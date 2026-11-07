Crime Thriller OTT: రియల్ ఇన్సిడెంట్.. దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఎన్కౌంటర్.. ఓటీటీలోకి క్రేజీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్
Crime Thriller OTT: బాలీవుడ్ హీరోయిన్ కరీనా కపూర్, మలయాళ స్టార్ హీరో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమా ‘దాయరా’. ఈ మూవీ ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. రియల్ ఎన్ కౌంటర్ స్టోరీతో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఓటీటీలో థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్ పీరియన్స్ ఇచ్చేందుకు ఈ మూవీ రెడీ అయింది.
Crime Thriller OTT: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కరీనా కపూర్ ఖాన్, సౌత్ స్టార్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన లేటెస్ట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ 'దాయరా'. టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ మేఘనా గుల్జార్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 18, 2026న థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకులతో పాటు విమర్శకుల నుంచి విశేష స్పందన అందుకుంది. విజయవంతంగా థియేట్రికల్ రన్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సస్పెన్స్ చిత్రం, ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ పైకి వచ్చేందుకు ముస్తాబైంది.
దాయరా ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ దాయరా సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. తాజాగా నెట్ఫ్లిక్స్ చేసిన అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, నవంబర్ 13 నుంచి ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి రానుంది. హిందీతో పాటు మలయాళ తదితర ప్రాంతీయ భాషల్లో కూడా ఈ చిత్రం వీక్షకులకు అందుబాటులో ఉండనుంది.
రియల్ ఇన్సిడెంట్
ఈ దాయరా సినిమాను దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన యదార్థ సంఘటనల ఆధారంగా, ముఖ్యంగా 2019లో జరిగిన ఒక పోలీస్ ఎన్కౌంటర్ కేసు స్ఫూర్తితో తెరకెక్కించారు. ఒక ఎన్కౌంటర్ వెనుక ఉన్న న్యాయ, ధర్మాల గురించి, మన సిస్టమ్లోని లొసుగుల గురించి ఈ చిత్రంలో చాలా లోతుగా చర్చించారు. రేప్, ఎన్ కౌంటర్ చుట్టూ మూవీ సాగుతుంది.
ఈ సినిమాలో కరీనా కపూర్ నిజాయితీ గల డైనమిక్ పోలీస్ ఆఫీసర్ డీసీపీ అజూని కోహ్లీ పాత్రలో నటించగా, మలయాళ నటుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఎంతో అగ్రెసివ్ గా ఉండే పోలీస్ అధికారి డీసీపీ రామన్ కుమార్ పాత్రలో జీవించారు. చట్టం పరిధిలో ఉంటూనే న్యాయం జరగాలని ఒకరు.. న్యాయం కోసం ఏమైనా చేయొచ్చు అని మరొకరు.. ఇలా ఒకే వ్యవస్థలో ఉంటూ వేర్వేరు సిద్ధాంతాలు, అభిప్రాయాలు ఉన్న ఈ ఇద్దరు పోలీస్ ఆఫీసర్ల మధ్య జరిగే ఫేసాఫ్ ఈ సినిమాకే హైలైట్ గా నిలుస్తుంది.
ఓటీటీలో ఎందుకు చూడాలంటే?
గతంలో 'తల్వార్', 'రాజీ', 'ఛపాక్' లాంటి అద్భుతమైన రియలిస్టిక్ సినిమాలను తెరకెక్కించిన దర్శకురాలు మేఘనా గుల్జార్ ఈ దాయరా చిత్రాన్ని కూడా అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా మలిచారు. చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోవడం సరైనదేనా? అసలైన న్యాయం అంటే ఏమిటి? ఎన్కౌంటర్ల వెనుక దాగి ఉండే నైతికత ఏంటి? అనే బలమైన సామాజిక ప్రశ్నలను ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు సంధిస్తుంది.
జంగ్లీ పిక్చర్స్, పెన్ స్టూడియోస్ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అమిత్ త్రివేది అద్భుతమైన నేపథ్య సంగీతం అందించారు. ఇన్వెస్టిగేషన్ సన్నివేశాలు, కరీనా-పృథ్వీరాజ్ ల మధ్య వచ్చే డైలాగ్ వార్ ఓటీటీ ప్రేక్షకులను సీటు అంచున కూర్చోబెడతాయి. క్రైమ్, ఇన్వెస్టిగేటివ్, సోషల్ మెసేజ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే వారికి ఈ సినిమా ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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