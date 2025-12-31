Edit Profile
    2025లో అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన టాప్ 5 తెలుగు సినిమాలివే.. నంబర్ వన్ ప్లేస్ లో పవన్ మూవీ.. ఓ ఫ్లాప్ కూడా

    2025లో తెలుగు సినిమా జోరు కొనసాగించింది. కానీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మాత్రం అంతకుముందులా మెరుపులు మెరిపించలేకపోయింది. మరి ఈ ఏడాది అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన టాప్ 5 సినిమాలు ఏవో ఇక్కడ చూసేయండి. 

    Published on: Dec 31, 2025 1:42 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    2025లో తెలుగులో చాలా సినిమాలు వచ్చాయి. కానీ ఒక్కటి కూడా రూ.400 కోట్లు దాటలేకపోయింది. ఈ ఏడాది టాలీవుడ్ కు పెద్దగా కలిసిరాలేదు. మరి 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాలు ఏవి అంటే? ఇక్కడ లిస్ట్ ఉంది ఓ లుక్కేయండి.

    2025లో టాప్ 5 తెలుగు సినిమాలు
    2025లో టాప్ 5 తెలుగు సినిమాలు

    ఓజీ

    పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ బిగ్ స్క్రీన్ పై తన పవర్ చూపించాడు. 2025లో కాదు పవన్ కల్యాణ్ కెరీర్ లోనే అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన సినిమాగా ఓజీ రికార్డు నమోదు చేసింది. సుజీత్ దర్శకత్వంలో గ్యాంగ్ స్టర్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కిన ఓజీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.308 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది. ఇది పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రిలీజైంది.

    సంక్రాంతికి వస్తున్నాం

    తెలుగులో 2025లో అతిపెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ మాత్రం సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సినిమా అని చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ చిత్రం కేవలం తెలుగులోనే రిలీజైంది. అయినా అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్ తో వచ్చిన ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసింది. విక్టరీ వెంకటేష్ హీరోగా నటించిన సంక్రాంతికి వస్తున్నాం మూవీ ఏకంగా రూ.303 కోట్లు కొల్లగొట్టింది.

    గేమ్ ఛేంజర్

    రామ్ చరణ్ కెరీర్ లోని బిగ్గెస్ట్ ఫ్లాప్ సినిమాల్లో గేమ్ ఛేంజర్ ఒకటి. 2025లో రిలీజైన మూవీ దారుణంగా నిరాశపర్చింది. శంకర్ దర్శకత్వం వహించిన గేమ్ ఛేంజర్ చివరకు రూ.195 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది. కానీ ఈ సినిమాకు పెట్టిన బడ్జెట్ పరంగా చూస్తే ఇది డిజాస్టర్ గా మిగిలిపోయిన సినిమా.

    మిరాయ్

    యువ హీరో తేజ సజ్జా కెరీర్ లో మరో మైల్ స్టోన్ లాంటి సినిమా మిరాయ్. ఫాంటసీ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ మూవీగా దీన్ని కార్తీక్ ఘట్టమనేని తెరకెక్కించాడు. సెప్టెంబర్ లో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రిలీజైన ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.150 కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టినట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. హనుమాన్ తర్వాత మిరాజ్ తో తేజ సజ్జా మరో విజయం అందుకున్నాడు.

    కుబేర

    2025లో బాగా బజ్ క్రియేట్ చేసిన మూవీ కుబేర. ఫీల్ గుడ్ సినిమాలు తీసే శేఖర్ కమ్ముల రూపొందించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇది. ఇందులో నాగార్జున, శేఖర్ కమ్ముల లీడ్స్ రోల్ ప్లే చేశారు. రష్మిక మందన్న హీరోయిన్. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.137 కోట్లు ఖాతాలో వేసుకుంది. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఒకేసారి తెరకెక్కింది కుబేర. ఇందులో నాగార్జున, ధనుష్ యాక్టింగ్ కు విమర్శకుల ప్రశంసలు దక్కాయి.

