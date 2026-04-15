HBO Max JioHotstar: గుడ్ న్యూస్.. ఇండియాలోకి హెచ్బీవో మ్యాక్స్.. జియోహాట్స్టార్తో వార్నర్ బ్రదర్స్ భారీ డీల్
HBO Max JioHotstar: జియోహాట్స్టార్, వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీ (WBD) మధ్య కుదిరిన చరిత్రాత్మక ఒప్పందంతో ఇకపై హెచ్బీఓ మ్యాక్స్ (HBO Max) కంటెంట్ మొత్తం ఇండియాలో ఒకే చోట లభించనుంది. హ్యారీ పోటర్ నుంచి గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ వరకు అన్ని ఇకపై జియోహాట్స్టార్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా స్ట్రీమ్ కానున్నాయి.
HBO Max JioHotstar: ఇండియన్ ఓటీటీ (OTT) రంగంలో మరో అతిపెద్ద విప్లవం మొదలైంది. దేశీయ దిగ్గజం జియోహాట్స్టార్, గ్లోబల్ మీడియా పవర్ హౌస్ వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీ (WBD) తమ భాగస్వామ్యాన్ని భారీగా విస్తరిస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. ఈ ఒప్పందంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన HBO Max ఇప్పుడు అధికారికంగా జియోహాట్స్టార్ వేదికగా భారత్లోకి అడుగుపెట్టింది. దీనివల్ల హాలీవుడ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ల ప్రేమికులకు ఇకపై వెతుక్కునే పనిలేకుండా అన్ని అగ్రశ్రేణి చిత్రాలు ఒకే గొడుగు కిందకు రానున్నాయి.
అన్నీ ఒకే చోట.. జియోహాట్స్టార్లో..
ఇప్పటివరకు వార్నర్ బ్రదర్స్ లేదా హెచ్బీఓ కంటెంట్ వివిధ ప్లాట్ఫారమ్లలో అందుబాటులో ఉండేవి. కానీ ఈ కొత్త డీల్ ప్రకారం డీసీ స్టూడియోస్ (DC Studios), వార్నర్ బ్రదర్స్ పిక్చర్స్, హెచ్బీఓ ఒరిజినల్స్, మ్యాక్స్ ఒరిజినల్స్కు సంబంధించిన ప్రతి టైటిల్ ఇకపై జియోహాట్స్టార్లో మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ఇండియన్ స్ట్రీమింగ్ మార్కెట్లో ఇదొక చరిత్రాత్మక ఘట్టమని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
2026లో రాబోతున్న భారీ ప్రాజెక్టులు
ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా రాబోయే కాలంలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన వెబ్ సిరీస్లు మన ముందుకు రానున్నాయి.
హ్యారీ పోటర్ సిరీస్: ఎనిమిది ఎపిసోడ్లతో సాగే 'హ్యారీ పోటర్ అండ్ ది ఫిలాసఫర్స్ స్టోన్' మొదటి సీజన్ 2026లో స్ట్రీమ్ కానుంది.
యూఫోరియా సీజన్ 3: ప్రపంచవ్యాప్తంగా యువతను ఆకట్టుకున్న ఈ సిరీస్ కొత్త సీజన్ జియోహాట్స్టార్లో రాబోతోంది.
హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్: గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ ప్రీక్వెల్ తదుపరి సీజన్ కూడా ఇక్కడే లభిస్తుంది.
లాంతర్న్స్ (Lanterns): డీసీ స్టూడియోస్ నుంచి వస్తున్న ఈ కొత్త సూపర్ హీరో సిరీస్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఇవే కాకుండా 'ది లాస్ట్ ఆఫ్ అస్', 'సక్సెషన్', 'గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్', 'డూన్: ప్రొఫెసీ' వంటి గ్లోబల్ హిట్స్ ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్నాయి. క్లాసిక్ కామెడీ షోలు అయిన 'ఫ్రెండ్స్' (Friends), 'ది బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ' వంటివి కూడా ఈ ప్లాట్ఫారమ్లో భాగం కావడం విశేషం.
ఎవరు ఏమన్నారంటే?
వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీ ఏపీఏసీ (APAC) ప్రెసిడెంట్ జేమ్స్ గిబ్బన్స్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. "ఇండియా ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన స్ట్రీమింగ్ మార్కెట్. జియోహాట్స్టార్ వంటి భారీ స్థాయి, స్థానిక ప్రేక్షకుల నాడి తెలిసిన భాగస్వామితో చేతులు కలపడం మాకు సంతోషంగా ఉంది" అని పేర్కొన్నారు.
అలాగే జియోస్టార్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సీఈఓ కెవిన్ వాజ్ స్పందిస్తూ.. "ప్రీమియం గ్లోబల్ కంటెంట్ను భారతీయులు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే విధానంలో ఇదొక కీలక మార్పు. నాణ్యమైన అంతర్జాతీయ కంటెంట్ను అందరికీ సులభంగా యాక్సెస్ చేసేలా మేము ఒక ఏకైక వేదికను సృష్టించాము" అని అన్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. HBO Max కంటెంట్ను భారత్లో ఎలా చూడాలి?
భారత్లో హెచ్బీఓ మ్యాక్స్ కంటెంట్ను చూడటానికి మీరు జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar) సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలి. వార్నర్ బ్రదర్స్, హెచ్బీఓకు చెందిన అన్ని సినిమాలు, సిరీస్లు ఇకపై ఇక్కడే ఎక్స్క్లూజివ్గా లభిస్తాయి.
2. హ్యారీ పోటర్ టీవీ సిరీస్ ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?
'హ్యారీ పోటర్ అండ్ ది ఫిలాసఫర్స్ స్టోన్' పేరుతో వస్తున్న ఈ ఎనిమిది ఎపిసోడ్ల సిరీస్ 2026లో జియోహాట్స్టార్లో విడుదల కానుంది.
3. 'ఫ్రెండ్స్', 'బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ' వంటి పాత షోలు కూడా ఉంటాయా?
అవును, ఈ కొత్త ఒప్పందంలో భాగంగా వార్నర్ బ్రదర్స్కు చెందిన పాపులర్ షోలు 'ఫ్రెండ్స్', 'ద బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ', 'వాంపైర్ డైరీస్' వంటివి కూడా జియోహాట్స్టార్ సబ్స్క్రైబర్లు వీక్షించవచ్చు.
4. 2026లో రాబోయే ఇతర పెద్ద సిరీస్లు ఏమిటి?
హ్యారీ పోటర్తో పాటు 'యూఫోరియా' సీజన్ 3, డీసీ స్టూడియోస్ వారి 'లాంతర్న్స్', 'హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్' కొత్త సీజన్లు 2026లో స్ట్రీమ్ కానున్నాయి.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.