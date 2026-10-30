Sir Patrick Stewart Death: సినీ లోకంలో విషాదం.. దిగ్గజ నటుడు, ఎక్స్-మెన్ ప్రొఫెసర్ సర్ పాట్రిక్ స్టీవర్ట్ కన్నుమూత!
Actor Sir Patrick Stewart Passed Away At 86: ‘ఎక్స్-మెన్’, ‘స్టార్ ట్రెక్’ చిత్రాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు తెచ్చుకున్న హాలీవుడ్ దిగ్గజ నటుడు సర్ పాట్రిక్ స్టీవర్ట్ (86) లాస్ ఏంజిల్స్లోని తన నివాసంలో తుదిశ్వాస విడిచారు. తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఆయన మరణించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు ధ్రువీకరించారు.
Actor Sir Patrick Stewart Passed Away At 86: ‘ఎక్స్-మెన్’ చిత్రాలలో ప్రొఫెసర్ ఛార్లెస్ జేవియర్గా, ‘స్టార్ ట్రెక్’ సిరీస్లో కెప్టెన్ జీన్-లూక్ పికార్డ్గా కోట్లాది మంది అభిమానుల గుండెల్లో స్థానం సంపాదించుకున్న దిగ్గజ నటుడు సర్ పాట్రిక్ స్టీవర్ట్ (86) కన్నుమూశారు.
హాలీవుడ్లో తీవ్ర విషాదం
అమెరికాలోని లాస్ ఏంజిల్స్లో ఉన్న తన నివాసంలో బుధవారం (అక్టోబర్ 28) పాట్రిక్ స్టీవర్ట్ తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, ప్రతినిధులు సోషల్ మీడియా వేదికగా గురువారం (అక్టోబర్ 29) అధికారికంగా ధ్రువీకరించారు. దీంతో హాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.
అనారోగ్యంతో కన్నుమూసిన దిగ్గజం
కొంతకాలంగా ఆల్జైమర్స్, లూయీ బాడీ డిమెన్షియా వంటి నాడీ సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడుతున్న పాట్రిక్ స్టీవర్ట్, కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో ప్రశాంతంగా ప్రాణాలు విడిచారు. "కుటుంబ సభ్యులు, ఆప్తమిత్రుల ప్రేమపూర్వక వాతావరణంలో, సంగీతం, ప్రార్థనల నడుమ ఆయన తుది శ్వాస విడిచారు" అని స్టీవర్ట్ కుటుంబం భావోద్వేగ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
ఆయనకు భార్య సన్నీ ఓజెల్, మొదటి వివాహం ద్వారా కలిగిన ఇద్దరు పిల్లలు డేనియల్ స్టీవర్ట్, సోఫీ అలెగ్జాండ్రా-స్టీవర్ట్ ఉన్నారు. బ్రిటన్లో నాటక రంగంతో నటుడిగా ప్రయాణం ప్రారంభించిన పాట్రిక్ స్టీవర్ట్, రాయిటర్ షేక్స్పియర్ కంపెనీలో అద్భుతమైన నటనతో గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నారు.
కథానాయకుడిగా గ్లోబల్ గుర్తింపు
ఆ తర్వాత హాలీవుడ్ వైపు అడుగులు వేసి అంతర్జాతీయ వేదికపై చెరగని ముద్ర వేశారు. ‘స్టార్ ట్రెక్: ది నెక్ట్స్ జెనరేషన్’ సిరీస్లో కెప్టెన్ పికార్డ్గా ఆయన చూపించిన గంభీరమైన అభినయం పాట్రిక్ స్టీవర్ట్ను గ్లోబల్ స్టార్గా నిలబెట్టింది.
తెలుగు ప్రేక్షకులకు ‘ఎక్స్-మెన్’ డబ్బింగ్ చిత్రాల ద్వారా పాట్రిక్ స్టీవర్ట్ ఎంతగానో సుపరిచితులు. వీల్చైర్లో ఉంటూ విలక్షణ శక్తులున్న సూపర్ హీరోలకు నాయకత్వం వహించే ప్రొఫెసర్ ఎక్స్ పాత్రలో ఆయన జీవించారు. ‘లోగన్’ సినిమాలో హ్యూ జాక్మన్తో కలిసి ఆయన పండించిన భావోద్వేగాలు సినీ ప్రియుల మనసుల్లో ఎప్పటికీ నిలిచిపోతాయి.
కన్నీటి నివాళులర్పిస్తున్న సినీ లోకం
పాట్రిక్ స్టీవర్ట్ మృతి పట్ల హాలీవుడ్ ప్రముఖులు, తోటి నటులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "ఇది నిజంగా గుండె పగిలే సమయం. సర్ పాట్రిక్ స్టీవర్ట్ మంచి మిత్రుడు, గొప్ప నటుడు. నాటకరంగం నుంచి ఎంటర్ప్రైజ్ కమాండ్ సీట్ వరకు ఆయన ప్రతి పాత్రకు ప్రాణం పోశారు" అని ‘స్టార్ ట్రెక్’ సహ నటుడు విలియం షాట్నర్ కొనియాడారు.
"మనం ఈరోజు వెండితెరపై ఒక దిగ్గజాన్ని కోల్పోయాం. ఆయన నుంచి నేను ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నాను. ఆయన జ్ఞాపకాలు ఎప్పటికీ నాతోనే ఉంటాయి" అని ‘ఎక్స్-మెన్’ స్టార్ హీరో హ్యూ జాక్మన్ సోషల్ మీడియాలో రాసుకొచ్చారు.
అభిమాన నటుడికి శ్రద్ధాంజలి
అలాగే ‘రాబిన్ హుడ్’ చిత్రంలో పాట్రిక్ స్టీవర్ట్తో కలిసి పనిచేసిన కేరీ ఎల్వెస్ స్పందిస్తూ.. "ఆయన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, ఆ గంభీరమైన స్వరం ఎప్పటికీ మరిచిపోలేము. ఆయన కుటుంబానికి నా సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను" అని నివాళులర్పించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో తమ అభిమాన నటుడికి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More