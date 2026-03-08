Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    OTT Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ తెలుగులో వచ్చిన ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా- కారు ఈఎమ్ఐ కట్టలేక పిల్లలు వద్దనుకునే జంట- ఎక్కడంటే?

    OTT Telugu Release Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ తెలుగు ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా సినిమా ఈఎమ్ఐ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేసింది. లవ్, ఎమోషనల్‌ సీన్లతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఈఎమ్ఐ చుట్టూ సాగుతుంది. ఈఎమ్ఐ కోసం పిల్లలను కూడా వద్దనుకునే జంట కథగా ఉండే ఈఎమ్ఐ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    Published on: Mar 08, 2026 1:40 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఓటీటీలోకి ఎప్పటికప్పుడు డిఫరెంట్ సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఇటీవల కాలంలో తెలుగులోనూ అదిరిపోయే కంటెంట్‌తో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు డిజిటల్ ప్రీమియర్ అవుతున్నాయి. వాటిలో ప్రతి ఆదివారం అచ్చ తెలుగు నేపథ్యంతో, అతి తక్కువ రన్‌టైమ్‌తో మూవీస్ ఓటీటీ రిలీజ్ అవుతున్నాయి.

    ఓటీటీలోకి ఇవాళ తెలుగులో వచ్చిన ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా- కారు ఈఎమ్ఐ కట్టలేక పిల్లలు వద్దనుకునే జంట- ఎక్కడంటే?
    ఓటీటీలోకి ఇవాళ తెలుగులో వచ్చిన ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా- కారు ఈఎమ్ఐ కట్టలేక పిల్లలు వద్దనుకునే జంట- ఎక్కడంటే?

    రిచ్ పీపుల్ వరకు

    ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఇవాళ (మార్చి 8) తెలుగు ఫ్యామిలీ లవ్ ఎమోషనల్ డ్రామా చిత్రం ఒకటి ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేసింది. ఆ సినిమానే ఈఎమ్ఐ. సాధారణంగా ఈఎమ్ఐ అంటే ఈక్వెటెడ్ మంత్లీ ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్. మిడిల్ క్లాస్ నుంచి రిచ్ పీపుల్ వరకు ఈ ఈఎమ్ఐ ఏంటో తెలుసు.

    కానీ, కొన్నిసార్లు ఇదే ఈఎమ్ఐ చాలా మందికి శాపంగా మారుతుంది. అది ఎలా అనే ఒక ఉదాహరణగా తెరకెక్కిన సినిమానే ఈఎమ్ఐ. ఇక్కడ ఈఎమ్ఐ అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఇన్‌సెక్యూర్ (ప్రతి నెల అభద్రత) అనే క్యాప్షన్ ఇచ్చారు మేకర్స్. అంటే, ప్రతి నెల కట్టే ఒక మనిషికి ఎంతటి అభద్రత భావాన్ని తీసుకొస్తుందో ఈ సినిమా ద్వారా చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు.

    చేతిలో చిప్ప

    ఇద్దరు ప్రేమించుకుని పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా జీవనం సాగిస్తుంటారు. ఇంతలో ఇద్దరికి ఉద్యోగం పోతుంది. దాంతో వారికి కష్టాలు మొదలు అవుతాయి. ఇంటి ఖర్చులకు మించి కారు ఈఎమ్ఐ, క్రెడిట్ కార్డ్స్ వంటి ఆర్థిక వ్యవహారాలు చాలా బారంగా మారుతాయి. దాంతో ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు చోటు చేసుకుంటాయి.

    ఈ క్రమంలోనే భార్య ప్రెగ్నెంట్ అని తెలుస్తుంది. "మన చేతిలో చిప్ప తప్పా ఏం లేనప్పుడు అమ్మ నాన్న అయ్యే అర్హత మనకు లేదు" అంటూ భార్య చెప్పే డైలాగ్ ఎమోషనల్‌గా మనసుకు హత్తుకునేలా ఉంటుంది. ఇలాంటి డెప్త్ ఉన్న డైలాగ్స్, హృద్యమైన సీన్లతో ఈఎమ్ఐ సినిమాను తెరకెక్కించారు.

    బారంగా ఈఎమ్ఐ

    కారు ఈఎమ్ఐ కట్టలేకపోవడం, తదితర ఆర్థిక పరిస్థితులతో పిల్లలను కనడం వద్దనుకుంటారు ఆ జంట. మరి ఆ తర్వాత ఏమైంది?, వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడిందా? మధ్య తరగతి వారికి ఈఎమ్ఐ ఎందుకు బారంగా మారుతోంది? అనే అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ లవ్ డ్రామాగా ఈఎమ్ఐ సినిమాను రూపొందించారు.

    ఈఎమ్ఐ సినిమాకు కిరణ్ తుమ్మ దర్శకత్వం వహించడంతోపాటు నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరించారు. ఖాళీ టైమ్ మూవీస్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్‌పై నిర్మించిన ఈ సినిమాకు నరేన్ ఆర్కే సిద్ధార్థ్ సంగీతం అందించారు. ఈఎమ్ఐ మూవీలో అభినవ్ మణికంఠ, నేహా పఠాన్ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించారు.

    ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో

    వారితోపాటు ఈఎమ్ఐ చిత్రంలో రాధా కృష్ణ తేలు, దీపక్ మేర్ల, సర్కార్, దువ్వాసి మోహన్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. డైరెక్టర్ కిరణ్ తుమ్మ రచించిన ఈ సినిమాకు ఎడిటర్‌గా సూర్య తేజ లంక వ్యవహరించారు. కేవలం 39 నిమిషాల రన్‌టైమ్‌తో ఉన్న ఈఎమ్ఐ ఓటీటీలోకి ఇవాళ (మార్చి 8) వచ్చేసింది.

    అచ్చ తెలుగు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఈటీవీ విన్‌లో నేటి నుంచి ఈఎమ్ఐ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఇవాళ ఈఎమ్ఐ ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ వీక్లి సిరీస్ కథా సుధాలో భాగంగా ఈఎమ్ఐ మూవీని ఓటీటీ ప్రీమియర్ చేశారు.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/OTT Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ తెలుగులో వచ్చిన ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా- కారు ఈఎమ్ఐ కట్టలేక పిల్లలు వద్దనుకునే జంట- ఎక్కడంటే?
    News/Entertainment/OTT Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ తెలుగులో వచ్చిన ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా- కారు ఈఎమ్ఐ కట్టలేక పిల్లలు వద్దనుకునే జంట- ఎక్కడంటే?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes