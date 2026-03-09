Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2నా మజాకా.. హాట్ కేకుల్లా టికెట్లు.. ప్రీమియర్ షోలతోనే సరికొత్త రికార్డు
Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2 సినిమా క్రేజ్ మామూలుగా లేదు. రిలీజ్ కు ముందే ఈ మూవీ సరికొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. ప్రీమియర్ షోలతోనే రికార్డు ఖాతాలో వేసుకుంది. ఈ ప్రీమియర్ షో టికెట్లు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడుపోతున్నాయి.
ఇండియాలో మోస్ట్ అవైటెడ్ సినిమాల్లో ఒకటైన ధురంధర్ 2 క్రేజ్ మామూలుగా లేదు. సినిమా రిలీజ్ కంటే ముందే ఈ మూవీ కొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. రికార్డుల వేటలో దూసుకెళ్తోంది. ధురంధర్ 2 ప్రీమియర్ షో టికెట్లు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్నాయి. ఈ టికెట్ల సేల్స్ లోనే ధురంధర్ 2 కొత్త రికార్డు నమోదు చేసింది.
ధురంధర్ 2
ఆదిత్య ధర దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ధురంధర్ 2 మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్చి 19, 2026న రిలీజ్ కానుంది. ఈ మూవీ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ టికెట్స్ సేల్స్ ఇప్పటికే స్టార్ట్ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా గత వారం సినిమా ట్రైలర్ విడుదలైన తర్వాత ప్రీమియర్ షోలకు అడ్వాన్స్ బుకింగ్లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ టికెట్ల సేల్స్ లో ధురంధర్ 2 కొత్త రికార్డు ఖాతాలో వేసుకుంది.
2 లక్షలకు పైగా
ధురంధర్ 2 మూవీ ప్రీమియర్స్ టికెట్ బుకింగ్స్ రికార్డు సృష్టించాయి. ధురంధర్ 2 అడ్వాన్స్ బుకింగ్లు మార్చి 7న, ఉదయం 11:01 గంటలకు ట్రైలర్ విడుదలైన తర్వాత ప్రారంభమయ్యాయి. 24 గంటల్లోనే కేవలం బుక్మైషోలోనే ఈ మూవీ 87 వేల టికెట్లు సేల్ అయ్యాయి. మార్చి 9 ఉదయం నాటికి ఈ సంఖ్య బుక్ మై షో ప్లాట్ఫామ్లో 1.5 లక్షలకు పైగా నమోదైంది. ఓవరాల్ గా మిగతా ప్లాట్ ఫామ్స్ లోనూ కలిపి మొత్తం 2 లక్షల నంబర్ దాటింది.
అత్యధిక వసూళ్లు
సక్నిల్క్ ప్రకారం ధురంధర్ 2 ప్రీమియర్ షోల కోసం ఇప్పటికే ఇండియాలో 2.06 లక్షల టికెట్లు సేల్ అయ్యాయి. ఈ టికెట్ల అమ్మకం ద్వారా రూ.12.29 కోట్లు వచ్చాయి. ఈ వసూళ్లలో ఎక్కువ భాగం ఒరిజినల్ హిందీ వెర్షన్ నుంచే ఉన్నాయి. అయితే తమిళ డబ్బింగ్ అంచనాలను అధిగమించి, ప్రీమియర్ షోల నుండి దాదాపు రూ.10 లక్షలను రాబట్టింది. ఓవరాల్ ప్రీమియర్ కలెక్షన్లతో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన హిందీ సినిమాగా ధురంధర్ 2 నిలిచింది.
స్ట్రీ 2 రికార్డు
స్ట్రీ 2 చిత్రం గతంలో రూ.10 కోట్లతో నెలకొల్పిన రికార్డును ధురంధర్ 2 దాటేసింది. ప్రీమియర్ షోల ద్వారా అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన బాలీవుడ్ చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది. ప్రీమియర్ ఇంకా 9 రోజులు ఉండటంతో ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. కొన్ని సినిమాల ఓపెనింగ్ డే వసూళ్ల కంటే ధురంధర్ 2 ప్రీమియర్స్ కు ఎక్కువ కలెక్షన్లు రావడం గమనార్హం.