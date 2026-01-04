Edit Profile
    ట్రైల‌ర్‌ను ఫ‌స్ట్ చ‌ర‌ణ్‌ చూసి ఎక్స్‌ట్రార్డిన‌రీ అన్నారు-వింటేజీ చిరంజీవిని చూస్తారు-నా కోసం నయనతార: అనిల్ రావిపూడి

    మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీతో ఈ సంక్రాంతికి మళ్లీ మ్యాజిక్ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి. ఈ రోజు ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశాడు. ఈ సందర్భంగా అనిల్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు చేశాడు. ట్రైలర్ ను చరణ్ చూసి ఎక్స్ ట్రార్డినరీగా ఉందన్నాడని చెప్పాడు. 

    Published on: Jan 04, 2026 7:08 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి-మెగాస్టార్ చిరంజీవి కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమా మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. ఈ మూవీ 2026 సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 12న రిలీజ్ కానుంది. ఈ సినిమా ట్రైలర్ ను ఆదివారం (జనవరి 4) రిలీజ్ చేశారు. కామెడీ, యాక్షన్, ఫ్యామిలీ ఎలిమెంట్లతో ఇది ఫుల్ ఎంటర్ టైనర్ లా ఉంది. ఈ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్లో అనిల్ రావిపూడి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు చేశాడు.

    అనిల్ రావిపూడి (x/Shine_Screens)
    అనిల్ రావిపూడి (x/Shine_Screens)

    మన శంకర వరప్రసాద్ గారు ట్రైలర్

    చిరంజీవి, నయనతార జంటగా నటిస్తున్న మూవీ మన శంకర వరప్రసాద్ గారు ట్రైలర్ ఇవాళ రిలీజైంది. ఈ మూవీలో విక్టరీ వెంకటేశ్ తళుక్కుమని మెరిశారు. ఈ ట్రైలర్ పాజిటివ్ రియాక్షన్స్ వస్తున్నాయి.

    తిరుపతిలో జరిగిన మన శంకర వరప్రసాద్ గారు ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్లో డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ.. ‘‘తిరుపతి అంటే నాకు చాలా స్పెషల్. ఏ సినిమా మొదలెట్టినా, రిలీజ్ ఉన్నా ఇక్కడికి వచ్చి స్వామి ఆశీస్సులు తీసుకుంటాను’’ అని చెప్పాడు.

    వింటేజీ చిరంజీవి

    ‘‘నాకు చిరంజీవి అంటే ఎలా ఇష్టమో. ఎలా చూడాలనుకుని కథ రాసుకున్నానో అలాగే మీరు చూస్తారు. టైమ్ మిషన్ ఎక్కి ఒక రౌండ్ వేసి వస్తారు. చిరంజీవిలోని ఫన్ టైమింగ్ చూస్తారు. నేను రాసిన దానికంటే ఆయన 100 టైమ్స్ బెటర్ గా చేశారు. పండక్కి బాక్సాఫీస్ బద్దలు కావాలి. మీసాల పిల్ల సాంగ్ రికార్డులు బ్రేక్ చేసింది. భీమ్స్ కు థ్యాంక్స్’’ అని అనిల్ రావిపూడి అన్నాడు.

    చరణ్ ఏం చెప్పారంటే

    ‘‘సంక్రాంతికి మీ ఇంట్లో భోజనానికి వచ్చినట్లు రావడమే నా ఎయిమ్. ఇది నాకు నాలుగో సంక్రాంతి. ఎఫ్2, సరిలేరు నీకెవ్వరు, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం.. ఇప్పుడేమో ఇది. చరణ్ ఫస్ట్ ట్రైలర్ చూశారు. ఎక్స్ ట్రార్డినరీ అన్నారు. ఆల్ స్టార్స్ అభిమానులు వచ్చి సినిమాను సెలబ్రేట్ చేసుకోండి. విక్టరీ వెంకటేష్ కు స్పెషల్ థ్యాంక్స్.

    నయనతార

    చిరంజీవి, వెంకటేష్ ఈగోలు లేకుండా ఫ్రెండ్స్ లా పని చేశారు. ఇద్దరు కలిసి మీకు ఫీస్ట్ ఇవ్వబోతున్నారు. నయనతార చాలా సపోర్ట్ చేశారు. నా కోసం ప్రమోషన్స్ కూడా చేశారు. నాకు ప్రమోషన్ చేశారంటే ఆమెకు ప్రెషర్ వస్తుంది’’ అని అనిల్ రావిపూడి పేర్కొన్నాడు.

    సంక్రాంతికి రావడం హిట్ కొట్టడం డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడికి అలవాటుగా మారింది. మరోసారి పొంగల్ రోజు ఆడియన్స్ కు ఎంటర్ టైన్మెంట్ అందించేందుకు మన శంకర వరప్రసాద్ గారుతో వస్తున్నాడు.

