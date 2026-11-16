Telugu OTT: ఓటీటీలోకి అనుపమ, తరుణ్ భాస్కర్ క్రేజీ కళ్యాణం.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్.. ఈ 5 కారణాల కోసం చూడాల్సిందే!
Telugu OTT: థియేటర్లలో మిక్స్డ్ టాక్ తెచ్చుకున్న అనుపమ పరమేశ్వరన్, తరుణ్ భాస్కర్ సినిమా 'క్రేజీ కళ్యాణం' ఓటీటీ రిలీజ్కు సిద్ధమైంది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'ఆహా' వేదికగా నవంబర్ 20 నుంచి ఈ ఫ్యామిలీ డ్రామా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ మూవీని ఎందుకు ఓటీటీలో చూడాలో తెలుసుకోండి.
Telugu OTT: టాలీవుడ్ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ కమ్ యాక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్, బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేసిన చిత్రం 'క్రేజీ కళ్యాణం'. భద్రప్ప గాజుల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ ఫ్యామిలీ డ్రామా.. అక్టోబర్ 16, 2026న థియేటర్లలో విడుదలై మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో మెప్పించలేకపోయిన ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది.
క్రేజీ కళ్యాణం ఓటీటీ
ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'ఆహా' ఈ క్రేజీ కళ్యాణం సినిమా డిజిటల్ రైట్స్ను దక్కించుకుంది. నవంబర్ 20 నుంచి ఈ సినిమా ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా తమిళ భాషలో కూడా ఒకేసారి ఈ చిత్రాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.
స్టోరీ ఏంటంటే?
పర్వతాలు (నరేష్) అనే వ్యక్తికి ఇద్దరు కూతుళ్లు. పెద్ద కూతురిని బాలాజీ (తరుణ్ భాస్కర్)కి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు. అతను తాగుబోతు కావడంతో ఎప్పుడూ గొడవలు జరుగుతుంటాయి. అందుకే రెండో కూతురు కీర్తి (అనుపమ)ని మంచి ఇంటికి కోడలిగా పంపించాలనుకుంటాడు పర్వతాలు.
కానీ కీర్తి ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటుంది. చిన్ననాటి ఫ్రెండ్ ఉదయ్ (అఖిల్ రాజు) ను ప్రేమిస్తుంది. అయితే ఉదయ్ కు ఉద్యోగం, డబ్బు ఉండదు. మరి పర్వతాలు తన కూతురి ప్రేమను అంగీకరించాడా? కీర్తి పెళ్లి ఎవరితో జరిగింది? ఇందులో బాలాజీ పాత్ర ప్రాధాన్యం ఏంటీ అనేది క్రేజీ కళ్యాణం మూవీ చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
ఓటీటీలో చూసేందుకు 5 కారణాలు
- కొత్త జంట కెమిస్ట్రీ: మొదటిసారిగా తరుణ్ భాస్కర్, అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఓ సినిమాలో కలిసి నటించారు. అదే ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణ. వీరిద్దరి మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు చాలా నేచురల్గా అనిపిస్తాయి.
- అలరించే ఫ్యామిలీ డ్రామా: కుటుంబ బంధాలు, పెళ్లి నేపథ్యంగా సాగే ఈ కథ.. వీకెండ్లో ఇంట్లో ఫ్యామిలీతో కలిసి హాయిగా ఎంజాయ్ చేసేలా ఉంటుంది.
- సురేష్ బొబ్బిలి సంగీతం: ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్కు, పెళ్లి వాతావరణానికి తగ్గట్టుగా సురేష్ బొబ్బిలి అందించిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్, పాటలు సినిమాకు బాగా ప్లస్ అయ్యాయి.
- సీనియర్ నటుల సపోర్ట్: సీనియర్ నటుడు నరేష్ తన మార్క్ కామెడీ, ఎమోషనల్ నటనతో మరోసారి ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. సినిమాకు ఆయన క్యారెక్టర్ మంచి బలాన్నిచ్చింది.
- ద్విభాషా స్ట్రీమింగ్: తెలుగుతో పాటు తమిళంలో కూడా ఒకేసారి స్ట్రీమింగ్ కానుండటం విశేషం. మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చినా, ఓటీటీలో ఇలాంటి ఫ్యామిలీ డ్రామాలకు ఎప్పుడూ మంచి ఆదరణ ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More