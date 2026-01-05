Edit Profile
    క్రేజీ టైటిల్- క్రేజీ కాంబినేష‌న్‌-త‌రుణ్ భాస్క‌ర్‌, అనుప‌మ ప‌ర‌మేశ్వ‌ర‌న్ మూవీ- కీలక పాత్ర‌లో న‌రేష్‌

    క్రేజీ కాంబినేషన్ తో, క్రేజీ టైటిల్ తో తెలుగులో కొత్త సినిమా రాబోతుంది. అనుపమ పరమేశ్వరణ్, తరుణ్ భాస్కర్ లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేస్తున్న సినిమా టైటిల్ ను మేకర్స్ ఇవాళ రిలీజ్ చేశారు. 

    Published on: Jan 05, 2026 12:16 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    అందాల భామ అనుపమ పరమేశ్వరణ్ మరో కొత్త మూవీతో తెలుగు ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేయడానికి వచ్చేస్తోంది. గతేడాది ఏడు సినిమాలతో రికార్డు క్రియేట్ చేసిన అనుపమ కొత్త ఏడాదిలోనూ దూకుడు కొనసాగిస్తోంది. ఆమె లేటెస్ట్ సినిమాకు క్రేజీ టైటిల్, క్రేజీ కాంబినేషన్ కుదిరింది. ఆ సినిమా పేరు ‘క్రేజీ కళ్యాణం’ అని మేకర్స్ ఇవాళ అనౌన్స్ చేశారు.

    అనుపమ పరమేశ్వరన్ (instagram-Anupama Parameswaran)
    క్రేజీ కళ్యాణం

    ఈ రోజుల్లో టైటిల్ ఎంత డిఫరెంట్ గా ఉంటే అంత వైరల్ గా మారుతుంది. జనాల్లోకి డైరెక్ట్ గా వెళ్లిపోతే మూవీకి మంచి రీచ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు క్రేజీ కళ్యాణం టీమ్ కూడా అదే ఫాలో అయింది. తమ మూవీకి క్రేజీగా క్రేజీ కళ్యాణం అని పేరు పెట్టింది. ఆరో సినిమాస్ బ్యానర్ నుంచి వస్తున్న రెండో ప్రొడక్షన్ ఇది. ఈ మూవీ షూటింగ్ ఇప్పటికే స్టార్ట్ అయింది.

    ‘‘ఆరో సినిమాస్ ప్రొడక్షన్ నంబర్ 2 క్రేజీ కళ్యాణం. ఇదే క్రేజీయెస్ట్ కాంబినేషన్. అది కూడా 100 శాతం ఎంటర్ టైన్మెంట్ తో’’ అని సోషల్ మీడియాలో సోమవారం (జనవరి 5) పోస్టు చేశారు.

    క్రేజీ కాంబినేషన్

    క్రేజీ కళ్యాణం మూవీలో స్టార్ కాస్ట్ కూడా క్రేజీగానే ఉంది. అనుపమ పరమేశ్వరణ్ తో పాటు తరుణ్ భాస్కర్, సీనియర్ నటుడు నరేష్ వీకే, అఖిల్ రాజ్ (రాజు వెడ్స్ రాంబాయి ఫేమ్) కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు బద్రప్ప గాజుల డైరెక్టర్. దీన్ని ఆరో సినిమాస్ బ్యానర్ పై బూసం జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు.

    అనుపమ రికార్డు

    అనుపమ పరమేశ్వరణ్ హీరోయిన్ గా దూసుకెళ్తోంది. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం భాషల్లో వరుస సినిమాలు చేస్తోంది. 2025లో ఆమె హీరోయిన్ గా చేసిన ఏడు చిత్రాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఒకే ఏడాది ఆరు సినిమాలు రిలీజ్ చేసిన ఏకైక హీరోయిన్ గా అనుపమ రికార్డు అందుకుంది. ఇప్పుడు న్యూ ఇయర్ 2026లోనూ దూకుడు కొనసాగిస్తోంది.

    2025లో డ్రాగన్ (తమిళం), జేఎస్కే జానకి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ కేరళ (మలయాళం), పరదా, కిష్కింధపురి (తెలుగు), ది పెట్ డిటెక్టివ్ (మలయాళం), బైసన్, లాక్ డౌన్ (తమిళం) సినిమాలతో ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసింది అనుపమ పరమేశ్వరణ్.

