తన అందంపైనే డౌట్ పడిన బ్యూటీ- హీరోయిన్ అయ్యే ఒక్క క్వాలిటీ లేదన్న తాప్సీ- నన్ను నేనే హింసించుకున్నా, నరకం చూశానంటూ!
సినీ పరిశ్రమలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న బ్యూటిపుల్ హీరోయిన్ తాప్సీ పన్ను. అయితే తన కెరీర్ మొదట్లో ఎదుర్కొన్న మానసిక సంఘర్షణ గురించి మనసు విప్పి చెప్పింది తాప్సీ. తన అందంపైనే తాను డౌట్ పడినట్లు, హీరోయిన్ అయ్యేందుకు ఒక్క క్వాలిటీ కూడా లేదనే భావనకు గురైనట్లు చెప్పింది.
గ్లామర్ ప్రపంచంలో రాణించాలంటే కేవలం నటన వస్తే సరిపోదు, అద్భుతమైన అందం కూడా ఉండాలని చాలామంది నమ్ముతుంటారు. సరిగ్గా ఇదే ఆలోచన బ్యూటిపుల్ హీరోయిన్ తాప్సీ పన్నును కెరీర్ మొదట్లో తీవ్రంగా వేధించిందట. తనకంటే పెద్ద బ్యూటిఫుల్ స్టార్స్ ముందు తాను హీరోయిన్గా ఎలా రాణిస్తాననే సందేహంతో రోజులు గడిపానని తాప్సీ తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు.
అందం సరిపోదనే భయం..
తన కెరీర్ తొలినాళ్లలోని అభద్రతా భావం గురించి తాప్సీ మాట్లాడింది. "నా చుట్టూ ఉన్న గ్లామరస్ హీరోయిన్లలా నేను కనిపించను కదా, నన్ను హీరోయిన్గా ఎవరు తీసుకుంటారు? అని ఎప్పుడూ భయపడేదాన్ని. అసలు హీరోయిన్ కావాలంటే ఉండాల్సిన కనీస లక్షణాలు నాలో లేవనుకున్నా. అప్పట్లో నాకు బేసిక్ ఫ్యాషన్ సెన్స్ లేదు, మేకప్ ఎలా వేసుకోవాలో తెలియదు, కెమెరా ముందు నా బెస్ట్ యాంగిల్ ఏదో కూడా అవగాహన ఉండేది కాదు" అని తాప్సీ పేర్కొన్నారు.
మానసికంగా అలసిపోయాను!
అన్నీ త్వరగా నేర్చేసుకోవాలనే తాపత్రయంలో తనను తాను హింసించుకున్నానని తాప్సీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "ఆ కొన్ని ఏళ్లలో ప్రతిదీ నేర్చుకోవడానికి నా మీద నేను విపరీతమైన ఒత్తిడి పెంచుకున్నాను. అది నన్ను మానసికగా చాలా అలసిపోయేలా చేసింది" అని తాప్సీ తెలిపారు.
ఎవరైనా చెప్పుంటే బాగుండేంది
"నిదానంగా నేర్చుకోవచ్చు అని ఎవరైనా నాకు అప్పుడు చెప్పి ఉంటే బాగుండేది. నేర్చుకునే ప్రక్రియను ఎంజాయ్ చేయకుండా, నన్ను నేనే విమర్శించుకుంటూ గడపడం వల్ల చాలా నరకం చూశాను" అని తాప్సీ పన్ను చెప్పుకొచ్చారు.
వైఫల్యానికి బాధ్యత నాదేనా?
సినిమా పరాజయాలను కూడా తనపైనే వేసుకునేదాన్ని అని తాప్సీ గుర్తు చేసుకున్నారు. "ప్రతిరోజూ నన్ను నేను తిట్టుకునేదాన్ని. సరిగ్గా నటించడం లేదేమో అని కుమిలిపోయేదాన్ని. కానీ, ఒక సినిమా ఫెయిల్ అయితే దానికి కేవలం నటులే కారణం కాదు, అది టీమ్ మొత్తం బాధ్యత. కానీ, ఆ రోజుల్లో అంతా నా వల్లే జరుగుతోందని నన్ను నేను బలి పశువును చేసుకున్నాను" అని తాప్సీ పన్ను ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అందంపై డౌట్
అలా తన అందంపై తానే డౌట్ పెంచుకుని, తీవ్రమైన ఆత్మనూన్యత భావానికి గురైన తాప్సీ ప్రస్తుతం వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. కనికా ధిల్లాన్ కథ అందిస్తున్న 'గాంధారి' అనే రివేంజ్ డ్రామాలో తాప్సీ నటిస్తున్నారు.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో
దేవాశిష్ మఖీజా దర్శకత్వం వహిస్తున్న గాంధారి త్వరలోనే నెట్ఫ్లిక్స్లో ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది. ఇక తాప్సీ చివరిగా అక్షయ్ కుమార్తో కలిసి 'ఖేల్ ఖేల్ మే' చిత్రంలో మెరిశారు. మంచు మనోజ్ ఝుమ్మంది నాదం సినిమాతో తెలుగులో హీరోయిన్గా పరిచయమైన తాప్సీ అగ్ర హీరోలతో నటించి మెప్పించింది.