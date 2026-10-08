Indian 3: భారతీయుడు మళ్లీ వస్తున్నాడు- ఇండియన్ 3 పోస్టర్ రిలీజ్- సేనాపతి తండ్రి వీరశేఖరన్ బలరామ్ కథతో!
Indian 3 Announcement Kamal Haasan Shankar: యూనివర్సల్ హీరో కమల్ హాసన్, దిగ్గజ దర్శకుడు శంకర్ కాంబినేషన్లో రానున్న 'ఇండియన్ 3' (భారతీయుడు 3) చిత్రానికి సంబంధించిన కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయని లైకా ప్రొడక్షన్స్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది.
Indian 3 Announcement Kamal Haasan Shankar: భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో సరికొత్త సంచలనాలకు వేదికైన 'ఇండియన్' (తెలుగులో 'భారతీయుడు') ఫ్రాంచైజీ నుంచి మూడో భాగం 'ఇండియన్ 3' ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. కమల్ హాసన్, శంకర్ కాంబోలో రానున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రానికి సంబంధించి మేకర్స్ ఒక తీపి కబురు అందించారు.
సేనాపతిగా కమల్ హాసన్
ఇండియన్ 3 సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా ప్రారంభమైనట్లు తాజాగా లైకా ప్రొడక్షన్స్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు సేనాపతిగా కమల్ హాసన్ చూపించిన నటన, అవినీతిపై ఆయన చేసిన పోరాటం 1996లో వచ్చిన 'భారతీయుడు' చిత్రంతో దేశవ్యాప్తంగా ట్రెండ్ సెట్ చేసింది.
నిష్పాక్షికంగా శిక్షించే తండ్రిగా
తన సొంత కుమారుడు చంద్రు అవినీతికి పాల్పడితే నిష్పాక్షికంగా శిక్షించే తండ్రిగా కమల్ విశ్వరూపం ప్రదర్శించారు. ఆ తర్వాత సుదీర్ఘ విరామం అనంతరం 'ఇండియన్ 2' రూపంలో సేనాపతి మళ్లీ సమాజంలోని కుళ్లిపోయిన వ్యవస్థపై తిరుగుబాటు చేశారు. 'ఇండియన్ 2' ముగింపులోనే మూడో భాగానికి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన హింట్ ఇచ్చారు దర్శకుడు శంకర్.
వీరశేఖరన్ బలరామ్ కథతో 'ఇండియన్ 3'
'ఇండియన్ 3' కథాంశం ప్రధానంగా సేనాపతి తండ్రి అయిన 'వీరశేఖరన్ బలరామ్' జీవితం చుట్టూ తిరగనుంది. ఈ పాత్రలో కూడా కమల్ హాసన్ అద్భుతమైన నటనతో ఆకట్టుకోనున్నారు. బ్రిటిష్ పాలన కాలంలో వీరశేఖరన్ బలరామ్ చేసిన స్వాతంత్య్ర పోరాటం, ఆ నాటి సామాజిక పరిస్థితులు, ఆయన త్యాగాలను తెరపై ఆవిష్కరించేందుకు శంకర్ భారీ స్థాయిలో ప్రణాళిక రూపొందించారు.
అగ్ర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల సమ్మేళనం
పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామాగా రానున్న భారతీయుడు 3 చిత్రంపై సినీ ప్రియుల్లో విపరీతమైన అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ భారీ ప్రాజెక్టులో 'ఇండియన్ 2'లో నటించిన సిద్ధార్థ్, కాజల్ అగర్వాల్, ప్రియా భవానీ శంకర్, బాబీ సింహా, ఎస్జే సూర్య తమ పాత్రలను తిరిగి పోషిస్తున్నారు.
అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం
లైకా ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై సుభాస్కరన్, జీకేఎమ్ తమిళ కుమారన్ అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. సాంకేతిక వర్గం విషయానికి వస్తే, రాక్స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ ఇండియన్ 3 చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. రవివర్మన్ ఛాయాగ్రహణం సమకూర్చగా, ముత్తురాజ్ తంగవేల్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. వీరందరి కలయికతో సాంకేతికంగా ఈ సినిమా ఒక దృశ్యకావ్యంగా నిలుస్తుందో లేదో చూడాలి.
కమల్ హాసన్ వరుస క్రేజీ ప్రాజెక్ట్లు
'ఇండియన్ 3' పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఒకవైపు జరుగుతుండగానే, కమల్ హాసన్ తన తదుపరి చిత్రాలపై దృష్టి సారించారు. 'చిత్తా' (తెలుగులో 'పాప') చిత్రంతో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ప్రతిభావంతుడైన దర్శకుడు ఎస్.యు. అరుణ్ కుమార్తో కమల్ ఒక కొత్త సినిమా చేయనున్నట్లు చిత్రసీమలో ప్రచారం సాగుతోంది.
విలక్షణమైన కథలతో
విలక్షణమైన కథలను ఎంచుకోవడంలో దిట్ట అయిన కమల్ హాసన్.. డైరెక్టర్ అరుణ్ కుమార్ దర్శకత్వంలో నటించేందుకు సిద్ధమవడం సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More