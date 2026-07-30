OTT Telugu: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన లేటెస్ట్ తెలుగు రొమాంటిక్ డ్రామా.. ఇవాళ వాళ్లకు మాత్రమే స్పెషల్ స్ట్రీమింగ్..9.2 రేటింగ్!
OTT Telugu: పాపులర్ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ ‘ఆహా’లోకి లేటెస్ట్ తెలుగు రొమాంటిక్ డ్రామా సినిమా వచ్చేసింది. అయితే ఇవాళ స్పెషల్ స్ట్రీమింగ్ మాత్రం కొందిమందికే. అసలు ఆ సినిమా ఏంటీ? ఓటీటీ రిలీజ్ ప్లాన్ ఏంటీ? అనేది ఇక్కడ చూసేయండి.
OTT Telugu: ఈ వారం ఓటీటీలోకి చాలా సినిమాలే వచ్చాయి. ఇంకా వస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో లేటెస్ట్ తెలుగు రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ ‘దీవానా’ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. ఈ రోజే ఓటీటీలో అడుగుపెట్టింది. కానీ స్ట్రీమింగ్ లో ఓ ట్విస్ట్ ఉంది.
ఆహా గోల్డ్
ఇటీవలి కాలంలో తెలుగు ఓటీటీ రంగంలో ప్లాట్ఫామ్ల మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొన్న నేపథ్యంలో, డిజిటల్ సంస్థలు తమ సబ్స్క్రైబర్లను నిలబెట్టుకోవడానికి సరికొత్త ప్రయోగాలు చేస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'ఆహా' (Aha) తన 'ఆహా గోల్డ్' (Aha Gold) సభ్యుల కోసం అందిస్తున్న 'అర్లీ యాక్సెస్' (Early Access) ఫీచర్ ఆడియన్స్ నుంచి మంచి స్పందన పొందుతోంది.
దీవానా ఓటీటీ
ఇందులో భాగంగా తాజాగా ఇంటెన్స్ రొమాంటిక్ అండ్ ఎమోషనల్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన 'దీవానా' (Deewana) చిత్రం ఆహాలో ప్రీమియర్కు వచ్చేసింది. సాధారణ వినియోగదారుల కంటే ముందే, ఆహా గోల్డ్ మెంబర్స్ కోసం ఈ సినిమాను అర్లీ యాక్సెస్ ద్వారా ఇవాళ (జూలై 30) ఓటీటీ రిలీజ్ చేశారు. సాధారణ సబ్ స్క్రైబర్లు రేపటి నుంచి ఆహాలో ఈ మూవీ చూడొచ్చు.
అసలు కథేంటి?
'దీవానా' చిత్రం నేటితరం ప్రేమ, ఇగో, మానవ సంబంధాల చుట్టూ తిరిగే ఒక ఆసక్తికరమైన కథాంశంతో తెరకెక్కింది. అల్లరిచిల్లరిగా తిరిగే మున్నా (హర్షిత్ రెడ్డి) ఒకసారి అమ్ము (స్నేహా మణిమేగలై)ను చూసి లవ్ చేస్తాడు. కానీ అమ్ము అంత ఈజీగా ఒప్పుకోదు. గవర్నమెంట్ జాబ్ తెచ్చుకుంటే మాత్రం ఓకే అని కండీషన్ పెడుతుంది. దీంతో జాబ్ కోసం మున్నా ట్రై చేస్తాడు. అయితే అతను అరెస్టు అవడమే కథలో ట్విస్ట్. మున్నా ఎందుకు జైలుకు వెళ్లాడు? అమ్మును పెళ్లి చేసుకున్నాడా? లేదా? అన్నదే మిగతా కథ.
వీకెండ్ కు మంచి ఆప్షన్
దీవానా సినిమాలో ప్రేమలో ఉండే తీవ్రతను, యువత ఎదుర్కొనే సంఘర్షణలను సహజ సిద్ధమైన లొకేషన్లలో ఎమోషనల్గా ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం చేశారు. హీరోహీరోయిన్ల మధ్య నడిచే సీన్లు, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, ఆకట్టుకునే స్క్రీన్ప్లే ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలాలుగా నిలిచాయి. వీకెండ్కు ముందే ఒక మంచి యూత్ఫుల్ లవ్ అండ్ ఎమోషనల్ డ్రామాను ఇంట్లోనే వీక్షించాలనుకునే ఓటీటీ ప్రేమికులకు ఇది మంచి ఆప్షన్.
ఆహా గోల్డ్ బిజినెస్ స్ట్రాటజీ
ఓటీటీ ట్రేడ్ విశ్లేషణ ప్రకారం.. నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో వంటి గ్లోబల్ ఓటీటీ దిగ్గజాలకు పోటీగా ప్రాంతీయ డిజిటల్ సంస్థ అయిన 'ఆహా' తన గోల్డ్ సబ్స్క్రైబర్లకు 4K విజువల్స్, డాల్బీ ఆడియోతో పాటు, ఏదైనా కొత్త సినిమాను మిగిలిన వారికంటే ఒక రోజు ముందే (Early Access) అందించడం ద్వారా డైరెక్ట్ పెయిడ్ యూజర్ బేస్ను గణనీయంగా పెంచుకుంటోంది.
సాధారణంగా ఏదైనా సినిమా శుక్రవారం డిజిటల్ ప్రీమియర్ అవుతుంటే, గోల్డ్ సభ్యులకు గురువారమే యాక్సెస్ ఇస్తున్నారు. ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వ్యూహంతో 'దీవానా' సినిమాకు కూడా మొదటి రోజే మంచి వ్యూయర్ షిప్ లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆహా గోల్డ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్న వినియోగదారులు వెంటనే ఆహా యాప్లో లాగిన్ అయి ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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