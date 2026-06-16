ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు జూన్ 16 ఎపిసోడ్: కడుపు లేదంటూ నిజం కక్కేసిన వల్లి- నర్మద లై డిటెక్టర్ మాస్టర్ ప్లాన్- ధీరజ్ తో మామ
Illu Illalu Pillalu Today Episode: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు టుడే జూన్ 16 ఎపిసోడ్ లో పచ్చి కూరగాయలతో శ్రీవల్లికి నర్మద, ప్రేమ షాక్ ఇస్తారు. దీంతో తనకు కడుపు లేదని వల్లి అరుస్తుంది. మరోవైపు సేనాపతి చేతికి కట్టుతో ధీరజ్ కార్లో నుంచి దిగుతాడు. ఇక వల్లి అబద్ధాల గుట్టు తేల్చేందుకు నర్మద ప్లాన్ వేస్తుంది.
Illu Illalu Pillalu Today Episode: స్టార్ మాలో ప్రసారమవుతున్న 'ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు' సీరియల్ నేటి (జూన్ 16) ఎపిసోడ్ ఉత్కంఠ భరితంగా సాగింది. ఒకవైపు కడుపుతో ఉన్నానని నాటకాలు ఆడుతున్న శ్రీవల్లికి నర్మద, ప్రేమలు చుక్కలు చూపించగా.. మరోవైపు సేనాపతికి ధీరజ్ దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇచ్చాడు. ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు టుడే జూన్ 16 ఎపిసోడ్ లో జరిగిన హైలైట్స్ ఏంటో చూద్దాం.
వల్లికి పచ్చి కూరగాయల షాక్!
ప్రేమ, నర్మద చేసిన స్పెషల్ ఫుడ్ కోసం శ్రీవల్లి ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తుంటుంది. వారు తెచ్చిన ప్లేట్ పై ఉన్న క్లాత్ తీయగానే అందులో ఉన్న పచ్చి టమాటా, ఉల్లిగడ్డ, క్యారెట్, దోసకాయ, మునక్కాయ ముక్కలు చూసి వల్లికి కళ్లు తిరుగుతాయి. కరెంట్ షాక్ కంటే పెద్ద షాకే తగిలిందని, ఇవి గేదెలు కూడా తినవని వల్లి మండిపడుతుంది.
డాక్టర్ గా ప్రేమ
కడుపుతో ఉన్నవాళ్లు పచ్చి కూరగాయలు తింటే కడుపులో బిడ్డ చల్లగా ఉంటుందని డాక్టరమ్మ చెప్పిందని నర్మద కవర్ చేస్తుంది. ప్రేమనే డాక్టర్ గెటప్లో ఉన్న వీడియోను నర్మద చూపించడంతో వల్లికి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు.
నిజం కక్కేసిన వల్లి!
ప్రేమ, నర్మద కలిసి బలవంతంగా వల్లి నోట్లో పచ్చి కూరగాయలు కుక్కుతారు. ఆ టార్చర్ తట్టుకోలేక "నాకు కడుపు లేదు" అని వల్లి గట్టిగా అరుస్తుంది. వెంటనే అప్రమత్తమై.. "ఒకేసారి ఇన్ని కూరగాయలు నా కడుపులో పెడితే కడుపు ఎలా ఉంటుంది?" అని కవర్ చేసుకుంటుంది. దీంతో ప్రేమ, నర్మదకు ఉన్న డౌట్ మరింత బలంగా మారుతుంది.
సేనాపతికి ధీరజ్ షాక్
మరోవైపు వేదవతి, ప్రేమ వాకిట్లో ఉండగా.. సేనాపతి చేతికి కట్టుతో ధీరజ్ కారులోంచి దిగుతాడు. అల్లుడు, మామ కలిసి రావడం చూసి వేదవతి ఆశ్చర్యపోతుంది. కంగారులో కిందపడి మీ నాన్న చేయి విరగ్గొట్టుకున్నాడని ధీరజ్ నవ్వుతూ ప్రేమకు చెబుతాడు.
కానీ, లోపలికి వెళ్లాక.. ధీరజ్ గాడే తన కారుతో గుద్ది ఈ పని చేశాడని భద్రావతి, విశ్వ, రేవతిల ముందు సేనాపతి చెప్తాడు. అది విని శారదాంబ.. "వాడు రామరాజు కొడుకు, ఉడుకు రక్తం.. జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది" అని కౌంటర్ ఇస్తుంది.
భద్రావతి కుట్ర
సేనాపతికి జరిగిన దానికి ప్రతీకారంగా ధీరజ్ కారును ఫైనాన్స్ వాళ్లతో లాగేసుకునేలా చేద్దామని భద్రావతి కుట్ర పన్నుతుంది. కానీ వాడి కారు తీసుకుంటే, ఈ సారి లారీతో వచ్చి గుద్దుతాడని శారదాంబ మరో కౌంటర్ వేస్తుంది.
నర్మద మాస్టర్ ప్లాన్!
మరోవైపు, సీన్ నర్మద ఆఫీస్కు మారుతుంది. మనుషులు చెప్పే అబద్ధాలను కనిపెట్టే ఒక లై డిటెక్టర్ మెషీన్ గురించి నర్మద తన ఫ్రెండ్ ద్వారా తెలుసుకుంటుంది. ఈ మెషీన్తో బల్లక్కాయ్ (శ్రీవల్లి) కడుపు విషయాన్ని తేలుస్తానని నర్మద ఫిక్స్ అవుతుంది. ఇక్కడితో నేటి ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది. మరి శ్రీవల్లి అబద్ధాల గుట్టును నర్మద ఎలా బయటపెడుతుందో రేపటి ఎపిసోడ్ లో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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