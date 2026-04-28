Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Sara Arjun: ధురంధర్ బ్యూటీ సారా అర్జున్ 9 ఏళ్ల కిందటి వీడియో వైరల్.. ఆ ఇద్దరే తన ఇన్‌స్పిరేషన్ అంటూ..

    Sara Arjun: ధురంధర్ బ్యూటీ సారా అర్జున్ 9 ఏళ్ల కిందటి వీడియో ఒకటి ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. తనకు దీపికా పదుకోన్, ఆలియా భట్ ఇన్‌స్పిరేషన్ అని ఆమె అందులో చెప్పడం చూడొచ్చు. ధురంధర్ మూవీతో ఆమె రేంజ్ కూడా పెరిగిపోయిన విషయం తెలిసిందే.

    Apr 28, 2026, 17:11:49 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Sara Arjun: సారా అర్జున్ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా రాత్రికి రాత్రి పాపులర్ అయిపోయిన నటి. నాడు 'దైవ తిరుమగళ్'లో చిన్నారిగా మెప్పించిన ఆమె.. ఇప్పుడు బాలీవుడ్ బ్లాక్ బస్టర్ 'ధురంధర్'తో గ్లోబల్ స్టార్‌గా ఎదిగింది. ఈ క్రమంలో ఆమె పాత ఇంటర్వ్యూ ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

    Sara Arjun: ధురంధర్ బ్యూటీ సారా అర్జున్ 9 ఏళ్ల కిందటి వీడియో వైరల్.. ఆ ఇద్దరే తన ఇన్‌స్పిరేషన్ అంటూ..
    Sara Arjun: ధురంధర్ బ్యూటీ సారా అర్జున్ 9 ఏళ్ల కిందటి వీడియో వైరల్.. ఆ ఇద్దరే తన ఇన్‌స్పిరేషన్ అంటూ..

    చైల్డ్ స్టార్ నుంచి గ్లోబల్ హీరోయిన్ వరకు

    తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు సారా అర్జున్ అనగానే విక్రమ్ నటించిన 'నాన్న' (దైవ తిరుమగళ్) సినిమా గుర్తుకొస్తుంది. ఆ సినిమాలో తన క్యూట్ యాక్టింగ్‌తో అందరినీ ఏడిపించిన ఈ చిన్నారి.. ఇప్పుడు 'ధురంధర్' మూవీతో బాలీవుడ్ వెండితెరపై మాయాజాలం చేస్తోంది.

    ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రణ్‌వీర్ సింగ్ సరసన 'యాలినా' పాత్రలో సారా నటనకు విమర్శకులు సైతం ఫిదా అయ్యారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏకంగా రూ. 1700 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించింది. రెండు భాగాలుగా వచ్చిన ఈ ఫ్రాంచైజీ మొత్తంగా రూ. 3000 కోట్ల మార్కును దాటడం విశేషం.

    "నేను మరొకరిలా ఉండాలనుకోవడం లేదు"

    ప్రస్తుతం సారా సక్సెస్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న తరుణంలో.. ఆమె చిన్ననాటి ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తోంది. తన రోల్ మోడల్ ఎవరు అని అడిగిన ప్రశ్నకు చిన్నారి సారా ఇచ్చిన సమాధానం నెటిజన్లను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.

    "నాకు అలియా భట్, దీపికా పదుకొణె అంటే చాలా ఇష్టం. వారి నటన, లుక్స్ అద్భుతంగా ఉంటాయి. వారు నాకు ఇన్‌స్పిరేషన్ (ప్రేరణ) మాత్రమే.. కానీ నా రోల్ మోడల్స్ కాదు. నాకు మరొక అలియా భట్‌లానో, దీపికాలానో అవ్వాలని లేదు. నేను 'సారా అర్జున్'లాగే గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటున్నాను" అని ఆ వీడియోలో ఆమె చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. ఇంత చిన్న వయసులోనే అంతటి పరిణతి, ఆత్మవిశ్వాసం చూసి నెటిజన్లు "సారా చాలా క్లారిటీ ఉన్న అమ్మాయి" అంటూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

    మణిరత్నం 'నందిని' నుంచి రణ్‌వీర్ 'యాలినా' వరకు

    సారా ప్రయాణం క్లినిక్ ప్లస్ వంటి పాపులర్ అడ్వర్టైజ్‌మెంట్లతో మొదలైంది. ఆ తర్వాత 'సైవం' (తెలుగులో 'చిన్ని చిన్ని ఆశ'), 'ఏక్ థీ డయాన్', 'జజ్బా' వంటి సినిమాల్లో నటించింది. ముఖ్యంగా మణిరత్నం దృశ్యకావ్యం 'పొన్నియిన్ సెల్వన్'లో ఐశ్వర్య రాయ్ చిన్నప్పటి పాత్రలో (నందిని) సారాను చూసిన వారు.. ఆమెలో ఒక గొప్ప నటి ఉందని అప్పుడే గుర్తించారు. ఇప్పుడు 'ధురంధర్'తో అది నిజమైంది. రణ్‌వీర్ సింగ్‌తో ఆమె కెమిస్ట్రీ, యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లలో ఆమె పండించిన హావభావాలు సినిమా విజయానికి ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి.

    మధుబాల బయోపిక్?

    సారా తర్వాతి సినిమాపై ఇప్పటికే ఇండస్ట్రీలో రకరకాల ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. లెజెండరీ నటి మధుబాల బయోపిక్‌లో సారా నటించబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సంజయ్ లీలా భన్సాలీ నిర్మించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. అయితే దీనిపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే సారా కెరీర్‌లో ఇది మరో మైలురాయిగా నిలవడం ఖాయం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. సారా అర్జున్ నటించిన మొదటి సినిమా ఏది?

    సారా అర్జున్ 2011లో '404' అనే హిందీ చిత్రంతో కెరీర్ ప్రారంభించింది. అయితే అదే ఏడాది వచ్చిన 'దైవ తిరుమగళ్' (తెలుగులో నాన్న) ఆమెకు విపరీతమైన గుర్తింపు తెచ్చింది.

    2. 'ధురంధర్' సినిమాలో సారా పాత్ర పేరు ఏమిటి?

    ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ధురంధర్'లో సారా అర్జున్ 'యాలినా' (Yalina) అనే శక్తివంతమైన పాత్రలో నటించింది.

    3. సారా అర్జున్ తర్వాతి సినిమా ఏంటి?

    సారా తన తర్వాతి ప్రాజెక్ట్‌ను ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. అయితే ఆమె లెజెండరీ నటి మధుబాల బయోపిక్‌లో నటించే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    News/Entertainment/Sara Arjun: ధురంధర్ బ్యూటీ సారా అర్జున్ 9 ఏళ్ల కిందటి వీడియో వైరల్.. ఆ ఇద్దరే తన ఇన్‌స్పిరేషన్ అంటూ..
    News/Entertainment/Sara Arjun: ధురంధర్ బ్యూటీ సారా అర్జున్ 9 ఏళ్ల కిందటి వీడియో వైరల్.. ఆ ఇద్దరే తన ఇన్‌స్పిరేషన్ అంటూ..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes