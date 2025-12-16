Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    హారర్, మదర్ సెంటిమెంట్‌తో ఎర్రచీర.. ఆ అనుభూతి తెలియాలంటే థియేటర్‌లోనే చూడాలన్న హీరో, డైరెక్టర్ సుమన్ బాబు

    నటుడు రాజేంద్రప్రసాద్ ముద్దుల మనవరాలు బేబీ సాయి తేజస్విని కీలక పాత్ర పోషించిన హారర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా ఎర్రచీర. ది బిగినింగ్ అనేది క్యాప్షన్. ఈ సినిమాకు సుమన్ బాబు దర్శకత్వం వహించారు. తాజాగా ఎర్రచీర రిలీజ్ డేట్‌ను మేకర్స్ ప్రకటించిన సందర్భంగా దర్శకుడు సుమన్ బాబు ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.

    Updated on: Dec 16, 2025 1:43 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    బేబి డమరి సమర్పణలో శ్రీ పద్మాయల ఎంటర్టైన్మెంట్స్, శ్రీ సుమన్ వెంకటాద్రి ప్రొడక్షన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న సరికొత్త చిత్రం "ఎర్రచీర". ది బిగినింగ్ అనేది క్యాప్షన్. ఈ సినిమాలో నట కిరీటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ముద్దుల మనవరాలు బేబీ సాయి తేజస్విని కీలక పాత్ర పోషించింది.

    హారర్, మదర్ సెంటిమెంట్‌తో ఎర్రచీర.. ఆ అనుభూతి తెలియాలంటే థియేటర్‌లోనే చూడాలన్న హీరో, డైరెక్టర్ సుమన్ బాబు
    హారర్, మదర్ సెంటిమెంట్‌తో ఎర్రచీర.. ఆ అనుభూతి తెలియాలంటే థియేటర్‌లోనే చూడాలన్న హీరో, డైరెక్టర్ సుమన్ బాబు

    డైరెక్షన్‌తోపాటు హీరోగా

    "ఎర్రచీర" మూవీకి సుమన్ బాబు దర్శకత్వం వహించారు. అలాగే, ఎర్రచీర సినిమాలో డైరెక్టర్ సుమన్ బాబు ముఖ్య పాత్ర అయిన హీరోగా చేశారు. మదర్ సెంటిమెంట్, హార్రర్, యాక్షన్ కథతో ఈ ఎర్రచీర సినిమా తెరకెక్కినట్లు మేకర్స్ చెబుతున్నారు.

    సెన్సార్ నుంచి ఏ సర్టిఫికేట్

    అయితే ఈ సినిమాలో హారర్ సన్నివేశాలు ఎక్కువ ఉన్న కారణంగా ఈ సినిమా చూసిన సెన్సార్ వారు A సర్టిఫికెట్ ఇచ్చినట్లుగా మేకర్స్ వెల్లడించారు. హార్ట్ పేషెంట్స్ ఈ సినిమానికి చూడటానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుని రావలసిందిగా చిత్ర దర్శకుడు సుమన్ బాబు కోరారు.

    వచ్చే ఏడాది గ్రాండ్ రిలీజ్

    తాజాగా ఎర్రచీర రిలీజ్ డేట్‌ను మేకర్స్ వెల్లడించారు. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 06న ఎర్రచీర సినిమాను థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడులచేయనున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంంగా ఎర్రచీర రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్‌మెట్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు దర్శకనిర్మాతలు.

    డివోషనల్ టచ్‌తో

    ఈ సందర్భంగా చిత్ర నిర్మాతలో ఒకరైన ఎన్.వి.వి. సుబ్బారెడ్డి (సుభాష్) మాట్లాడుతూ.. "ఎర్రచర సినిమా కంటెంట్ డివోషనల్ టచ్‌తో ఉంది. ఈ సినిమాని ఫిబ్రవరి 6వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం. ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్, క్లైమాక్స్ హైలైట్‌గా నిలుస్తాయి" అని అన్నారు.

    థియేటర్‌లోనే చూడాలి

    ఇదే ఈవెంట్‌లో ఎర్రచీర చిత్ర దర్శకుడు సుమన్ బాబు మాట్లాడుతూ.. "కొన్ని సినిమాల్లోని సోల్ మనకు అనుభూతి చెందాలంటే ఖచ్చితంగా వాటిని థియేటర్‌లోనే చూడాలి. మా 'ఎర్ర చీర' సినిమా కూడా అలాంటిదే. ఈ సినిమాలో ఉన్న సౌండింగ్, విజువలైజేషన్ అనుభూతి మీకు తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా థియేటర్‌లోనే చూడాలి" అని తెలిపారు.

    ఎర్రచీర నటీనటులు

    ఇదిలా ఉంటే, ఎర్రచీర ది బిగినింగ్ సినిమాలో బేబి సాయి తేజస్విని, సుమన్ బాబుతోపాటు శ్రీరామ్, కమల్ కామరాజు, కారుణ్య చౌదరి, అయ్యప్ప పి శర్మ , సురేష్ కొండేటి, రఘుబాబు తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు.

    ఎర్రచీర టెక్నిషియన్స్

    ఇక ఎర్రచీర టెక్నికల్ టీమ్ విషయానికొస్తే.. మూవీకి గోపి విమల పుత్ర సంభాషణలు అందించగా.. సంగీతాన్ని ప్రమోద్ పులిగార్ల సమకూర్చారు. చందు సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చేపడితే ఎడిటింగ్ పనులను వెంకట ప్రభు చూసుకున్నారు.

    News/Entertainment/హారర్, మదర్ సెంటిమెంట్‌తో ఎర్రచీర.. ఆ అనుభూతి తెలియాలంటే థియేటర్‌లోనే చూడాలన్న హీరో, డైరెక్టర్ సుమన్ బాబు
    News/Entertainment/హారర్, మదర్ సెంటిమెంట్‌తో ఎర్రచీర.. ఆ అనుభూతి తెలియాలంటే థియేటర్‌లోనే చూడాలన్న హీరో, డైరెక్టర్ సుమన్ బాబు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes