ప్రభాస్ రికార్డు బ్రేక్.. కల్కి సినిమాను దాటేసిన ధురంధర్.. 36 శాతం పెరిగిన కలెక్షన్లు.. 23వ రోజు ఎన్ని కోట్లంటే?
రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద 4వ వారంలోకి ప్రవేశించింది. ఈ సినిమా ఇండియాలో దాదాపు రూ. 700 కోట్ల మార్కును చేరుకోవడానికి దగ్గరగా ఉంది. ఈ క్రమంలో ప్రభాస్ కల్కి మూవీ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది ధురంధర్.
బాక్సాఫీస్ దగ్గర ధురంధర్ మూవీ దుమ్ము రేపుతూనే ఉంది. ఈ చిత్రం కలెక్షన్ల మోత మోగిస్తూనే ఉంది. మూడో వారం వీకెండ్ ను కూడా గొప్పగా ముగించేలా కనిపిస్తోంది. ఈ సినిమా శనివారం (డిసెంబర్ 27) కూడా రికార్డు కలెక్షన్లు రాబట్టింది. ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన కల్కి 2898 ఏడీ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది ధురంధర్.
ధురంధర్ కలెక్షన్లు
బాలీవుడ్ నటుడు రణ్వీర్ సింగ్ చిత్రం 'ధురంధర్' తన దూకుడును కొనసాగిస్తోంది. సెలవుల సీజన్ లో సత్తాచాటుతోంది. న్యూ ఇయర్ ముందు ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకులతో కిటకిటలాడుతోంది. ఇటీవల ఇండియాలో రూ. 650 కోట్ల మార్కును దాటిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు రూ. 700 కోట్ల మైలురాయి వైపు దూసుకుపోతోంది.
23వ రోజు ఇలా
ధురంధర్ 23వ రోజు ఇండియాలో రూ.20.50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు ఖాతాలో వేసుకుంది. 22వ రోజుతో పోలిస్తే 23వ రోజు సినిమా కలెక్షన్లలో సుమారు 36.67% వృద్ధిని సాధించింది. దీంతో ఈ సినిమా మొత్తం ఇండియా నెట్ వసూళ్లు రూ. 668 కోట్లకు చేరుకున్నాయి.
కల్కిని దాటి
ఇండియా బాక్సాఫీస్ దగ్గర జోరు కొనసాగిస్తున్న ధురంధర్ మరో రికార్డు అందుకుంది. కల్కి 2898 ఏడీ సినిమా లైఫ్ టైమ్ ఇండియా వసూళ్లను ధురంధర్ దాటేసింది. ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన కల్కి ఇండియాలో రూ.646.31 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు సాధించింది. ధురంధర్ జోరు చూస్తే త్వరలో 'ఆర్ఆర్ఆర్' (రూ.782.2 కోట్ల నెట్) ఇండియా నికర జీవితకాల వసూళ్లను కూడా అధిగమించవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రపంచ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ చిత్రం రూ. 1000 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసినట్లు నివేదికలున్నాయి.
బాక్సాఫీస్ ప్రభంజనం
2025లో 'ధురంధర్' అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. డిసెంబర్ 5న ఈ స్పై థ్రిల్లర్ రిలీజ్ అయింది. ఈ సినిమా రూ.28 కోట్ల కలెక్షన్లతో బాక్సాఫీస్ వేట మొదలెట్టింది. మొదటి ఆదివారం నాటికి రూ.43 కోట్లకు చేరుకుంది. మొదటి వారం చివరి నాటికి రూ. 207.25 కోట్లను వసూలు చేసింది. 2వ వారం దేశీయంగా నికరంగా రూ.253.25 కోట్లు వసూలు చేసింది. 23వ రోజున రూ.20.50 కోట్లతో ధురంధర్ మళ్లీ పుంజుకుంది. ఈ రోజు కూడా కలెక్షన్లు అదరగొట్టే అవకాశముంది.
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన 'ధురంధర్' చిత్రంలో రణవీర్ సింగ్ తో పాటు అక్షయ్ ఖన్నా, సంజయ్ దత్, ఆర్. మాధవన్, రాకేష్ బేడి, సారా అర్జున్, మానవ్ గోహిల్ తదితరులు నటించారు. ధురంధర్ 2 వచ్చే ఏడాది మార్చిలో రిలీజ్ కానుంది.