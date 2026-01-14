Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సాంగ్ వాడినందుకు ఇళయరాజా కేసు వేశారా.. డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి క్లారిటీ.. చిరంజీవి పేరు చెప్పాం, ఆ ప్రమాదం లేదంటూ!

    మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నయన తార హీరో హీరోయిన్లుగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వలో తెరకెక్కిన లేటెస్ట్ ఫ్యామిలీ కామెడీ మూవీ మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. ఈ మూవీ సూపర్ హిట్ టాక్‌తో దూసుకుపోతోన్న క్రమంలో నిర్వహించిన సక్సెస్ మీట్‌లో ఇళయరాజా సాంగ్ వాడినందుకు కేసు వేశారా అనే ప్రశ్నకు అనిల్ రావిపూడి క్లారిటీ ఇచ్చారు.

    Published on: Jan 14, 2026 1:55 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మెగాస్టార్ చిరంజీవి, లేడి సూపర్ స్టార్ నయనతార హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన లేటెస్ట్ ఫ్యామిలీ కామెడీ మూవీ మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. ఇప్పటి వరకు ఫ్లాప్ చూడని డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ అతిథి పాత్రలో మెరిశాడు.

    సాంగ్ వాడినందుకు ఇళయరాజా కేసు వేశారా.. డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి క్లారిటీ.. చిరంజీవి పేరు చెప్పాం, ఆ ప్రమాదం లేదంటూ!
    సాంగ్ వాడినందుకు ఇళయరాజా కేసు వేశారా.. డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి క్లారిటీ.. చిరంజీవి పేరు చెప్పాం, ఆ ప్రమాదం లేదంటూ!

    మన శంకర వరప్రసాద్ గారు కలెక్షన్స్

    సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 12న థియేటర్లలో విడుదలైన మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమా సూపర్ హిట్ టాక్‌తో దూసుకుపోతోంది. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌కు మూవీ బాగా కనెక్ట్ అయింది. ఫలితంగా తొలి రోజే వరల్డ్ వైడ్‌గా రూ. 84 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ వసూలు చేసినట్లు మేకర్స్ తెలిపారు.

    ఇళయరాజా సుందరి సాంగ్

    ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ మీట్‌లో సినిమాలో ఇళయరాజా సుందరి సాంగ్ వాడినందుకు ఆయన కేసు వేశారా అని జర్నలిస్ట్ ఓ ప్రశ్న వేశారు. దానికి అనిల్ రావిపూడి క్లారిటీ ఇచ్చారు.

    దళపతి మూవీలోనిది

    "ఇళయరాజా గారు. ఈ సినిమాలో ఆయనది ఒక బ్యూటిపుల్ సాంగ్. దళపతి మూవీలోనిది సుందరి సాంగ్. చిరంజీవి గారు, నయన తార గారి లవ్ ట్రాక్‌లో చాలా బాగా యూజ్ చేసుకున్నాం. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎపిసోడ్‌లాగా అనిపించింది నాకు అయితే. నేను చేసిన కథల్లో. చాలా క్యూట్‌గా ఉంటుంది" అని అనిల్ రావిపూడి అన్నారు.

    కేసు వేసేస్తున్నారంటూ

    "ఇళయరాజా గారి గురించి ఒక్క మాట చెప్పాలంటే.. చాలా మంది బయట తెలియనిది ఏంటంటే.. ఆయనేదో కేసు వేసేస్తున్నారు.. ఆయన పాట వాడుకున్నందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అంటున్నారు. ప్రతి దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది" అని అనిల్ రావిపూడి చెప్పారు.

    హ్యాపీగా ఒప్పుకుని

    "మనం ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు. అంత గొప్ప మ్యూజిషియన్, మహానుభావుడి దగ్గరికి వెళ్లి.. సర్ మీ పాటను మేము ఇలా ఉపయోగించుకుందామనుకుంటున్నాం. మీరు మాకు పర్మిషన్ ఇస్తారా అని ఆయన్ను ఒక మాట అడిగితే.. ఆయన హ్యాపీగా ఒప్పుకుని దానికి ఏం చేయాలో మాట్లాడుకుని ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేసి చేయొచ్చు" అని అనిల్ రావిపూడి వివరించారు.

    చిరంజీవి పేరు చెప్పి

    "మేము ఏం చేశామంటే సింపుల్. మా ప్రొడ్యూసర్స్ వెళ్లి ఆయన్ను కలిశారు. కలిసి ఇలా మేము చిరంజీవి గారి సినిమాలో యూజ్ చేసుకుందామనుకుంటున్నాం అన్నారు. యూజ్ చేసుకోండి అన్నారు.. అయిపోయింది. ప్రాసెస్ నీట్‌గా ఉంటే ఆయన ఒప్పుకుంటారు. మిగతా సినిమాల ప్రాసెస్ గురించి నాకు తెలియదు" అని అనిల్ రావిపూడి క్లారిటీ ఇచ్చారు.

    ఆ ప్రమాదం లేదు

    "మనోళ్లు చక్కగా వెళ్లి అడిగారు. ఆయన చక్కగా దానికి మాకు ఒప్పుకుని పర్మిషన్ ఇచ్చారు. మాకు ఆ ప్రమాదం (కేసు వేసే) లేదు" అని అనిల్ రావిపూడి చెప్పుకొచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/సాంగ్ వాడినందుకు ఇళయరాజా కేసు వేశారా.. డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి క్లారిటీ.. చిరంజీవి పేరు చెప్పాం, ఆ ప్రమాదం లేదంటూ!
    News/Entertainment/సాంగ్ వాడినందుకు ఇళయరాజా కేసు వేశారా.. డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి క్లారిటీ.. చిరంజీవి పేరు చెప్పాం, ఆ ప్రమాదం లేదంటూ!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes