Hey Balwanth OTT Release Date: ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న సుహాస్ కామెడీ డ్రామా.. ఫ్యామిలీ బిజినెస్ వర్సెస్ గర్ల్ఫ్రెండ్
Hey Balwanth OTT Release Date: సుహాస్ నటించిన కామెడీ డ్రామా హే బల్వంత్ ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. గత నెల 20న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ మూవీ.. నెల రోజుల తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
టాలెంటెడ్ నటుడు సుహాస్ హీరోగా వచ్చిన లేటెస్ట్ తెలుగు కామెడీ సినిమా 'హే బల్వంత్' ఓటీటీలోకి వచ్చేందుకు రెడీ అయింది. గోపీ అచ్చెర డైరెక్ట్ చేసిన ఈ కామెడీ డ్రామా మార్చి 31న ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. లిటిల్ హార్ట్స్ సినిమాతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న శివానీ నాగారం ఇందులో సుహాస్ సరసన హీరోయిన్గా నటించింది.
హే బల్వంత్ ఓటీటీ వివరాలు
ఫిబ్రవరి 20, 2026న థియేటర్లలోకి వచ్చిన మూవీ హే బల్వంత్. రిలీజ్ అయిన నెల రోజుల తర్వాత ఇప్పుడు ఓటీటీకి వస్తోంది. ఒక తండ్రీకొడుకుల బంధం చుట్టూ తిరిగే ఈ సినిమా.. వచ్చే మంగళవారం అంటే మార్చి 31 నుంచి జీ5 లో ఒరిజినల్ తెలుగు భాషలో అందుబాటులో ఉండబోతోంది.
సుహాస్ హీరోగా చేసిన ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి వచ్చినప్పుడు మిక్స్డ్ రివ్యూలు తెచ్చుకుంది. అలాగే బాక్సాఫీస్ దగ్గర వసూళ్లు కూడా కొంచెం డల్గానే వచ్చాయి. కానీ ఈ సినిమాకు ఓటీటీలో మాత్రం మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందని, చాలామంది ప్రేక్షకులు చూస్తారని మేకర్స్ ఆశిస్తున్నారు. ఒక మంచి పాయింట్తో వచ్చిన క్లీన్ కామెడీ ఈ సినిమా అని రివ్యూలు కూడా చెబుతున్నాయి.
హే బల్వంత్ మూవీ కథ ఏంటంటే..
కృష్ణ (సుహాస్) అనే ఒక కుర్రాడి చుట్టూ ఈ కథ సాగుతుంది. వాళ్ళ నాన్న అతన్ని ఎప్పుడూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బిజినెస్కు దూరంగా ఉంచుతాడు. కానీ కృష్ణకు మాత్రం ఆ బిజినెస్ బాధ్యతలు తీసుకోవాలని చాలా ఆశగా ఉంటుంది. అయితే ఆ బిజినెస్ పేరుతో నిజంగా అక్కడ ఏం జరుగుతుందో కృష్ణకు తెలిశాక, దానికి ఎలాగైనా ముగింపు పలకాలని అతను నిర్ణయించుకుంటాడు. అదే సమయంలో ఈ గొడవలోకి అతని గర్ల్ఫ్రెండ్ కూడా రావడంతో కథలో మరింత డ్రామా మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత కృష్ణ పరిస్థితులను ఎలా చక్కదిద్దాడు అనేది ఈ సినిమా మెయిన్ పాయింట్.
ఈ సినిమాలో సుహాస్, శివానీతో పాటు.. సీనియర్ నటుడు నరేష్ ఒక కీలక పాత్ర పోషించాడు. వీళ్లతో పాటు వెన్నెల కిషోర్, అజయ్ ఘోష్, సుదర్శన్, హర్ష వర్ధన్ లాంటి టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్టులు అంతా ఈ సినిమాలో నటించారు. బాగా పాపులర్ అయిన అంబాజీపేట మ్యారేజి బ్యాండు సినిమాకు రైటర్గా పనిచేసిన గోపీ అచ్చెర, ఈ హే బల్వంత్ సినిమాతో డైరెక్టర్గా మారాడు. విశేషం ఏంటంటే.. ఆ అంబాజీపేట సినిమాలో కూడా సుహాసే హీరో.
నిజానికి ఈ సినిమాకు ముందుగా హే భగవాన్ అనే పేరు పెట్టారు. కానీ సెన్సార్ బోర్డ్ నుంచి కొన్ని అభ్యంతరాలు రావడంతో, రిలీజ్కు ముందు ఆ పేరును హే బల్వంత్గా మార్చాల్సి వచ్చింది. కలర్ ఫోటో, ప్రసన్న వదనం లాంటి హిట్ సినిమాలతో సుహాస్ ప్రేక్షకుల్లో ఎంత ఫేమస్ అయ్యాడో మనందరికీ తెలిసిందే.