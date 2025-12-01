గుండె నిండా గుడి గంటలు టుడే ఎపిసోడ్:స్వామిజీ దగ్గరికి ప్రభావతి మనోజ్-బాలు నిమ్మకాయ శక్తి తగ్గేలా మంత్రించిన మరో నిమ్మకాయ
గుండె నిండా గుడి గంటలు డిసెంబర్ 1 ఎపిసోడ్లో బాలు మంత్రించి తీసుకొచ్చిన నిమ్మకాయ గురించి కామాక్షికి చెబుతుంది ప్రభావది. స్వామిజీ దగ్గరికి వెళ్దామని మరుసటి రోజు ఉదయమే ప్రభావతి, మనోజ్, కామాక్షి వెళ్తారు. జరిగింది తెలుసుకున్న స్వామిజీ బాలు నిమ్మకాయ శక్తి తగ్గేలా మరో మంత్రించిన నిమ్మకాయ ఇస్తాడు.
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్లో బాలు తీసుకొచ్చిన నిమ్మకాయ గురించి, తమకు ఏదో అవుతుందని భయమేస్తుందని, దాని నుంచి బయటపడే మార్గం చెప్పమని కామాక్షికి చెబుతుంది ప్రభావతి. నాకు తెలిసిన స్వామిజీ ఉన్నాడు. రేపు ఉదయమే రండి అని ధైర్యం చెప్పి కాల్ కట్ చేస్తుంది కామాక్షి. ఫోన్ స్విచాఫ్ పెట్టుకుంటుంది.
ఆరున్నరకే మనోజ్ రెడీ
మరుసటి రోజు ఉదయం ఆరున్నరకే మనోజ్ రెడీ అవ్వడం చూసి రోహిణి షాక్ అయి అడుగుతుంది. నిజం చెప్పకుండా ప్రభావతి, కామాక్షి ఇద్దరిని డ్రాప్ చేయాలట అని చెబుతాడు. తనను కూడా పార్లర్ దగ్గర డ్రాప్ చేయమని రోహిణి అడిగితే కుదరదని చెబుతాడు మనోజ్. బయట ప్రభావతి ఎదురుచూచ్తుంది. ఇంతలో సత్యం వచ్చి ఎక్కడికి అని అడుగుతాడు.
ప్రభావతి చెప్పకుండా తప్పించుకుంటుంది. బాలు వచ్చి సెటైర్లు వేస్తాడు. ఇంతలో మనోజ్ వస్తాడు. ఇంత పొద్దున ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో చెప్పకుండా దాస్తున్నారని మీనా అంటుంది. కామాక్షికి బాగా లేకపోతే హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్తున్నట్లు ప్రభావతి చెబుతుంది. మీరు ఫంక్షన్కు వెళ్తున్నట్లు మనోజ్ చెప్పాడని రోహిణి అంటుంది. ఫంక్షన్కు అనుకున్నాం కానీ, ఇంతలో ఇలా అయిందని ప్రభావతి అబద్ధం చెబుతుంది.
స్వామిజీ దగ్గరికి ప్రభావతి, మనోజ్
బాలు తెగ ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఇద్దరు ఒక్కో కారణం చెబుతారు. మనోజ్, ప్రభావతి వెళ్లిపోతారు. బాలు, మీనా వాళ్లు చెబుతున్నది అబద్ధమని, త్వరలోనే బయటపడతారని అనుకుంటారు. ప్రభావతి, మనోజ్, కామాక్షి స్వామిజీని కలుస్తారు. బాలు చేసింది చెబుతారు. మీరు ఇద్దరే భయపడుతున్నారంటే మీరు ఏదో పెద్ద తప్పు చేశారని అర్థమవుతోంది అని స్వామిజీ అంటాడు.
ముందు ఒప్పుకోని ప్రభావతి, మనోజ్ తర్వాత నగలు అమ్మిన విషయం చెబుతారు. బాలు చెప్పిందంతా అబద్ధమేగా అని మనోజ్ అంటే.. కాదు నిజమే. నిమ్మకాయను మంత్రిస్తే మనిషిని పీల్చి పిప్పిచేస్తుంది. చచ్చిన శవంలా మార్చేస్తుంది. నిమ్మకాయకు అంత పవర్ ఉందని స్వామిజీ అంటాడు. మాకు ఏం జరగకుండా చూడమని కోరతారు.
నిమ్మకాయ ఇచ్చిన స్వామిజీ
వాళ్ల మీద విభూది కొట్టి ఓ నిమ్మకాయ ఇస్తాడు స్వామిజీ. దీన్ని నేను మంత్రించాను. ఆ నిమ్మకాయకు ఎడమ వైపు పెట్టండి. ఆ నిమ్మకాయ శక్తి తగ్గిపోతుందని, తెల్లారేసరికి ఏ నిమ్మకాయ తెల్లగా మారుతుందో దానికి తక్కువ శక్తి ఉన్నట్లు అని స్వామిజీ అంటాడు. స్వామిజీకి డబ్బు ఇచ్చి వెళ్లిపోతారు ప్రభావతి, మనోజ్. ఇంట్లోకి ప్రభావతి, మనోజ్ దొంగచాటుగా వెళ్తారు.
నిమ్మకాయను ఒకరినొకరు పెట్టమని అనుకుంటారు. పూజ గదిలో నిమ్మకాయని పైనుంచి పడేస్తుంది. దాంతో అది కింద పడిపోతుంది. అది చూసి స్పృహ కోల్పోతాడు మనోజ్. నీళ్లు కొట్టి లేపుతుంది. తర్వాత మనోజ్తోనే ఆ నిమ్మకాయను పెట్టిస్తుంది ప్రభావతి. ఇద్దరు మొక్కుకుంటారు. బాలు వెళ్లి రెండో నిమ్మకాయను చూసి నవ్వుతాడు. మీనాను అడిగితే తాను పెట్టలేదంటుంది.
మీనాను కొట్టబోయిన అత్త
దాంతో అందరిని పిలుస్తాడు బాలు. రెండో నిమ్మకాయను చూపిస్తాడు బాలు. అదెక్కడిది అని రోహిణి అడుగుతుంది. నిమ్మకాయ డెలీవరి అయిందని బాలు అంటాడు. తర్వాత నిమ్మకాయలను ప్రభావతి, మనోజ్ తీసుకెళ్తుంటే అంతా పట్టుకుంటారు. మీరే కదా ఆ నగలు అమ్మించిందని మీనా అంటే ప్రభావతి కొట్టబోతుంది. అక్కడితో నేటి గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.