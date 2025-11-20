Edit Profile
    రజనీకాంత్ టైమ్స్‌-సూప‌ర్ స్టార్ 50 ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌కు హిందూస్థాన్ టైమ్స్ గ్రేట్ ట్రిబ్యూట్‌-త‌లైవా రియాక్ష‌న్ వైర‌ల్‌

    భారతీయ సినిమా చరిత్రలో తొలిసారిగా 'హిందుస్థాన్ టైమ్స్', 'OTTప్లే' కలిసి సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ 50 ఏళ్ల సినీ ప్రస్థానానికి అరుదైన గౌరవాన్ని అందించాయి. వార్తాపత్రిక మొదటి పేజీని 'రజినీకాంత్ టైమ్స్'గా మార్చి ఆయన గ్రేట్ ట్రిబ్యూట్ ఇచ్చాయి. దీనిపై రజనీకాంత్ రియాక్షన్ వైరల్ గా మారింది. 

    Published on: Nov 20, 2025 9:21 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    50 ఏళ్లు, అర్ధ శతాబ్దం.. శివాజీ రావు గైక్వాడ్ అనే యువకుడు రజనీకాంత్ గా మారి భారతీయ సినిమాను శాశ్వతంగా మార్చేసినప్పటి నుంచి ఇన్నేళ్లు గడిచాయి. ఈ ఘనతను సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి, సంబరంలా మార్చడానికి 'హిందుస్థాన్ టైమ్స్', 'OTTప్లే' కలిసి ఎన్నడూ జరగనిది చేయడానికి సిద్ధమయ్యాయి. 'హిందుస్థాన్ టైమ్స్' తన 100 ఏళ్ల చరిత్రలో తొలిసారిగా ఒకే వ్యక్తికి అంకితం చేస్తూ తన మొదటి పేజీని కేటాయించింది.

    రజనీకాంత్
    రజనీకాంత్
    హిందూస్థాన్ టైమ్స్ ఫ్రంట్ పేజీ
    హిందూస్థాన్ టైమ్స్ ఫ్రంట్ పేజీ

    రజనీకాంత్ టైమ్స్

    వార్తాపత్రిక పాఠకులు 'హిందుస్థాన్ టైమ్స్' అనే పరిచయమైన పేరుతో కాకుండా, 'రజనీకాంత్ టైమ్స్' తో మేల్కొన్నారు. ఇది సినిమా రంగంలో సూపర్ స్టార్ స్వర్ణోత్సవానికి అద్భుతమైన మొదటి పేజీ ట్రిబ్యూట్. ఒక ఉద్యమంగా మారిన వ్యక్తి.. రజనీకాంత్ కథ ఎప్పుడూ అండర్ డాగ్ కథే. బెంగళూరు నుండి వచ్చిన ఒక బాలుడు, ఒకప్పుడు బస్ కండక్టర్ గా పనిచేసినవాడు, భారతీయ సినిమాకు ముఖచిత్రంగా ఎదిగారు.

    తలైవా రియాక్షన్

    హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తనకు అందించిన గ్రేట్ ట్రిబ్యూట్ కు రజనీకాంత్ గ్రేట్ ఫుల్ గా ఫీలయ్యారు. ‘‘ఈ ట్రిబ్యూట్ కు ఎంతో గౌరవంగా ఉంది. ఎంతో గ్రేట్ ఫుల్ గా ఉంటా. ఈ అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించిన ఓటీటీ ప్లే, హిందూస్థాన్ టైమ్స్ కు ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రేమకు ధన్యవాదాలు. గాడ్ బ్లెస్’’ అని ఎక్స్ లో పోస్టు పెట్టారు సూపర్ స్టార్.

    5 బ్లాక్ బస్టర్ దశాబ్దాలు

    ఐదు బ్లాక్ బస్టర్ దశాబ్దాలుగా రజనీకాంత్ పంచ్ డైలాగులను సామెతలుగా, సిగరెట్లను ప్రాప్స్ గా మార్చాడు. ఆయన పేరును చరిత్రగా మార్చాడు. ఆయన ఇంటిని గుడిగా మార్చాడు. ఆయన చెన్నై ఇంటికి ఇప్పటికీ ఆశీర్వాదాలు లేదా పిల్లల పేర్ల కోసం అభిమానులు వస్తారు. ఈ నెలలోనే మదురైలో ఒక అభిమాని అతని 5,500 కంటే ఎక్కువ ఫోటోలతో అలంకరించిన ఆలయాన్ని నిర్మించాడు. ఎందుకంటే, తలైవాను కేవలం అభిమానించడం లేదు, పూజిస్తున్నారు.

    ఇదో గ్రేట్ ట్రిబ్యూట్

    ఈ మొదటి పేజీ కేవలం ఒక టేకోవర్ కంటే ఎక్కువ. ఇది తలైవా అనే దృగ్విషయానికి ఒక వేడుక. స్క్రీన్ నుండి ప్రింట్, పిక్సెల్స్ వరకు.. ఈ నివాళిలో, 'హిందుస్థాన్ టైమ్స్' తన ఐకానిక్ మాస్ట్ హెడ్ ను పునఃరూపకల్పన చేసింది, అతని ఐదు దశాబ్దాల ప్రయాణానికి దృశ్యమాన నివాళిగా మార్చింది. 'అపూర్వ రాగంగల్' (1975) నుండి 'కూలీ' (2025) వరకు.. భాష, భౌగోళికం, తరాలను అధిగమించిన వ్యక్తికి, ఈ మొదటి పేజీ న్యూస్ప్రింట్ ఓ గ్రేట్ ట్రిబ్యూట్.

    ఇదే కాకుండా

    ఈ వేడుక పేపర్ తో ఆగదు. హచ్ టీ మీడియా నెట్వర్క్ ఈ నివాళిని 360-డిగ్రీ సాంస్కృతిక కార్యక్రమంగా మార్చింది. ఫీవర్ FM గాలిలో కోరస్ లో చేరడంతో పాటు OTTప్లే డిజిటల్ అనుభవాన్ని శక్తివంతం చేస్తుంది. లక్షలాది మంది అభిమానులకు ఓటీటీ ప్లే రజినీకాంత్ కలెక్షన్ ఇప్పుడు సినిమాటిక్ టైమ్ మెషిన్ గా పనిచేస్తుంది. 'బాషా' (1995), 'ముత్తు' (1995), 'తలపతి' (1991) వంటి ఆయన క్లాసిక్స్ తో పాటు 'కబాలి' (2016), 'కాళా' (2018), 'పేట' (2019), 'జైలర్' (2023), 'వెట్టయ్యన్' (2024), 'కూలీ' (2025) వంటి కొత్త హిట్లు ఓటీటీ ప్లేలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.

