    ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిన ధర్మేంద్ర.. ఇంటి వద్దే చికిత్స! ఆరోగ్యంపై కీలక అప్‌డేట్

    బాలీవుడ్ దిగ్గజ నటుడు ధర్మేంద్ర ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఆయన ఆరోగ్యంపై అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ధర్మేంద్ర డిశ్చార్జ్ వార్త కాస్త ఉపశమనం కలిగించేదే. 

    Published on: Nov 12, 2025 9:09 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    89 ఏళ్ల సీనియర్ నటుడు ధర్మేంద్ర బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారని వైద్యులు బుధవారం (నవంబర్ 12) ధృవీకరించారు. ఆయన కుమారులు సన్నీ డియోల్, బాబీ డియోల్‌తో సహా కుటుంబ సభ్యులు ఆయన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారని తెలిపారు. బుధవారం ఉదయం ధర్మేంద్ర ఆరోగ్యంపై పీటీఐ ఈ అప్‌డేట్‌ను పంచుకుంది. కుటుంబం ఇంటికి తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించడంతో ఆయన ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారని పేర్కొంది.

    89 ఏళ్ల ధర్మేంద్ర గత కొన్ని వారాలుగా పలుమార్లు ఆసుపత్రిలో చేరారు. "ధర్మేంద్ర జీ ఉదయం 7.30 గంటలకు ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. కుటుంబ సభ్యులు ఆయనకు ఇంట్లోనే చికిత్స అందించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కాబట్టి ఇకపై చికిత్స ఇంటి వద్దే కొనసాగుతుంది" అని డాక్టర్ ప్రతీత్ సమదానీ పీటీఐకి తెలిపారు. ధర్మేంద్ర నివాసానికి అంబులెన్స్ రావడం, వెళ్లడం వంటి వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన తర్వాత ఈ అప్‌డేట్ వచ్చింది.

    ధర్మేంద్ర ఆరోగ్యం గురించి..

    మంగళవారం ఉదయం ధర్మేంద్ర ఆసుపత్రిలో మరణించారని పుకార్లు వ్యాపించాయి. అయితే ఆయన భార్య హేమ మాలిని నుండి కుమార్తె ఈషా డియోల్ వరకు కుటుంబ సభ్యులు సోషల్ మీడియా ద్వారా ఈ తప్పుడు వార్తలను ఖండించారు. అభిమానులకు భరోసా ఇస్తూ సీనియర్ నటుడు బతికే ఉన్నారని, చికిత్సకు బాగా స్పందిస్తున్నారని తెలిపారు. ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని పేర్కొన్నారు.

    కుటుంబం మొత్తం

    ఈ వారం ప్రారంభంలో ధర్మేంద్ర ముంబైలోని ఆసుపత్రిలో చేరారు. మంగళవారం రోజంతా ధర్మేంద్ర కుటుంబం ఆయన పక్కనే ఉంది. ఆయన పిల్లలు సన్నీ డియోల్, బాబీ డియోల్, ఈషా డియోల్, మేనల్లుడు అభయ్ డియోల్, భార్య హేమ మాలిని మంగళవారం సాయంత్రం ఆసుపత్రి నుంచి వెళ్తూ కనిపించారు. మంగళవారం అమీర్ ఖాన్, ఆయన గర్ల్‌ఫ్రెండ్ గౌరీ స్పాట్ బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో ధర్మేంద్రను పరామర్శించారు.

    సోమవారం సాయంత్రం షారుఖ్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్ 89 ఏళ్ల ఈ సీనియర్ నటుడిని ఆసుపత్రిలో పరామర్శించిన విషయం తెలిసిందే. ధర్మేంద్ర చివరిసారిగా షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్‌లతో కలిసి 'తేరీ బాతోన్ మే ఐసా ఉల్ఝా జియా' (2024) చిత్రంలో కనిపించారు. ఆయన తదుపరి శ్రీరామ్ రాఘవన్ దర్శకత్వంలో అగస్త్య నంద నటిస్తున్న 'ఇక్కీస్' చిత్రంలో కనిపించనున్నారు. ఈ వార్ డ్రామా డిసెంబర్‌లో విడుదల కానుంది.

