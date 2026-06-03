Buchibabu: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో బుచ్చిబాబు.. పెద్ది రిలీజ్కు ముందు వరుసగా ఆలయాల సందర్శిస్తున్న డైరెక్టర్
Buchibabu: మెగా పవర్స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మాస్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’ రేపు (జూన్ 4) ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ పెద్ద ప్రాజెక్ట్ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ చిత్ర దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.
Buchibabu: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటించిన ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘పెద్ది’ (Peddi) థియేట్రికల్ విడుదలకు కౌంట్డౌన్ ముగింపునకు వచ్చింది. జూన్ 4న (గురువారం) ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత భారీ స్థాయిలో విడుదల కాబోతోంది. ఈ తరుణంలో సినిమా అఖండ విజయం సాధించాలనే బలమైన సంకల్పంతో చిత్ర దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా కలియుగ వైకుంఠం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. అంతకుముందు రోజు ఆయన విజయవాడలోనూ కనకదుర్గ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
శ్రీవారి సేవలో ‘పెద్ది’ దర్శకుడు
బుధవారం (జూన్ 3) ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం ద్వారా బుచ్చిబాబు సానా స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఆలయ అర్చకులు ఆయనకు వేద ఆశీర్వచనం అందించి, స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. సినిమా విడుదలకు కేవలం కొన్ని గంటల సమయం మాత్రమే ఉన్న నేపథ్యంలో, తిరుమల వేంకటేశ్వరుడి పాదాల చెంతకు చేరి ఆశీస్సులు తీసుకోవడం చిత్ర యూనిట్లో సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది.
"బుచ్చిబాబుకు స్వామివారంటే అపారమైన భక్తి, తన జీవితంలో ఏ పెద్ద పని ప్రారంభించినా తిరుమల కొండకు వచ్చి శ్రీవారి ఆశీస్సులు తీసుకోవడం ఆయనకు ఒక ఆనవాయితీ" అని దర్శకుడి సన్నిహిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. గతంలో ఉప్పెన మూవీ రిలీజ్ కు ముందు రోజు కూడా ఆయన ఇలాగే శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.
అంచనాల శిఖరాగ్రాన ‘పెద్ది’
'ఉప్పెన' లాంటి నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ చిత్రంతో టాలీవుడ్లో సంచలనం సృష్టించిన బుచ్చిబాబు సానా.. తన రెండో సినిమాకే రామ్ చరణ్ లాంటి గ్లోబల్ స్టార్ను డైరెక్ట్ చేసే గోల్డెన్ ఛాన్స్ దక్కించుకున్నారు. విజయనగరం బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే ఒక పవర్ఫుల్ ‘క్రాస్ఓవర్ అథ్లెట్’ కథాంశంతో ఈ సినిమాను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కించారు.
ఈ పాత్ర కోసం రామ్ చరణ్ కఠినమైన శిక్షణ తీసుకోవడమే కాకుండా షూటింగ్ సమయంలో గాయాలైనా లెక్కచేయకుండా శ్రమించారు. ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ అందించిన మ్యూజిక్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ సినిమాకు టికెట్ రేట్ల పెంపుతో పాటు ప్రత్యేక షోలకు పచ్చజెండా ఊపడంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల వేట ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
తిరుమల సెంటిమెంట్ వర్కవుట్ అవుతుందా?
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో తిరుమల సెంటిమెంట్కు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. టాలీవుడ్లో పెద్ద బడ్జెట్ సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయంటే నిర్మాతలు, దర్శకులు తిరుపతి కొండకు వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకోవడం ఒక సెంటిమెంట్గా వస్తోంది.
'పెద్ది' సినిమాతో బుచ్చిబాబు సానా పాన్-ఇండియా రేంజ్లో తన జెండా పాతాలని గట్టి పట్టుదలతో ఉన్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ రేపు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న వేళ, తిరుమల శ్రీవారి ఆశీస్సులు బుచ్చిబాబుకు ఎలాంటి మైలురాయి విజయాన్ని అందిస్తాయో చూడాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న: 'పెద్ది' చిత్ర దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా తిరుమలకు ఎందుకు వెళ్లారు?
జవాబు: రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా రేపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా భారీ విజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ ఆయన తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
ప్రశ్న: 'పెద్ది' సినిమా అధికారిక విడుదల తేదీ ఎప్పుడు?
జవాబు: ఈ చిత్రం జూన్ 4, 2026న థియేటర్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల కాబోతోంది.
ప్రశ్న: ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్ సరసన నటించిన హీరోయిన్ ఎవరు?
జవాబు: బాలీవుడ్ స్టార్ నటి, అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి కుమార్తె జాన్వీ కపూర్ ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ సరసన హీరోయిన్గా నటించింది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More