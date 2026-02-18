యూట్యూబ్ సేవలకు భారీ బ్రేక్: అమెరికాలో మొరాయించిన యాప్.. లక్షలాది మంది యూజర్ల గగ్గోలు
ప్రముఖ వీడియో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ యూట్యూబ్ సేవల్లో బుధవారం ఉదయం (అమెరికా కాలమానం ప్రకారం మంగళవారం రాత్రి) తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. సుమారు 2.8 లక్షల మందికి పైగా యూజర్లు యాప్, వెబ్సైట్ పనిచేయడం లేదని ఫిర్యాదులు చేశారు.
టెక్ ప్రపంచంలో మరో దిగ్గజం సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్ల మందికి వినోదాన్ని పంచే యూట్యూబ్ (YouTube) అమెరికాలో అకస్మాత్తుగా నిలిచిపోయింది. బుధవారం ఉదయం నుంచి వేలాది మంది యూజర్లు తమకు వీడియోలు ప్లే కావడం లేదని, వెబ్సైట్ ఓపెన్ కావడం లేదని సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
లక్షల్లో ఫిర్యాదులు.. ఆందోళనలో యూజర్లు
అవుటేజ్ ట్రాకింగ్ వెబ్సైట్ 'డౌన్ డిటెక్టర్' (Downdetector) గణాంకాల ప్రకారం.. సుమారు 2,80,000 మందికి పైగా యూజర్లు యూట్యూబ్ సేవల్లో అంతరాయం ఎదుర్కొన్నారు. కేవలం ప్రధాన యూట్యూబ్ యాప్ మాత్రమే కాకుండా, యూట్యూబ్ టీవీ (YouTube TV) సేవల్లో కూడా సమస్యలు తలెత్తాయి. సుమారు 7,000 మందికి పైగా యూట్యూబ్ టీవీ వినియోగదారులు కూడా ఫిర్యాదులు నమోదు చేయడం ఈ సమస్య తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది.
స్క్రీన్ పై 'సమ్ థింగ్ వెంట్ రాంగ్'..
యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయగానే చాలా మందికి ‘సమ్ థింగ్ వెంట్ రాంగ్’ (Something went wrong) అనే ఎర్రర్ మెసేజ్ కనిపిస్తోంది. మరికొందరికి కేవలం ఒక ఖాళీ తెల్లటి పేజీ (Blank Page) మాత్రమే దర్శనమిస్తోంది.
“యూట్యూబ్ పూర్తిగా మొరాయించింది. నాకు కేవలం ఎడమ వైపున ఉన్న సైడ్ బార్ తప్ప ఇంకేం కనిపించడం లేదు. మొత్తం ఖాళీ పేజీ వస్తోంది” అని ఒక యూజర్ తన ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేశారు.
మరొక యూజర్ స్పందిస్తూ.. “అమెరికాలో అసలేం జరుగుతోంది? హాయిగా భోజనం చేస్తూ వీడియోలు చూద్దామనుకుంటే యూట్యూబ్ పనిచేయడం లేదు” అంటూ తన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు. గత కొంతకాలంగా యూట్యూబ్ తరచుగా ఇలాంటి సాంకేతిక సమస్యలను ఎదుర్కోవడాన్ని నెటిజన్లు తప్పుబడుతున్నారు.
ప్రధానంగా ఎక్కడ ప్రభావం చూపింది?
అమెరికాలోని చికాగో, వాషింగ్టన్, న్యూయార్క్, బోస్టన్ వంటి ప్రధాన నగరాలతో పాటు పశ్చిమ తీరంలోని శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, లాస్ ఏంజిల్స్, సీటెల్ ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ అంతరాయంపై యూట్యూబ్ మాతృసంస్థ గూగుల్ ఇంకా అధికారికంగా ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs) - సమస్యను ఎలా పరిష్కరించుకోవాలి?
ప్రశ్న: యూట్యూబ్ ఎందుకు పనిచేయడం లేదు?
ప్రస్తుతానికి ఇది సర్వర్ సంబంధిత సమస్యగా కనిపిస్తోంది. దీనివల్ల వ్యక్తిగతంగా మనం చేసే మార్పులు పెద్దగా పనిచేయకపోవచ్చు.
ప్రశ్న: ‘సమ్ థింగ్ వెంట్ రాంగ్’ ఎర్రర్ వస్తే ఏం చేయాలి?
ముందుగా పేజీని రీఫ్రెష్ చేయండి లేదా యాప్ను రీస్టార్ట్ చేయండి. మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ సరిగ్గా ఉందో లేదో ఒకసారి తనిఖీ చేసుకోండి.
ప్రశ్న: యాప్ అప్డేట్ అవసరమా?
అవును, మీ యాప్ పాత వెర్షన్ అయితే ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ నుంచి అప్డేట్ చేయడం వల్ల కొన్నిసార్లు సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి.
ప్రశ్న: క్యాష్ (Cache) క్లియర్ చేయాలా?
బ్రౌజర్ లేదా యాప్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లి క్యాష్, కుకీలను తొలగించడం ద్వారా తాత్కాలిక సాంకేతిక లోపాలను సరిదిద్దవచ్చు.