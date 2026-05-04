Dhurandhar 2: బాహుబలి 2 రికార్డు బ్రేక్ చేసిన ధురంధర్ 2.. ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో సరికొత్త చరిత్ర.. టాప్ 5 మూవీస్ ఇవే
Dhurandhar 2: రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్ 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. తాజాగా రాజమౌళి 'బాహుబలి 2' లైఫ్ టైమ్ కలెక్షన్లను మించిపోయి, ఇండియాలోనే సెకండ్ హైయెస్ట్ గ్రాసర్గా నిలిచింది.
Dhurandhar 2: ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా వచ్చిన 'ధురంధర్ 2: ది రివెంజ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద తన ప్రభంజనాన్ని కొనసాగిస్తోంది. సినిమా విడుదలై ఏడు వారాలు కావస్తున్నా.. కలెక్షన్ల పరంగా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తోంది. తాజాగా ఆదివారం (మే 3) నాడు ఈ సినిమా ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దృశ్యకావ్యం 'బాహుబలి 2: ది కన్క్లూజన్' లైఫ్ టైమ్ కలెక్షన్ల రికార్డును అధిగమించింది. దీంతో భారత సినీ చరిత్రలో అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన రెండో చిత్రంగా ధురంధర్ 2 నిలిచింది.
బాహుబలి-2 రికార్డు కనుమరుగు
మే 3వ తేదీ ఆదివారంతో ఈ ధురంధర్ 2 థియేటర్లలో 46 రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ వారంలో కొత్త సినిమాలు విడుదల కావడంతో ధురంధర్ 2 థియేటర్ల సంఖ్య దేశవ్యాప్తంగా 500 కంటే తక్కువకు పడిపోయింది.
దీనివల్ల రోజువారీ వసూళ్లు రూ. 1 కోటి నుంచి రూ. 1.5 కోట్ల మధ్యకు తగ్గాయి. అయినప్పటికీ ఇప్పటివరకు ఈ సినిమా ఇండియాలో రూ. 1138 కోట్ల నెట్ (రూ. 1362 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను సాధించి సత్తా చాటింది.
విదేశాల్లోనూ కాసుల వర్షం
భారతీయ సినిమాలకు అతిపెద్ద మార్కెట్ అయిన గల్ఫ్ దేశాలలో ఈ సినిమా విడుదల కాలేదు. అయినప్పటికీ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధురంధర్ 2 అద్భుతమైన వసూళ్లను రాబట్టింది. విదేశాల్లోనే ఈ చిత్రం 50 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించడం విశేషం.
మే 4వ తేదీ సోమవారం ఉదయం నాటికి ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్ వసూళ్లు రూ. 1789 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. దాదాపు పదేళ్ల క్రితం బాహుబలి 2 సృష్టించిన రూ. 1788 కోట్ల రికార్డును ఈ చిత్రం ఇప్పుడు చెరిపివేసింది.
అత్యధిక వసూళ్ల జాబితాలో స్థానం
ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద ధురంధర్ 2 వేగం కొంచెం తగ్గింది. 'భూత్ బంగ్లా' వంటి హిందీ సినిమాలతో పాటు హాలీవుడ్ చిత్రాలైన 'మైఖేల్', 'ది డెవిల్ వేర్స్ ప్రాడా 2' విడుదలతో ప్రేక్షకుల ప్రాధాన్యత మారింది. వచ్చే వారం నాటికి రోజువారీ వసూళ్లు రూ. 50 లక్షల కంటే తక్కువకు పడిపోయే అవకాశం ఉంది.
ఈ చిత్రం గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 1800 కోట్ల మార్కును అందుకుంటుంది కానీ, అంతకంటే ముందుకు వెళ్లే అవకాశాలు తక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఆమిర్ ఖాన్ నటించిన 'దంగల్' (రూ. 2070 కోట్లు) రికార్డుకు ఈ సినిమా నుంచి ఎటువంటి ముప్పు లేదు.
భవిష్యత్తులో ఈ రికార్డులను సవాల్ చేసే చిత్రాల జాబితాలో నితీష్ తివారీ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'రామాయణ' ముందు వరుసలో ఉంది. అలాగే ఆర్.ఆర్.ఆర్ తర్వాత రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న 'వారణాసి' చిత్రం కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద పెను సంచలనం సృష్టిస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
ధురంధర్ 2 సినిమా నేపథ్యం
ఆదిత్య ధర్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా 2025లో వచ్చిన సూపర్ హిట్ 'ధురంధర్'కు సీక్వెల్. మొదటి భాగం కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1300 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది.
ఈ రెండు భాగాల్లోనూ రణ్వీర్ సింగ్తో పాటు అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్, ఆర్. మాధవన్, సంజయ్ దత్, రాకేష్ బేడి, సారా అర్జున్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: ధురంధర్ 2 ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంత వసూలు చేసింది?
జవాబు: మే 4వ తేదీ నాటికి ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1789 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది.
ప్రశ్న: బాహుబలి 2 రికార్డును ధురంధర్ 2 దాటేసిందా?
జవాబు: అవును.. బాహుబలి 2 సాధించిన రూ. 1788 కోట్ల మార్కును దాటి, ధురంధర్ 2 రెండో స్థానానికి చేరుకుంది.
ప్రశ్న: ఇండియాలో అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన నంబర్ వన్ సినిమా ఏది?
జవాబు: ఇప్పటికీ 'దంగల్' రూ. 2070 కోట్ల వసూళ్లతో మొదటి స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
|అత్యధి వసూళ్లు సాధించిన ఇండియన్ మూవీస్
|ర్యాంకు
|సినిమా
|ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్ వసూళ్లు
|1
|దంగల్
|₹2070 కోట్లు
|2
|ధురంధర్: ది రివేంజ్
|₹1789 కోట్లు
|3
|బాహుబలి 2
|₹1788 కోట్లు
|4
|పుష్ప 2
|₹1742 కోట్లు
|5
|ధురంధర్
|₹1309 కోట్లు
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More