశంసలు అందుకుంది.
బుల్లితెర, వెండితెరపై నటుడిగా మంచి గుర్తింపు పొందిన వివేక్ సింహ ఈ అనిరీక్షిత అతిథిగలు చిత్రంలో నెగెటివ్ షేడ్స్ పాత్రలో నటించారు. థియేటర్లలో చూడటం మిస్సయిన థ్రిల్లర్ అభిమానులకు ఇప్పుడు ఓటీటీ రూపంలో సరైన ఎంటర్టైన్మెంట్ లభించనుంది.
జంట మధ్యలోకి ఐదుగురు అనుకోని అతిథులు
పరిమిత బడ్జెట్తో తెరకెక్కినప్పటికీ, లీడ్ యాక్టర్ల నటన, గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్ప్లేతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడంలో దర్శకుడు సఫలమయ్యారు. ఓ నిర్జన ప్రాంతంలోని గెస్ట్ హౌస్కు వెళ్లిన జంటకు, అనూహ్యంగా ఐదుగురు అపరిచితులు ఎదురవడం, ఆ తర్వాత జరిగే ఒక నేరం, విధ్వంసం చుట్టూ కథ మలుపు తిరుగుతుంది. సర్వైవల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా సౌత్ ఇండియాలోని థ్రిల్లర్ ప్రియులను ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంది.
రైటింగ్ టీమ్ నుంచి హీరోగా మారిన వివేక్ సింహ
ఈ సినిమా వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన కథ ఉందంటూ విలన్గా చేసిన వివేక్ సింహ ఇటీవల పంచుకున్నారు. సినిమా ప్రారంభంలో స్క్రిప్ట్ చర్చల సమయంలో ఆయన కేవలం రైటింగ్ టీమ్లో ఒకరిగా చిత్ర బృందంతో ప్రయాణించారు. స్నేహితులంతా కలిసి ఒక మంచి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ తీయాలని ప్రణాళిక వేసుకున్నారు.
అయితే కథ పూర్తయ్యే సమయానికి అందులోని కీలకమైన నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రను వివేక్ సింహ చేతే చేయించాలని దర్శకుడు నిర్ణయించారు. "కథా చర్చల సమయంలో నేను టీమ్తోనే ఉన్నాను. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్లో నేనే ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తానని మొదట ఊహించలేదు" అని వివేక్ సింహ ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
బుల్లితెర నుంచి సినిమాల్లోకి
బుల్లితెర నుంచి సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టిన వివేక్ సింహకు ఈ అనిరీక్షిత అతిథిగలు సినిమాలో నటించడం తన నటనలోని కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించడానికి తోడ్పడింది. ఈ చిత్రానికి మనోజ్ అన్నా య్య దర్శకత్వం వహించగా, బి. వినోద్ కుమార్ నిర్మించారు.
అనిరీక్షిత అతిథిగలు సినిమాలో వివేక్ సింహతో పాటు సంప్రీతి ఆళ్వ, హరితా షా, మైత్రి జగ్గీ కీలక పాత్రలలో అలరించారు. ప్రమోషన్ల విషయంలో చిత్రబృందం ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంది. సెన్సార్ బోర్డు ఈ చిత్రానికి 'A' సర్టిఫికేట్ కేటాయించడం, దాన్ని ప్రకటించిన విధానం కూడా సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది.
అనిరీక్షిత అతిథిగలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్
ఇలా అన్ని రకాలుగా ఎంతో గ్రిప్పింగ్, థ్రిల్లింగ్ సీన్లతో ఆకట్టుకున్న అనిరీక్షిత అతిథిగలు ఓటీటీలో సందడి చేస్తోంది. అమెజాన్ ప్రైమ్లో అనిరీక్షిత అతిథిగలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. నవంబర్ 6 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అనిరీక్షిత అతిథిగలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
అంతేకాకుండా ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన రోజు నుంచే ట్రెండింగ్లోకి వచ్చేసింది అనిరీక్షిత అతిథిగలు సినిమా. ప్రైమ్ వీడియో ప్లాట్ఫామ్లో అనిరీక్షిత అతిథిగలు సినిమా ట్రెండింగ్ అవుతున్నట్లుగా ఉంది. దీన్నిబట్టి అనిరీక్షిత అతిథిగలు ఓటీటీలో ఇంట్రెసింగ్ మూవీగా మారనుందని తెలుస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More