TV & OTT: అటు బుల్లితెర, ఇటు ఓటీటీలో వీకెండ్ వినోదం- ఈ 2 ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్కు బెస్ట్ ఆప్షన్- అది ఎలాగంటే?
This Weekend Entertainment On OTT And TV: సరికొత్త కార్యక్రమాలు, సూపర్ హిట్ సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు అంతులేని వినోదాన్ని పంచుతున్న జీ తెలుగు టీవీ ఛానెల్ ఈ వీకెండ్ మరిన్ని కార్యక్రమాలతో కనువిందు చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఆరంభం నుంచి అశేష ప్రేక్షకాదరణ పొందుతున్న డ్రామా జూనియర్స్ రియాలిటీ షో మరో సీజన్తో బుల్లితెర ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేస్తోంది.
జీ5 ఓటీటీలో
ఈ వారాంతంలో (వీకెండ్లో) డ్రామా జూనియర్స్ సీజన్ 9 గ్రాండ్ లాంచ్ కానుంది. దాంతోపాటు హీరో శ్రీకాంత్ కుమారుడు రోషన్ మేక నటించిన ఛాంపియన్ సినిమా వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్తో ప్రేక్షకులను అలరించనుంది మీ జీ తెలుగు. డ్రామా జూనియర్స్ సీజన్ 9 జీ5 (ZEE5)లో ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది.
డ్రామా జూనియర్స్ సీజన్ 9 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్
మే 21 నుంచి జీ5లో డ్రామా జూనియర్స్ సీజన్ 9 గ్రాండ్ లాంచ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఆ తర్వాత మే 23 నుంచి ప్రతి శని, ఆదివారాలు రాత్రి 9 గంటలకు జీ తెలుగులో టీవీ ప్రీమియర్ కానుంది. గత ఎనిమిది సీజన్లలో యువ నటీనటులను తెరపైకి తీసుకువచ్చి, వారి జీవితాలను మార్చిన డ్రామా జూనియర్స్, తెలుగు టెలివిజన్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన చిల్డ్రన్స్ రియాలిటీ షోగా నిలిచింది.
యాంకర్ సుధీర్ హోస్ట్గా
భావోద్వేగాలు, అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు, స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రయాణాలతో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకున్న ఈ షో, అనేక మంది యువ నటులను సినిమా, టెలివిజన్ రంగాలకు అందించింది. ఈ 9వ సీజన్కు ప్రముఖ యాంకర్ సుధీర్ హోస్ట్గా వ్యవహరించనుండగా, టాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి, సీనియర్ హీరోయిన్ ఆర్కే రోజా, హీరో శ్రీకాంత్ న్యాయనిర్ణేతలుగా వ్యవహరించనున్నారు.
మలయాళ హీరోయిన్ అనస్వర రాజన్
ఆకట్టుకునే చిన్నారుల ప్రదర్శనలు, ఆసక్తికరమైన సంభాషణలతో ప్రేక్షకులను మెప్పించేందుకు డ్రామా జూనియర్స్ సీజన్ 9 ఘనంగా ప్రారంభం కానుంది. అలాగే, ఈ వీకెండ్ వినోదానికి అదనంగా, రైజింగ్ స్టార్ రోషన్ మేక, మలయాళ హీరోయిన్ అనస్వర రాజన్ జంటగా నటించిన ఛాంపియన్ సినిమాను వరల్డ్ టీవీ ప్రీమియర్గా అందించనున్నారు.
ఛాంపియన్ టీవీ ప్రీమియర్ డేట్
ఆదివారం (మే 24) సాయంత్రం 5:30 గంటలకు జీ తెలుగులో ఛాంపియన్ సినిమా టీవీ ప్రీమియర్ అవనుంది. యాక్షన్, భావోద్వేగాలు, మాస్ అప్పీల్ నిండిన ఈ చిత్రం యువతతో పాటు కుటుంబ ప్రేక్షకులను కూడా అలరించే సంపూర్ణ వినోదాత్మక చిత్రంగా థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను మెప్పించింది.
ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్కు బెస్ట్ ఆప్షన్స్
ఇలా డ్రామా జూనియర్స్ సీజన్ 9 గ్రాండ్ లాంచ్, ఛాంపియన్ సినిమా వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్తో అటు బుల్లితెర, ఇటు ఓటీటీలో ఈ వీకెండ్కు ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్కు బెస్ట్ ఆప్షన్స్గా జీ తెలుగు టీవీ ఛానెల్ సర్ప్రైజ్ ట్రీట్ అందిస్తోంది.
