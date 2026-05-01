MS Dhoni CSK: ఆటగాళ్ల కోసమే ధోనీ మ్యాచ్లకు రావట్లేదు- అసలు కారణం చెప్పిన కోచ్ మైక్ హస్సీ- తలా రీ ఎంట్రీపై ఏమన్నారంటే?
CSK Coach Mike Hussey About MS Dhoni Re Entry On Next Match: మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ మైదానంలోకి రీ ఎంట్రీ ఇప్పుడిస్తారన్న దానిపై సీఎస్కే కోచ్ మైక్ హస్సీ క్లారిటీ ఇచ్చారు. అలాగే, సీఎస్కే ఆటగాళ్ల కోసమే మ్యాచ్లకు ఎంఎస్ ధోనీ రావట్లేదని అసలు కారణాన్ని బయటపెట్టారు మైక్ హస్సీ. అది ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
CSK Coach Mike Hussey On MS Dhoni Re Entry On Next Match: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ మొదలై నెల రోజులు గడుస్తున్నా.. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అభిమానుల కళ్లు మాత్రం తమ అభిమాన క్రికెటర్ ఎంఎస్ ధోనీ కోసమే వెతుకుతున్నాయి. మైదానంలో ధోనీ మెరుపులు ఎప్పుడు చూస్తామా అని ఎదురుచూస్తున్న ఫ్యాన్స్కు తాజాగా సీఎస్కే బ్యాటింగ్ కోచ్ మైక్ హస్సీ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చారు.
స్టేడియంకు రాకపోవడానికి కారణం అదే!
సాధారణంగా జట్టులో సభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు మ్యాచ్ ఆడకపోయినా డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ఉండి సహచర ఆటగాళ్లను ఉత్సాహపరచడం మనం చూస్తుంటాం. కానీ 44 ఏళ్ల ధోనీ మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రాక్టీస్ సెషన్లలో చురుగ్గా పాల్గొంటున్న తలా.. మ్యాచ్ జరిగే రోజు మాత్రం స్టేడియం దరిదాపుల్లో కూడా కనిపించడం లేదు. దీనిపై అభిమానుల్లో ఎన్నో సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
తాజాగా ముంబై ఇండియన్స్తో జరగనున్న కీలక పోరుకు ముందు మ్యాచ్లకు ధోనీ రాకపోవడానికి గల అసలు కారణాన్ని మైక్ హస్సీ చెప్పారు. "ధోనీ ఎప్పుడూ జట్టు ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఆయన స్టేడియంకు వస్తే కెమెరా కళ్లన్నీ ఆయనపైనే ఉంటాయి, క్రౌడ్ మొత్తం ఆయన కోసమే అరుస్తుంది. దీనివల్ల మైదానంలో ఆడుతున్న ఆటగాళ్ల ఏకాగ్రత దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. జట్టు దృష్టి మళ్లకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ధోనీ మ్యాచ్ రోజున స్టేడియంకు రాకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు" అని కోచ్ మైక్ హస్సీ వివరించారు.
ఇంటి నుంచే నిశిత పరిశీలన
ఎంఎస్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భౌతికంగా స్టేడియంలో లేకపోయినా, ప్రతి మ్యాచ్ను ఇంటి నుంచే అత్యంత నిశితంగా గమనిస్తున్నారని హస్సీ పేర్కొన్నారు. డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ధోనీ ఉంటే ఆ ధైర్యమే వేరని, ఆయన ఇచ్చే సలహాలు కుర్రాళ్లకు ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తాయని హస్సీ గుర్తు చేసుకున్నారు.
ప్రాక్టీస్ సమయంలో ఆటగాళ్లతో కలిసి సరదాగా ఉంటూనే తన అనుభవాన్ని వారితో పంచుకుంటున్నారని ఆయన తెలిపారు. కేవలం 'డిస్ట్రాక్షన్' కాకూడదనే ఏకైక కారణంతోనే ఆయన మ్యాచ్ రోజున హోటల్ గదికే పరిమితం అవుతున్నారట.
రీ-ఎంట్రీ ఎప్పుడు? క్లారిటీ ఇచ్చిన హస్సీ
సీజన్ ఆరంభంలో పిక్క కండరాల గాయం (Calf Strain) కారణంగా ధోనీ మొదటి రెండు వారాలు దూరమవుతారని భావించారు. అయితే ఆ నిరీక్షణ కాస్తా నెల రోజులకు చేరింది. మరి ధోనీ మళ్లీ బ్యాట్ పట్టి బరిలోకి దిగేది ఎప్పుడు? అనే ప్రశ్నకు హస్సీ సానుకూలంగా స్పందించారు.
"ధోనీ కోలుకుంటున్న తీరు చాలా బాగుంది. ముఖ్యంగా రన్నింగ్ స్పీడ్ను పెంచడంపై దృష్టి పెట్టారు. వికెట్ల మధ్య పరిగెత్తేటప్పుడు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకూడదనేది మా ఉద్దేశం. బ్యాటింగ్, వికెట్ కీపింగ్ విషయంలో ఆయన మునుపటిలాగే సిద్ధంగా ఉన్నారు. త్వరలోనే ధోనీ మైదానంలోకి వస్తారని మేమంతా నమ్ముతున్నాం. బహుశా వచ్చే మ్యాచ్ లేదంటే ఆ తర్వాత మ్యాచ్లో తలాను చూడొచ్చు" అని హస్సీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
