    హార్ధిక్ పాండ్యా మాజీ భార్యపై డ్యాన్స్ ట్రోలింగ్-నటాషాకు అండగా నిలిచిన వేలాది మంది నెటిజన్లు-ఆ హీరోయిన్ల పేరుతో కౌంటర్లు

    విడాకుల తర్వాత తన పని తాను చేసుకుంటున్న నటి, మోడల్, హార్దిక్ పాండ్యా మాజీ భార్య నటాషా స్టాంకోవిచ్‌పై సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ట్రోలింగ్‌ను నెటిజన్లు తీవ్రంగా ఖండించారు. కాలేజీ ఈవెంట్‌లో ఆమె డ్యాన్స్ చేయడాన్ని విమర్శించిన వారికి.. నటాషా కష్టపడి సంపాదిస్తోందని నెటిజన్లు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు.

    Published on: Feb 09, 2026 2:41 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    టీమిండియా ఆల్‌రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా మాజీ భార్య, నటి నటాషా స్టాంకోవిచ్ ఇప్పుడు వార్తల్లో నిలిచారు. ఇటీవల నవీ ముంబైలోని పిళ్లై యూనివర్సిటీలో జరిగిన ఒక డ్యాన్స్ పోటీకి ఆమె జడ్జిగా వెళ్లారు. అక్కడ నటాషా చేసిన ఒక స్టేజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ వీడియో నెట్టింట వైరల్ కావడంతో కొందరు ఆకతాయిలు ఆమెను లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలకు దిగారు. అయితే, ఈసారి నెటిజన్లు ఆ ట్రోలర్లకు గట్టిగానే బదులిచ్చారు.

    ఏం జరిగింది?

    ఫిబ్రవరి 6న జరిగిన ఆ యూనివర్సిటీ ఈవెంట్‌లో నటాషా డ్యాన్స్ చేస్తున్న వీడియోను ఒక వ్యక్తి ఎక్స్ (ట్విట్టర్)లో పోస్ట్ చేస్తూ.. "హార్దిక్‌తో విడాకుల తర్వాత ఆమెకు పనులు దొరకక, ఇలా కాలేజీల్లో డ్యాన్స్ చేసి బతకాల్సి వస్తోంది" అని వెక్కిరించారు. ఈ అనుచిత వ్యాఖ్య సోషల్ మీడియాలో పెద్ద దుమారాన్నే రేపింది.

    స్వశక్తితో బతుకుతోంది

    ట్రోలర్ల వ్యాఖ్యలను తిప్పికొడుతూ వేలాది మంది నెటిజన్లు నటాషాకు అండగా నిలిచారు. నటాషాను సమర్థిస్తూ వారు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి:

    గౌరవప్రదమైన సంపాదన: "ఆమె ఎవరి దగ్గర భరణం (Alimony) తీసుకోలేదు. ఏ రియాలిటీ షోకి వెళ్లి తన కష్టాలను చెప్పుకుని సానుభూతి పొందలేదు. తన పని తాను చేసుకుంటూ, తన బిడ్డను ఒంటరిగా పెంచుకుంటోంది. కష్టపడి సంపాదించడం తప్పా?" అని ఒక నెటిజన్ ప్రశ్నించారు.

    ప్రొఫెషనలిజం: "ఆమె ఒక కళాకారిణి. స్టేజ్ మీద డ్యాన్స్ చేసి డబ్బు సంపాదిస్తోంది. శ్రద్ధా కపూర్, ప్రియాంక చోప్రా వంటి అగ్ర నటీమణులు కూడా ఇలాంటి కాలేజీ ఫెస్ట్‌లకు వెళ్తుంటారు. ఇందులో తప్పేముంది?" అని మరో నెటిజన్ నిలదీశారు.

    ట్రోలర్లకు కౌంటర్: "ఆమె సంపాదన గురించి మాట్లాడే ముందు మీరేం చేస్తున్నారో చూసుకోండి. వేరొకరి వీడియోలు పోస్ట్ చేసి వ్యూస్ కోసం పాకులాడే మీకంటే, కష్టపడి పని చేసే ఆమె ఎంతో మిన్న" అని మరికొందరు ఘాటుగా స్పందించారు.

    కొత్త జీవితంలో నటాషా

    నటాషా స్టాంకోవిచ్, హార్దిక్ పాండ్యా 2020లో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి 'అగస్త్య' అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. 2023లో మరోసారి సంప్రదాయబద్ధంగా వేడుక చేసుకున్న ఈ జంట మనస్పర్థల కారణంగా 2024 జూలైలో అధికారికంగా విడిపోయారు. ప్రస్తుతం హార్దిక్ మోడల్ మహీకా శర్మతో డేటింగ్‌లో ఉండగా, నటాషా మాత్రం తన కుమారుడి పెంపకం, తన కెరీర్‌పై దృష్టి సారిస్తున్నారు.

