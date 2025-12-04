శృంగారం, సెక్సువల్ డిజైర్స్ ఇతివృత్తంగా తీసుకున్నాం, సెన్సార్ వాళ్లు అలా చూస్తారు: దర్శక నిర్మాత ప్రసాద్ కామెంట్స్
తెలుగులో వస్తున్న లేటెస్ట్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ మెసేజ్ ఒరియెంటెడ్ మూవీ కామ అండ్ ది డిజిటల్ సూత్రాస్. ఇటీవల కామ అండ్ ది డిజిటల్ సూత్రాస్ మూవీ ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన కామ అండ్ ది డిజిటల్ సూత్రాస్ ట్రైలర్ లాంచ్లో దర్శక నిర్మాత ఎన్హెచ్ ప్రసాద్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
వినయ్ వర్మ, తమేశ్వరయ్య అక్కల, చంద్రకళ ఎస్, అర్జున్, సురభి లలిత, శ్రీకాంత్, బుగత సత్యనారాయణ, దినేష్, జోగారావు కీలక పాత్రల్లో నటించిన సినిమా "కామ అండ్ ది డిజిటల్ సూత్రాస్". ఈ చిత్రాన్ని సుమలీల సినిమా బ్యానర్పై ఎన్హెచ్ ప్రసాద్ నిర్మిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
కామ అండ్ ది డిజిటల్ సూత్రాస్ రిలీజ్ డేట్
అన్ని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్తో పాటు మంచి సందేశాత్మక కథా కథనాలతో రూపొందిన "కామ అండ్ ది డిజిటల్ సూత్రాస్" సినిమాను ఈ నెల 12న శ్రీ లక్ష్మి పిక్చర్స్ ద్వారా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్కు తీసుకొస్తున్నారు నిర్మాత, డిస్ట్రిబ్యూటర్ బాపిరాజు.
కామ అండ్ ది డిజిటల్ సూత్రాస్ ట్రైలర్ రిలీజ్
ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్లో భాగంగా బుధవారం (డిసెంబర్ 03) హైదరాబాద్ ఫిలింఛాంబర్లో కామ అండ్ ది డిజిటల్ సూత్రాస్ మూవీ ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కామ అండ్ ది డిజిటల్ సూత్రాస్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో దర్శకనిర్మాత ఎన్హెచ్ ప్రసాద్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
బంగారు పాదం సినిమా చేశాను
డైరెక్టర్ ఎన్హెచ్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ.. "నేను పూణె ఫిలిం ఇనిస్టిట్యూట్లో డైరెక్షన్ కోర్స్ చేశాను. గతంలో బంగారు పాదం అనే చిత్రాన్ని రూపొందించాను. ఇప్పుడు కామ అండ్ ది డిజిటల్ సూత్రాస్ సినిమాను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నా" అని అన్నారు.
ఆ రెండే ఉంటాయి
"మాది బడ్జెట్ వైజ్ చిన్న సినిమా కానీ క్వాలిటీలో కాదు. నా దృష్టిలో మంచి సినిమా, చెడ్డ సినిమా రెండే ఉంటాయి. మా సినిమాకు శృంగారం, సెక్సువల్ డిజైర్స్ ఇతివృత్తంగా తీసుకున్నా ఎక్కడా అసభ్యత లేకుండా క్లీన్గా మూవీ చేశాం. సెన్సార్ వాళ్ల దృష్టి చిన్న సినిమాకు ఒకలా, పెద్ద సినిమాకు ఒకలా ఉంటుందనే విమర్శలు ఉన్నాయి. నాకూ అలాంటి భావనే కలిగింది" అని దర్శకుడు ప్రసాద్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
ఆ కవిత్వాలు ఉపయోగించాం
"మా చిత్రాన్ని పొయెటిక్గా రూపొందించాం. కాళిదాసు మేఘదూతం, జయదేవుడి గీత గోవిందం నుంచి కొన్ని కవిత్వాలు మా సినిమాలో ఉపయోగించాం. మా సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక బాక్సాఫీస్ ఫలితం ఎలా ఉన్నా, మంచి సినిమా చేశారు, క్వాలిటీ మూవీ చేశారనే పేరు మాత్రం తప్పకుండా వస్తుంది" అని డైరెక్టర్ ఎన్హెచ్ ప్రసాద్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
మంచి క్వాలిటీగా ఉండేలా
ఇదే ఈవెంట్లో డీవోపీ శివశంకర వరప్రసాద్ మాట్లాడుతూ.. "కామ అండ్ ది డిజిటల్ సూత్రాస్ సినిమాకు డీవోపీగా వర్క్ చేయడం మంచి ఎక్స్పీరియెన్స్ ఇచ్చింది. మా డైరెక్టర్ ప్రసాద్ గారు ఎంతో డెడికేషన్తో ఈ సినిమాను రూపొందించారు. మాకున్న రిసోర్సెస్లో విజువల్గా మంచి క్వాలిటీ ఉండేలా సినిమా చేశాం" అని పేర్కొన్నారు.
నాకు గుర్తింపు తీసుకొచ్చే సినిమా
"గతంలో ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో బంగారు పాదం సినిమాలో నటించాను. ఆయన డైరెక్షన్లో నేను చేస్తున్న రెండో చిత్రమిది. ఈ సినిమాలో ఇంపార్టెంట్ రోల్ చేశాను. నటుడిగా నాకు గుర్తింపు తీసుకొచ్చే సినిమా అవుతుందని నమ్ముతున్నాను. ఈ సినిమా డైరెక్టర్ ప్రసాద్ గారు అందరికీ నచ్చేలా రూపొందించారు" అని యాక్టర్ దినేష్ వెల్లడించారు.
