    The Bride: చాలా వైల్డ్‌గా, రొమాంటిక్‌గా ఉంటుంది, మనుషులకంటే రాక్షసులే అందం.. స్టార్ హీరోయిన్ పెనెలోప్ క్రజ్ కామెంట్స్

    Penelope Cruz Praised The Bride: క్లాసిక్ ఫ్రాంకెన్‌స్టీన్ కథకు మ్యాగీ గైలెన్‌హాల్ ఇచ్చిన సరికొత్త ట్విస్ట్‌గా ది బ్రైడ్ మూవీ హాలీవుడ్‌లో చర్చనీయాంశమైంది. ఈ చిత్రంలో రాక్షసుల వెనుక ఉన్న ఆత్మను ఆవిష్కరించిన తీరు అద్భుతమంటూ హాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ పెనెలోప్ క్రజ్ ప్రశంసలు కురిపించారు.

    Published on: Mar 09, 2026 8:25 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    హాలీవుడ్ లెజెండరీ కథ 'ఫ్రాంకెన్‌స్టీన్' (Frankenstein) మరోసారి సరికొత్త రూపంలో వెండితెరపైకి వచ్చింది. జెస్సీ బక్లీ, క్రిస్టియన్ బేల్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'ది బ్రైడ్' (The Bride!) చిత్రం ఇటీవలే విడుదలై విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.

    చాలా వైల్డ్‌గా, రొమాంటిక్‌గా ఉంటుంది, మనుషులకంటే రాక్షసులే అందం.. స్టార్ హీరోయిన్ పెనెలోప్ క్రజ్ కామెంట్స్ (AFP)
    చాలా వైల్డ్‌గా, రొమాంటిక్‌గా ఉంటుంది, మనుషులకంటే రాక్షసులే అందం.. స్టార్ హీరోయిన్ పెనెలోప్ క్రజ్ కామెంట్స్ (AFP)

    ఆధునిక హంగులు అద్ది

    1818 నాటి మేరీ షెల్లీ నవల ఆధారంగా, 1935 నాటి క్లాసిక్ సినిమాకు ఆధునిక హంగులు అద్ది దర్శకురాలు మ్యాగీ గైలెన్‌హాల్ ఈ ది బ్రైడ్ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఈ సినిమాపై స్పెయిన్ నటి, హాలీవుడ్ స్టార్ బ్యూటీ పెనెలోప్ క్రజ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

    రాక్షసుల్లోని మనిషిని వెతకడం..

    "ఈ సినిమాలో మనకు కనిపించే పాత్రలు మనం చూసి భయపడి పారిపోయే రాక్షసుల్లా ఉండవు. వారు చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా, అందంగా కనిపిస్తారు. వారి మధ్య ఉండే కెమిస్ట్రీ కిలోమీటర్ల దూరం వరకు ప్రతిధ్వనిస్తుంది" అని పెనెలోప్ క్రజ్ ప్రశంసించారు.

    మనుషుల కంటే రాక్షసులే

    ఆ పాత్రల్లోని రాక్షసత్వాన్ని పక్కన పెట్టి, వారిలో ఉండే మనిషిని, వారి ఆత్మను (Souls) చూపించడంలో మ్యాగీ తీసుకున్న నిర్ణయం చాలా తెలివైనదని, మనుషుల కంటే రాక్షసులే అందమైన వారు అన్నట్లుగా చూపించారని పెనెలోప్ క్రజ్ కొనియాడారు.

    ఇదొక 'పంక్' రొమాన్స్..

    ది బ్రైడ్ సినిమా శైలి గురించి వివరిస్తూ.. "దీనిని వివరించడానికి 'పంక్' (Punk) అనే పదం సరిగ్గా సరిపోతుంది. ఇది చాలా వైల్డ్‌గా, రొమాంటిక్‌గా ఉంటుంది. కేవలం ఒకే కోణంలో కాకుండా ఎన్నో లేయర్స్ ఉన్న కథ ఇది. నాటి సమాజంలోనూ, నేటి సమాజంలోనూ పనికిరాని వ్యవస్థలకు వ్యతిరేకంగా 'బ్రైడ్', 'ఫ్రాంక్' పాత్రలు నిలబడతాయి" అని పెనెలోప్ పేర్కొన్నారు.

    అసలు ది బ్రైడ్ కథేంటి?

    వార్నర్ బ్రదర్స్ పిక్చర్స్ పంపిణీలో వచ్చిన ది బ్రైడ్ సినిమా 1930ల నాటి చికాగో నేపథ్యంలో సాగుతుంది. ఒంటరిగా ఉన్న 'ఫ్రాంక్' (క్రిస్టియన్ బేల్), తనకోసం ఒక తోడును సృష్టించమని సైంటిస్ట్ డాక్టర్ యుఫ్రోనియస్ (అనెట్ బెనింగ్)ను కోరతాడు.

    పునర్జీవనం అందించి

    వారిద్దరూ కలిసి హత్యకు గురైన ఒక యువతిని తిరిగి బతికించడంతో 'ది బ్రైడ్' (జెస్సీ బక్లీ) పుడుతుంది. అయితే ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు హత్యలు, అలజడికి దారితీస్తాయి. ఒక విభిన్నమైన ప్రేమకథగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.

    ఆకట్టుకునే నటన, మేకింగ్

    సైన్స్ ఫిక్షన్ హారర్ రొమాంటిక్ కామెడీ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కిన ది బ్రైడ్ సినిమా భారతదేశంలో మార్చి 6న విడుదలైంది. క్రిస్టియన్ బేల్ నటన, మ్యాగీ మేకింగ్ స్టైల్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. దాంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద ది బ్రైడ్ దూసుకుపోతోంది.

