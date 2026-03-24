Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ilaiyaraaja: సోనీతో ఇళయరాజా కాపీరైట్ వివాదం- సుప్రీంకోర్టులో మ్యాజిక్ మాస్ట్రోకి ఎదురుదెబ్బ- తీర్పు ఏంటంటే?

    Supreme Court On Ilaiyaraaja Copyright Dispute With Sony: సుప్రసిద్ధ సంగీత దర్శకుడు ఇళయరాజాకు సంబంధించిన కాపీరైట్ వివాదంలో సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పునిచ్చింది. మద్రాస్ హైకోర్టులో ఉన్న ఈ కేసును బాంబే హైకోర్టుకు బదిలీ చేస్తూ సోనీ ఎంటర్టైన్‌మెంట్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను కోర్టు ఆమోదించింది.

    Mar 24, 2026, 11:55:47 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సంగీత ప్రపంచంలో రారాజుగా వెలుగొందుతున్న ఇళయరాజాకు ఉన్నత న్యాయస్థానంలో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆయన మ్యూజిక్ సంస్థ 'ఇళయరాజా మ్యూజిక్ అండ్ మేనేజ్‌మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్'కు, సోనీ ఎంటర్టైన్‌మెంట్‌కు మధ్య జరుగుతున్న కాపీరైట్ పోరులో సుప్రీంకోర్టు సోనీ పక్షాన నిలిచింది.

    సోనీతో ఇళయరాజా కాపీరైట్ వివాదం- సుప్రీంకోర్టులో మ్యాజిక్ మాస్ట్రోకి ఎదురుదెబ్బ- తీర్పు ఏంటంటే? (PTI)
    సోనీతో ఇళయరాజా కాపీరైట్ వివాదం- సుప్రీంకోర్టులో మ్యాజిక్ మాస్ట్రోకి ఎదురుదెబ్బ- తీర్పు ఏంటంటే? (PTI)

    అనుమతించిన సుప్రీంకోర్టు

    మద్రాస్ హైకోర్టులో నడుస్తున్న ఈ కేసును బాంబే హైకోర్టుకు బదిలీ చేయాలని కోరుతూ సోనీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు సోమవారం (మార్చి 23) అనుమతించింది. జస్టిస్ సంజయ్ కుమార్, జస్టిస్ వినోద్ కె చంద్రన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ కేసును విచారించింది.

    న్యాయస్థానంలో వాదోపవాదాలు

    సోనీ తరఫున సీనియర్ అడ్వకేట్ అభిషేక్ మను సింఘ్వీ వాదిస్తూ.. "ఈ వివాదానికి సంబంధించి మొదటి కేసు బాంబే హైకోర్టులోనే దాఖలైంది, కాబట్టి ప్రస్తుత కేసును కూడా అక్కడికే బదిలీ చేయడం సమంజసం" అని కోరారు. దీనిని ఇళయరాజా తరఫు న్యాయవాది కపిల్ సిబల్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. బాంబే హైకోర్టుకు ఈ విషయంలో అధికార పరిధి లేదని ఆయన వాదించారు.

    అయితే, బాంబే హైకోర్టులో కేసు దాఖలైనప్పుడు దానిని ఇళయరాజా సంస్థ అడ్డుకోలేదని, అందువల్ల ఈ కేసును కూడా అక్కడికే బదిలీ చేయడం సరైనదని జస్టిస్ కుమార్ అభిప్రాయపడ్డారు. గతేడాది జూలైలో కూడా ఇదే వివాదానికి సంబంధించి ఇళయరాజా దాఖలు చేసిన బదిలీ పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేయడం గమనార్హం.

    అసలు వివాదం ఏమిటి?

    ఈ న్యాయపోరాటం 2022లో సోనీ మ్యూజిక్ ఎంటర్టైన్‌మెంట్ ఇండియా దాఖలు చేసిన దావాతో మొదలైంది. ఇళయరాజాకు చెందిన 536 సంగీత పనులను (Musical Works) ఉపయోగించకుండా ఆయన సంస్థను నిరోధించాలని సోనీ కోరుతోంది. ఈ హక్కులను తాము 'ఓరియంటల్ రికార్డ్స్', 'ఎకో రికార్డింగ్' సంస్థల నుంచి చట్టబద్ధంగా కొనుగోలు చేశామని సోనీ వాదిస్తోంది. ఈ హక్కుల విషయంలోనే ఇళయరాజా చాలా కాలంగా న్యాయపోరాటం చేస్తున్నారు.

    క్రియేటివిటీపై ఇళయరాజా న్యాయం పోరాటం

    ఇప్పటికే పరిష్కారమైన అంశాలను ఇళయరాజా సంస్థ మళ్లీ మద్రాస్ హైకోర్టులో లేవనెత్తుతోందని, అందుకే ఈ బదిలీ అనివార్యమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఐదు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో 1000కి పైగా చిత్రాలకు 7000కు పైగా పాటలు అందించిన ఇళయరాజాకు తన సొంత సృజనపై (క్రియేటివిటీ) హక్కుల కోసం సాగిస్తున్న ఈ పోరులో తాజా తీర్పు కొంత ఇబ్బందికరంగా మారింది.

    News/Entertainment/Ilaiyaraaja: సోనీతో ఇళయరాజా కాపీరైట్ వివాదం- సుప్రీంకోర్టులో మ్యాజిక్ మాస్ట్రోకి ఎదురుదెబ్బ- తీర్పు ఏంటంటే?
    News/Entertainment/Ilaiyaraaja: సోనీతో ఇళయరాజా కాపీరైట్ వివాదం- సుప్రీంకోర్టులో మ్యాజిక్ మాస్ట్రోకి ఎదురుదెబ్బ- తీర్పు ఏంటంటే?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes