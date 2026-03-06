Netflix: నెట్ఫ్లిక్స్లోకి మరో స్ఫూర్తిదాయక వెబ్ సిరీస్ వచ్చేసింది.. ఈ ఫిజిక్స్ వాలా సక్సెస్ స్టోరీ మీకు తెలుసా?
Netflix: నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి మరో స్ఫూర్తిదాయకమైన వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. ఈ సిరీస్ పేరు హలో బచ్చో (Hello Bachhon). సక్సెస్ఫుల్ ఎడ్ టెక్ ఫిజిక్స్ వాలా ఫౌండర్ అలఖ్ పాండే సక్సెస్ స్టోరీ ఆధారంగా తెరకెక్కించారు.
వినీత్ కుమార్ సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'హలో బచ్చో' (Hello Bachhon) వెబ్ సిరీస్ నెట్ఫ్లిక్స్లోకి శుక్రవారం (మార్చి 6) అడుగుపెట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు ఆదర్శంగా నిలిచిన 'ఫిజిక్స్వాలా' (PhysicsWallah) వ్యవస్థాపకుడు అలఖ్ పాండే స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణాన్ని ఈ సిరీస్ మన కళ్ళకు కట్టబోతోంది. మరి ఈ ఫిజిక్స్ వాలా సక్సెస్ స్టోరీ ఏంటన్నది మీకు తెలుసా? ఆ సిరీస్ చూసే ముందే ఆ విషయం తెలుసుకోండి.
'హలో బచ్చో' వెబ్ సిరీస్ వివరాలు
నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చిన హలో బచ్చో వెబ్ సిరీస్ ప్రముఖ ఎడ్ టెక్ ఫిజిక్స్వాలా ఎదుగుదల, వారు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు, నేటికీ వారు సాగిస్తున్న పోరాటాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ స్ఫూర్తిదాయక వెబ్ సిరీస్ లో వినీత్ కుమార్ సింగ్ (అలఖ్ పాండే పాత్రలో), విక్రమ్ కొచ్చర్, గిరిజా ఓక్ గోడ్బోలేలాంటి వాళ్లు నటించారు. ప్రతీష్ మెహతా డైరెక్ట్ చేశాడు. యువతలో స్ఫూర్తి నింపే ఎన్నో వెబ్ సిరీస్ నిర్మించిన ది వైరల్ ఫీవర్ (టీవీఎఫ్) ఈ సిరీస్ ను కూడా నిర్మించింది.
ఫిజిక్స్వాలా ప్రయాణం: ఆరంభం నుండి శిఖరాగ్రం వరకు
అలఖ్ పాండే ప్రయాణం ఒక సామాన్య ఉపాధ్యాయుడు ఒక సామ్రాజ్యాన్ని ఎలా నిర్మించాడో చెప్పే గొప్ప ఉదాహరణ. మొదట యూట్యూబ్ ద్వారా గుర్తింపు (2016-2020) అందుకున్నాడు. అలఖ్ పాండే తన టీచింగ్ స్టైల్ తో యూట్యూబ్లో విద్యార్థులకు చేరువయ్యాడు. క్లిష్టమైన ఫిజిక్స్ పాఠాలను సులభంగా అర్థమయ్యేలా చెప్పడం ఆయన ప్రత్యేకత.
2022 నాటికి ఫిజిక్స్వాలా సుమారు ₹97.8 కోట్ల లాభాలను ఆర్జించి ఎడ్టెక్ రంగంలో సంచలనం సృష్టించింది. ఆన్లైన్ నుండి ఆఫ్లైన్కు విస్తరిస్తూ 'విద్యాపీఠ్' సెంటర్లను 152 నగరాల్లో ప్రారంభించారు. 2025 నాటికి ఈ సంస్థ విలువ సుమారు ₹35,000-40,000 కోట్లుగా అంచనా వేశారు.
ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు, ఆర్ధిక ఒడిదుడుకులు
ప్రతి విజయ గాథలోనూ చీకటి కోణాలు ఉన్నట్టే, ఫిజిక్స్వాలా కూడా తీవ్రమైన ఆర్ధిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంది. 2024 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సుమారు ₹1,131 కోట్ల భారీ నష్టాన్ని చవిచూసింది. అయితే 2025 నాటికి ఈ నష్టాలను ₹243 కోట్లకు తగ్గించుకోగలిగింది.
ఆఫ్లైన్ సెంటర్ల అద్దెలు, వేగంగా చేసిన విస్తరణ, ఇతర దిగ్గజ ఎడ్టెక్ సంస్థల నుండి ఎదురైన పోటీ ఈ నష్టాలకు ప్రధాన కారణాలుగా నిలిచాయి. ప్రస్తుతం ఈ సంస్థ ఐపీవో ద్వారా సుమారు ₹3,820 కోట్లు సమీకరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ జర్నీ మొత్తాన్ని చూపిస్తూ నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి వచ్చిన హలో బచ్చో వెబ్ సిరీస్ సాగుతుంది. తెలుగు ఆడియోతోనూ అందుబాటులో ఉంది.