Heated Rivalry Review: ప్రత్యర్థి ఆటగాడితో ప్రేమలో పడితే..? ‘హీటెడ్ రైవల్రీ’ రివ్యూ: ఈ క్వీర్ డ్రామా ఎందుకు ఇంత స్పెషల్?
Heated Rivalry review: ప్రముఖ రచయిత్రి రాచెల్ రీడ్ రాసిన 'హీటెడ్ రైవల్రీ' నవల ఆధారంగా తెరకెక్కిన వెబ్ సిరీస్ ఇప్పుడు ఓటీటీలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఇద్దరు ప్రత్యర్థి క్రీడాకారుల మధ్య సాగే ఈ గాఢమైన, భావోద్వేగభరితమైన ప్రేమకథ గురించి మన సీనియర్ ఎడిటర్ రివ్యూ మీకోసం..
గత కొన్నేళ్లుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎల్జీబీటీక్యూ (LGBTQ+) కథాంశాలతో అనేక సినిమాలు, సిరీస్లు వస్తున్నాయి. అయితే, ఒక క్వీర్* వ్యక్తిగా సమాజంలో బతకడం అంటే ఏమిటి? క్రీడా ప్రపంచం వంటి కఠినమైన రంగాల్లో తమ గుర్తింపును దాచుకుంటూ జీవించడం ఎంత నరకం? అనే కోణాలను అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఆవిష్కరించిన సిరీస్ 'హీటెడ్ రైవల్రీ'. కెనడియన్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ 'క్రేవ్' నిర్మించిన ఈ సిరీస్, ఇప్పుడు మన దేశంలో 'లయన్స్గేట్ ప్లే' (Lionsgate Play) వేదికగా అందుబాటులోకి వచ్చింది.
హీటెడ్ రైవల్రీ కథా నేపథ్యం
రాచెల్ రీడ్ రాసిన బెస్ట్ సెల్లింగ్ నవల ఆధారంగా దర్శకుడు జాకబ్ టైర్నీ ఈ సిరీస్ను రూపొందించారు. ఐస్ హాకీ క్రీడలో ప్రత్యర్థులైన ఇద్దరు ఆటగాళ్ల చుట్టూ కథ తిరుగుతుంది. ఒకరు కెనడియన్ ప్లేయర్ షేన్ హాలండర్ (హడ్సన్ విలియమ్స్), మరొకరు రష్యన్ ఆటగాడు ఇల్యా రోజనోవ్ (కానర్ స్టోరీ). మైదానంలో ఒకరినొకరు ఢీకొనే వీరిద్దరి మధ్య తొలి పరిచయంలోనే ఒక తెలియని ఆకర్షణ మొదలవుతుంది. ఆ ఆకర్షణ కాస్తా రహస్య బంధానికి, ఆపై గాఢమైన ప్రేమకు ఎలా దారితీసిందనేదే ఈ ఆరు ఎపిసోడ్ల సిరీస్.
మనసును హత్తుకునే సన్నివేశాలు
ఈ సిరీస్లో కేవలం శృంగారం మాత్రమే లేదు, అంతకు మించిన భావోద్వేగాల లోతు ఉంది. ముఖ్యంగా ఐదవ ఎపిసోడ్ ‘ఐ విల్ బిలీవ్ ఇన్ ఎనీథింగ్’ ఈ సిరీస్కే హైలైట్గా నిలుస్తుంది. తమ ప్రేమను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలని ఇద్దరు పురుషులు తీసుకునే నిర్ణయం, అది వారి కుటుంబాలపై, క్రీడా ప్రపంచంపై చూపే ప్రభావం మనల్ని కదిలిస్తుంది.
దర్శకుడు టైర్నీ కేవలం ప్రధాన పాత్రలనే కాకుండా, సహాయ పాత్రలను కూడా చాలా బలంగా తీర్చిదిద్దారు. సహచర ఆటగాడు స్కాట్ హంటర్ (ఫ్రాంకోయిస్ ఆర్నాడ్) పాత్ర ద్వారా, పురుషాధిక్య క్రీడా రంగంలో ఒక గే (Gay) వ్యక్తి ఎదుర్కొనే ఆందోళనను, ఆత్మన్యూనతను అద్భుతంగా చూపించారు. అలాగే ఇందులో మహిళా పాత్రలు (స్వెత్లానా, రోజ్, ఎలెనా, యునా) కేవలం సాక్షులుగా కాకుండా, కథా గమనంలో కీలక భాగస్వాములుగా కనిపిస్తారు.
నటీనటుల ప్రతిభ
ఇల్యా పాత్రలో కానర్ స్టోరీ నటన అమోఘం. తన భావాలను లోపలే దాచుకునే గంభీరమైన వ్యక్తిగా ఆయన ఒదిగిపోయారు. ముఖ్యంగా ఒక సన్నివేశంలో ఆయన రష్యన్ భాషలో చెప్పే సుదీర్ఘ మోనోలాగ్ మనసును మెలిపెడుతుంది. ఇక షేన్ పాత్రలో హడ్సన్ విలియమ్స్ తన కళ్లతోనే హావభావాలను పలికించారు. ఇల్యా విజయాన్ని చూస్తున్నప్పుడు షేన్ కళ్లలో ఒక వైరుధ్యం కనిపిస్తుంది. ఎదుటి వ్యక్తిపై ఉన్న గాఢమైన అనురాగానికి, ఒక అథ్లెట్గా తనకంటే ముందు అతను సాధించిన విజయంపై కలిగిన అసూయకు మధ్య ఉండే ఆ సన్నని గీతను ఆ కళ్లు ప్రతిబింబిస్తాయి. ఈ రెండింటి మధ్య నలిగిపోయే ప్రేమికుడిగా ఆయన నటన అద్భుతం. వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ తెరపై సెగలు పుట్టిస్తుంది.
ఎందుకు చూడాలి?
భారతదేశంలో స్వలింగ సంపర్కం నేరం కాదని చట్టం చెప్పినప్పటికీ, సామాజికంగా ఇంకా అనేక అవరోధాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో 'హీటెడ్ రైవల్రీ' వంటి కథలు రావడం చాలా అవసరం. ఇది కేవలం ఒక వర్గానికి చెందిన కథ మాత్రమే కాదు, మనుషుల మధ్య ఉండే స్వచ్ఛమైన అనుబంధానికి నిదర్శనం. భయం కంటే ఆశను రేకెత్తించే కథ ఇది.
చివరి మాట: మీరు ఒక మంచి ప్రేమకథను, అది కూడా క్రీడల నేపథ్యంలో చూడాలనుకుంటే 'హీటెడ్ రైవల్రీ' మీకు ఒక గొప్ప అనుభూతినిస్తుంది. ఇది కేవలం ఒకసారి చూసి వదిలేసేది కాదు, మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపించే ఒక మాస్టర్ పీస్.
రేటింగ్: 5/5
ఎక్కడ చూడాలి: లయన్స్గేట్ ప్లే (Lionsgate Play)
*'క్వీర్' (Queer) అనే పదం లైంగిక ధోరణి (Sexual Orientation), లింగ గుర్తింపు (Gender Identity)కు సంబంధించి ఒక విస్తృతమైన అర్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఒకప్పుడు ఈ పదాన్ని అవమానకరంగా వాడినప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఎల్జీబీటీక్యూ (LGBTQ+) కమ్యూనిటీ దీనిని గర్వంగా, ఒక సానుకూల పదంగా మార్చుకుంది.
దీని గురించి కొన్ని ముఖ్య అంశాలు:
1. ఒక గొడుగు లాంటి పదం (Umbrella Term)
కేవలం స్వలింగ సంపర్కులు (Gay/Lesbian) మాత్రమే కాదు.. సమాజం నిర్ణయించిన 'స్త్రీ-పురుష' ధోరణులకు భిన్నంగా ఉండే వారందరినీ కలిపి 'క్వీర్' అని పిలుస్తారు. అంటే ఎల్జీబీటీక్యూ+ వర్గంలోని వారందరినీ సూచించే ఒక సామాన్య పదం ఇది.
2. వర్గీకరణకు అతీతంగా..
కొంతమంది తమను తాము కేవలం 'గే' అనో లేక 'ట్రాన్స్జెండర్' అనో ఒకే వర్గానికి పరిమితం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటి వారు తమ ప్రత్యేక గుర్తింపును చాటుకోవడానికి 'క్వీర్' అనే పదాన్ని ఎంచుకుంటారు. అంటే, తాము సంప్రదాయబద్ధమైన లైంగిక గుర్తింపులకు భిన్నమని చెప్పడం అన్నమాట.
3. పాత అర్థం vs కొత్త అర్థం
గతం: ఇంగ్లీష్ భాషలో ఒకప్పుడు 'క్వీర్' అంటే 'వింతైనది' లేదా 'విడ్డూరమైనది' అని అర్థం. గతంలో ఎల్జీబీటీక్యూ వ్యక్తులను హేళన చేయడానికి ఈ పదాన్ని వాడేవారు.
వర్తమానం: 1980వ దశకం చివరలో, ఆ కమ్యూనిటీకి చెందిన వ్యక్తులు ఈ పదాన్ని తిరిగి దక్కించుకున్నారు. "అవును, మేము భిన్నంగానే ఉంటాం, అందులో తప్పేముంది?" అనే ఆత్మవిశ్వాసంతో దీనిని తమ గుర్తింపుగా మార్చుకున్నారు.
4. రాజకీయ మరియు సామాజిక కోణం
'క్వీర్' అనేది కేవలం ఒక వ్యక్తిగత గుర్తింపు మాత్రమే కాదు, అది ఒక సామాజిక దృక్పథం కూడా. సమాజం పక్షపాతంతో చూసే పద్ధతులను ప్రశ్నించడం, అందరికీ సమాన హక్కులు కల్పించాలని కోరడం కూడా ఇందులో భాగమే.
క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే:
ప్రేమించడానికి గానీ, జీవించడానికి గానీ సమాజం గీసిన గీతల్లోనే ఉండక్కర్లేదని, తమకు నచ్చినట్టుగా, తమ సహజసిద్ధమైన గుర్తింపుతో బతికే వారందరినీ గౌరవప్రదంగా పిలిచే పదమే 'క్వీర్'.