Dhurandhar 2 vs Dhurandhar: ధురంధర్ 2 కంటే ధురంధర్ బాగుందంటున్న ఫ్యాన్స్.. నెగటివ్ రివ్యూలూ ఉన్నాయ్
Dhurandhar 2 vs Dhurandhar: ధురంధర్ 2, ధురంధర్ సినిమాల్లో ఏది బెటర్ అనే చర్చ సోషల్ మీడియాలో నడుస్తోంది. అయితే చాలా మంది సీక్వెల్ కంటే ఫస్ట్ పార్టే బాగుందన్న అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ మూవీకి కొందరు పూర్తిగా నెగటివ్ రివ్యూలు కూడా ఇచ్చారు.
రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్ 2' (Dhurandhar: The Revenge) ఫైనల్గా థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది. ఈ మూవీ రిలీజ్ అవ్వగానే ఫస్ట్ పార్ట్తో పోల్చడం మొదలైంది. ఉదయాన్నే షోస్ చూసిన వాళ్లలో చాలా మంది ఆడియన్స్.. ఈ సీక్వెల్ కంటే 'ధురంధర్ 1' బెస్ట్ అని ఫీల్ అవుతున్నారు. మెజారిటీ ఆడియన్స్ 'ధురంధర్ ద రివెంజ్' సినిమాకు సూపర్ హిట్ రివ్యూస్ ఇస్తున్నా.. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ క్రియేట్ చేసిన పాత మ్యాజిక్ను మాత్రం ఫ్యాన్స్ బాగా మిస్ అవుతున్నారు.
ఆడియన్స్ రివ్యూ ఇలా..
ఎక్స్ లో ఒక యూజర్ తన ఒపీనియన్ను షేర్ చేస్తూ.. 'ధురంధర్ 2' రన్టైమ్ ఎక్కువగా ఉన్నా ఆడియన్స్ను ఎలా సీట్లకు అతుక్కుపోయేలా చేస్తుందో వివరించాడు. అతను ఇలా రాసుకొచ్చాడు, "ధురంధర్ 2 మీద మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి. యాక్షన్, వయొలెన్స్ చాలా ఎక్కువ మోతాదులో ఉన్నాయి. ఓపెనింగ్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ 'అరి అరి' సాంగ్తో అద్భుతంగా స్టార్టయి.. రాబోయే 4 గంటల పాటు సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో ఒక టోన్ సెట్ చేస్తుంది. నా ఒపీనియన్ ప్రకారం ఇందులో వచ్చే చిన్న చిన్న సర్ప్రైజెస్ ఈ సీక్వెన్స్లో బెస్ట్ పార్ట్గా నిలిచాయి. కచ్చితంగా మిమ్మల్ని 'వావ్' అనిపించే మూమెంట్స్ ఇందులో చాలానే ఉన్నాయి." అని అన్నాడు.
అదే పెద్ద మైనస్ అయిందా?
మరొక అభిమాని కూడా ఇలాంటి ఆలోచనలనే వ్యక్తపరుస్తూ.. ఆడియో లేబుల్ మారడం వల్లే మ్యూజిక్లో నెగెటివ్ చేంజ్ వచ్చిందా అని డౌట్ పడ్డాడు. సరిగమ ప్లేస్లో దాదాపు రూ. 27 కోట్లు పెట్టి టీ-సిరీస్ 'ధురంధర్ 2' మ్యూజిక్ రైట్స్ కొనుగోలు చేసినట్లు వార్తలు వచ్చాయి.
దీనిపై ఆ అభిమాని ఇలా రాశాడు, "పర్సనల్గా నేను ఫీల్ అవుతున్నది ఏంటంటే.. ఈ సినిమాను సింగిల్ పార్ట్గా షూట్ చేశారు. రెండు పార్ట్లకు సంబంధించిన సాంగ్స్, బీజీఎమ్ మ్యూజిక్ ట్రాక్స్ అన్నీ ముందే లాక్ చేసేశారు. కానీ లాస్ట్ మినిట్లో స్టూడియో వాళ్ల అత్యాశ వల్లే వాళ్లు టీ-సిరీస్తో చేతులు కలిపారు. దీని రిజల్ట్ ఏంటంటే.. శాశ్వత్ సచ్దేవ్ చాలా తక్కువ టైమ్లో టీ-సిరీస్ లైబ్రరీతో వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది. పార్ట్ 1కు మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అయిన అతను.. పార్ట్ 2లో పన్నెండో ఆటగాడిగా అయిపోయాడు. ఈ విషయంలో ధురంధర్ 2 నిరాశ పరిచింది" అని రాసుకొచ్చాడు.
పాటలపై ఆడియన్స్ మిక్స్డ్ రియాక్షన్స్..
ఇక ధురంధర్ లో ఉన్న సాంగ్స్ కథకు తగినట్లుగా సాగాయని, ధురంధర్ 2లో అదే మిస్ అయిందని ఆ అభిమాని అభిప్రాయపడ్డాడు.
మరో అభిమాని చాలా నెగటివ్ రివ్యూ ఇచ్చాడు. "నేను దురంధర్ 1ను బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. దాన్ని మూడుసార్లు చూశాను. కానీ దురంధర్ 2లో మాత్రం సినిమా ఎప్పుడు అయిపోతుందా అని నా ఫోన్ను 250 సార్లు చెక్ చేసుకున్నాను. పార్ట్ 1లో ఉన్న స్క్రిప్ట్ లోతు, క్యారెక్టర్స్ ఇందులో మిస్ అయ్యాయి. అలాగే పార్ట్ 2 మ్యూజిక్ చాలా ఛండాలంగా ఉంది" అని అనడం గమనార్హం.
మరొకరు ఈ సినిమాను సింపుల్గా చెబుతూ.. "ధురంధర్ 1 మిమ్మల్ని ఏ పీక్స్ దగ్గర వదిలేసిందో, అక్కడి నుంచి ధురంధర్ 2 దాన్ని నెక్స్ట్ పీక్స్కు తీసుకెళ్తుందా? అంటే లేదు. అక్కడి నుంచి కిందికి పడిపోతుందా? అంటే అసలే కాదు. మరి ఏమవుతుంది? అది ఆ రెండింటి మధ్యలోనే ఊగుతూ ఉంటుంది" అని అనడం విశేషం.