Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    HBO Max JioHotstar: గుడ్ న్యూస్.. ఇండియాలోకి హెచ్‌బీవో మ్యాక్స్.. జియోహాట్‌స్టార్‌తో వార్నర్ బ్రదర్స్ భారీ డీల్

    HBO Max JioHotstar: జియోహాట్‌స్టార్, వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీ (WBD) మధ్య కుదిరిన చరిత్రాత్మక ఒప్పందంతో ఇకపై హెచ్‌బీఓ మ్యాక్స్ (HBO Max) కంటెంట్ మొత్తం ఇండియాలో ఒకే చోట లభించనుంది. హ్యారీ పోటర్ నుంచి గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ వరకు అన్ని ఇకపై జియోహాట్‌స్టార్‌లో ఎక్స్‌క్లూజివ్‌గా స్ట్రీమ్ కానున్నాయి.

    Apr 15, 2026, 19:49:18 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    HBO Max JioHotstar: ఇండియన్ ఓటీటీ (OTT) రంగంలో మరో అతిపెద్ద విప్లవం మొదలైంది. దేశీయ దిగ్గజం జియోహాట్‌స్టార్, గ్లోబల్ మీడియా పవర్ హౌస్ వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీ (WBD) తమ భాగస్వామ్యాన్ని భారీగా విస్తరిస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. ఈ ఒప్పందంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన HBO Max ఇప్పుడు అధికారికంగా జియోహాట్‌స్టార్ వేదికగా భారత్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. దీనివల్ల హాలీవుడ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌ల ప్రేమికులకు ఇకపై వెతుక్కునే పనిలేకుండా అన్ని అగ్రశ్రేణి చిత్రాలు ఒకే గొడుగు కిందకు రానున్నాయి.

    అన్నీ ఒకే చోట.. జియోహాట్‌స్టార్‌లో..

    ఇప్పటివరకు వార్నర్ బ్రదర్స్ లేదా హెచ్‌బీఓ కంటెంట్ వివిధ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో అందుబాటులో ఉండేవి. కానీ ఈ కొత్త డీల్ ప్రకారం డీసీ స్టూడియోస్ (DC Studios), వార్నర్ బ్రదర్స్ పిక్చర్స్, హెచ్‌బీఓ ఒరిజినల్స్, మ్యాక్స్ ఒరిజినల్స్‌కు సంబంధించిన ప్రతి టైటిల్ ఇకపై జియోహాట్‌స్టార్‌లో మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ఇండియన్ స్ట్రీమింగ్ మార్కెట్‌లో ఇదొక చరిత్రాత్మక ఘట్టమని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

    2026లో రాబోతున్న భారీ ప్రాజెక్టులు

    ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా రాబోయే కాలంలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన వెబ్ సిరీస్‌లు మన ముందుకు రానున్నాయి.

    హ్యారీ పోటర్ సిరీస్: ఎనిమిది ఎపిసోడ్లతో సాగే 'హ్యారీ పోటర్ అండ్ ది ఫిలాసఫర్స్ స్టోన్' మొదటి సీజన్ 2026లో స్ట్రీమ్ కానుంది.

    యూఫోరియా సీజన్ 3: ప్రపంచవ్యాప్తంగా యువతను ఆకట్టుకున్న ఈ సిరీస్ కొత్త సీజన్ జియోహాట్‌స్టార్‌లో రాబోతోంది.

    హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్: గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ ప్రీక్వెల్ తదుపరి సీజన్ కూడా ఇక్కడే లభిస్తుంది.

    లాంతర్న్స్ (Lanterns): డీసీ స్టూడియోస్ నుంచి వస్తున్న ఈ కొత్త సూపర్ హీరో సిరీస్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

    ఇవే కాకుండా 'ది లాస్ట్ ఆఫ్ అస్', 'సక్సెషన్', 'గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్', 'డూన్: ప్రొఫెసీ' వంటి గ్లోబల్ హిట్స్ ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్నాయి. క్లాసిక్ కామెడీ షోలు అయిన 'ఫ్రెండ్స్' (Friends), 'ది బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ' వంటివి కూడా ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో భాగం కావడం విశేషం.

    ఎవరు ఏమన్నారంటే?

    వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీ ఏపీఏసీ (APAC) ప్రెసిడెంట్ జేమ్స్ గిబ్బన్స్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. "ఇండియా ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన స్ట్రీమింగ్ మార్కెట్. జియోహాట్‌స్టార్ వంటి భారీ స్థాయి, స్థానిక ప్రేక్షకుల నాడి తెలిసిన భాగస్వామితో చేతులు కలపడం మాకు సంతోషంగా ఉంది" అని పేర్కొన్నారు.

    అలాగే జియోస్టార్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ సీఈఓ కెవిన్ వాజ్ స్పందిస్తూ.. "ప్రీమియం గ్లోబల్ కంటెంట్‌ను భారతీయులు ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేసే విధానంలో ఇదొక కీలక మార్పు. నాణ్యమైన అంతర్జాతీయ కంటెంట్‌ను అందరికీ సులభంగా యాక్సెస్ చేసేలా మేము ఒక ఏకైక వేదికను సృష్టించాము" అని అన్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. HBO Max కంటెంట్‌ను భారత్‌లో ఎలా చూడాలి?

    భారత్‌లో హెచ్‌బీఓ మ్యాక్స్ కంటెంట్‌ను చూడటానికి మీరు జియోహాట్‌స్టార్ (JioHotstar) సబ్‌స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలి. వార్నర్ బ్రదర్స్, హెచ్‌బీఓకు చెందిన అన్ని సినిమాలు, సిరీస్‌లు ఇకపై ఇక్కడే ఎక్స్‌క్లూజివ్‌గా లభిస్తాయి.

    2. హ్యారీ పోటర్ టీవీ సిరీస్ ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?

    'హ్యారీ పోటర్ అండ్ ది ఫిలాసఫర్స్ స్టోన్' పేరుతో వస్తున్న ఈ ఎనిమిది ఎపిసోడ్ల సిరీస్ 2026లో జియోహాట్‌స్టార్‌లో విడుదల కానుంది.

    3. 'ఫ్రెండ్స్', 'బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ' వంటి పాత షోలు కూడా ఉంటాయా?

    అవును, ఈ కొత్త ఒప్పందంలో భాగంగా వార్నర్ బ్రదర్స్‌కు చెందిన పాపులర్ షోలు 'ఫ్రెండ్స్', 'ద బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ', 'వాంపైర్ డైరీస్' వంటివి కూడా జియోహాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రైబర్లు వీక్షించవచ్చు.

    4. 2026లో రాబోయే ఇతర పెద్ద సిరీస్‌లు ఏమిటి?

    హ్యారీ పోటర్‌తో పాటు 'యూఫోరియా' సీజన్ 3, డీసీ స్టూడియోస్ వారి 'లాంతర్న్స్', 'హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్' కొత్త సీజన్లు 2026లో స్ట్రీమ్ కానున్నాయి.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    Home/Entertainment/HBO Max JioHotstar: గుడ్ న్యూస్.. ఇండియాలోకి హెచ్‌బీవో మ్యాక్స్.. జియోహాట్‌స్టార్‌తో వార్నర్ బ్రదర్స్ భారీ డీల్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes