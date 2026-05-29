గ్లామర్ బట్టలు వేస్తే ఓకే, ఒళ్లు కప్పేసే డ్రెస్ వేస్తే తప్పా? సమాజపు వక్రబుద్ధిపై సింగర్ ఫైర్- ఆ డ్రెస్ చరిత్ర చెబుతూ!
Singer Olivia Rodrigo On Babydoll Dress Controversy: ప్రముఖ అంతర్జాతీయ పాప్ సింగర్ ఒలివియా రోడ్రిగో తాను ధరించిన ఒక సాధారణ ఫ్లోరల్ బేబీడాల్ డ్రెస్ చుట్టూ ముసురుకున్న వివాదంపై చాలా ఘాటుగా స్పందించింది. మహిళల దుస్తులపై సమాజం చూపిస్తున్న వక్రబుద్ధిని, విమర్శల వింత ధోరణిని ఆమె తీవ్రంగా ఎండగట్టింది.
Singer Olivia Rodrigo On Babydoll Dress Controversy: ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ సంగీత ప్రపంచంలో సెన్సేషన్గా మారిన 23 ఏళ్ల పాప్ సింగర్ ఒలివియా రోడ్రిగో తాజాగా ఒక సరికొత్త వివాదంలో చిక్కుకుంది. బార్సిలోనాలో జరిగిన తన 'డ్రాప్ డెడ్' కాన్సెర్ట్తో పాటు మే 8న జరిగిన స్పాటిఫై బిలియన్స్ క్లబ్ లైవ్ వేదికపై ఒలివియా ధరించిన ఒక ఫ్లోరల్ డిజైన్ (Floral) బేబీడాల్ డ్రెస్ ఇంటర్నెట్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.
ట్రోలింగ్పై సింగర్
ఆ డ్రెస్ చిన్నపిల్లలు వేసుకునేలా ఉందంటూ సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు ఒలివియా రోడ్రిగోపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ ట్రోలింగ్పై ఒలివియా రోడ్రిగో తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఈ విమర్శలు కేవలం తనను మాత్రమే కాకుండా, నేటి సమాజంలో మహిళలను చూసే దారుణమైన కోణాన్ని బయటపెట్టాయని ఆమె మండిపడింది.
అసలు ఈ 'బేబీడాల్' డ్రెస్ కథ ఏంటి?
ఒలివియా రోడ్రిగో ఈ దుస్తులను కేవలం ఫ్యాషన్ కోసం మాత్రమే ఎంచుకోలేదు. 1990ల కాలంలో పాప్, పంక్ మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీని శాసించిన మహిళా ఐకాన్స్ స్ఫూర్తితోనే తాను ఈ లుక్ను ట్రై చేశానని ది గార్డియన్ పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చింది.
ఈ బేబీడాల్ డ్రెస్కు ప్రపంచ ఫ్యాషన్ రంగంలో ఒక సుదీర్ఘమైన చరిత్ర ఉంది. రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో (1942లో) బట్టల కొరత ఏర్పడినప్పుడు, తక్కువ వస్త్రంతో సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా అమెరికాలో వీటిని డిజైన్ చేశారు.
ఆ తర్వాత 1950, 60ల కాలంలో బ్రిజిట్ బార్డోట్, ట్విగ్గీ, జేన్ బిర్కిన్ వంటి అంతర్జాతీయ ఫ్యాషన్ ఐకాన్స్ ఈ స్టైల్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులర్ చేశారు. ఒలివియా తన 'డ్రాప్ డెడ్' మ్యూజిక్ వీడియోలో ప్రసిద్ధ నటి జేన్ బిర్కిన్కు చెందిన ఒరిజినల్ పార్టీ డ్రెస్ను ధరించడం విశేషం. 1990లలో కోర్ట్నీ లవ్ వంటి రాక్ స్టార్స్ ఈ దుస్తులను మరింత ట్రెండీగా మార్చారు. పురుషుల చూపులను ఆకర్షించడం కోసం కాకుండా, మహిళల ఆత్మవిశ్వాసానికి, స్వేచ్ఛకు ప్రతీకగా ఈ దుస్తులు గుర్తింపు పొందాయి.
నెటిజన్ల వక్రబుద్ధిపై ఒలివియా ఫైర్
న్యూయార్క్ టైమ్స్ పాడ్కాస్ట్లో ఒలివియా మాట్లాడుతూ తనపై వచ్చిన విమర్శలను తీవ్రంగా ఖండించింది. "ఇలాంటి కామెంట్లు నన్ను తీవ్రంగా కలచివేస్తున్నాయి. గతంలో నేను స్టేజ్ పైన గ్లిట్టర్ బ్రా, చిన్న షార్ట్స్ వేసుకుని ఫుల్ గ్లామరస్గా పర్ఫార్మ్ చేశాను. అప్పుడు ఎవరూ తప్పుబట్టలేదు, నాకూ కంఫర్టబుల్గా అనిపించింది. కానీ ఒళ్లంతా కప్పుకునేలా ఉన్న ఒక డ్రెస్ను చూసి, అది చిన్నపిల్లల బట్టల్లా ఉందంటూ కొందరు అసభ్యకరంగా మాట్లాడటం నిజంగా విచిత్రంగా ఉంది" అని ఒలివియా రోడ్రిగో ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
సమాజంలో పెనవేసుకుపోయిన ఒక మానసిక రుగ్మతకు ఈ ట్రోలింగ్ నిదర్శనమని ఒలివియా పేర్కొంది. "మనం ఎలాంటి సమాజంలో బతుకుతున్నామో దీన్ని బట్టే అర్థమవుతోంది. చిన్నప్పటి నుంచే అమ్మాయిలకు ఒక తప్పుడు భావనను నూరిపోస్తున్నారు. ఆ బట్టలు వేసుకోకు, ఈ బట్టలు వేసుకోకు, మగాళ్లు నిన్ను తప్పుడు కోణంలో చూస్తారు, అలా చూస్తే అది నీ తప్పే అవుతుంది అంటూ భయపెడుతున్నారు" అని ఒలివియా చెప్పుకొచ్చింది.
సెక్సీగా కనిపించాలనుకోలేదు
"నేను ఆ డ్రెస్ వేసుకున్నప్పుడు సెక్సీగా కనిపించాలనుకోలేదు. నా రోల్ మోడల్స్ లాగా స్టైలిష్గా, కంఫర్టబుల్గా ఉండాలనుకున్నాను. ఎవరో వింత సైకోలు తప్పుగా ఆలోచిస్తారని మనం బట్టలు మార్చుకోవాలా?" అంటూ ఘాటుగా ప్రశ్నించింది ఒలివియా. యువతులు, చిన్న పిల్లల పట్ల తాను ఎప్పుడూ రక్షణగా ఉంటానని, ఇలాంటి తప్పుడు ఆలోచనలను వారిపై రుద్దనివ్వనని స్పష్టం చేసింది.
ఈ వివాదం ఇలా ఉంటే, ఒలివియా రోడ్రిగో అభిమానులకు ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఆమె కెరీర్లో మూడో స్టూడియో ఆల్బమ్ అయిన "యూ సీమ్ ప్రెట్టీ శాడ్ ఫర్ ఎ గర్ల్ సో ఇన్ లవ్" జూన్ 12న విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే ఈ ఆల్బమ్ నుంచి వచ్చిన 'డ్రాప్ డెడ్', 'ది క్యూర్' అనే రెండు సింగిల్స్ అంతర్జాతీయ చార్ట్బస్టర్లలో దూసుకుపోతున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఒలివియా రోడ్రిగో డ్రెస్ వివాదం ఏమిటి?
పాప్ సింగర్ ఒలివియా రోడ్రిగో తన లైవ్ కాన్సెర్ట్లో ధరించిన ఫ్లోరల్ బేబీడాల్ డ్రెస్ చిన్నపిల్లల దుస్తుల్లా ఉందంటూ సోషల్ మీడియాలో కొందరు నెటిజన్లు విమర్శలు చేయడంతో ఈ వివాదం మొదలైంది.
2. ఈ విమర్శలపై ఒలివియా రోడ్రిగో ఎలా స్పందించింది?
గతంలో తాను గ్లామరస్ దుస్తులు వేసుకున్నప్పుడు రాని అభ్యంతరం, ఒళ్లంతా కప్పేసే డ్రెస్ వేసుకుంటే ఎందుకు వస్తోందని ఆమె ప్రశ్నించింది. మహిళల దుస్తులను పురుషులు తప్పుడు కోణంలో చూడటం సమాజంలోని వక్రబుద్ధికి నిదర్శనమని మండిపడింది.
3. బేబీడాల్ డ్రెస్ చరిత్ర ఏమిటి?
ఈ డ్రెస్ను మొదటిసారిగా 1942లో రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో బట్టల కొరతను అధిగమించడానికి అమెరికాలో రూపొందించారు. 1950, 1990ల కాలంలో మహిళల స్వేచ్ఛకు, ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీకగా ఈ ఫ్యాషన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయింది.
4. ఒలివియా రోడ్రిగో కొత్త ఆల్బమ్ ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?
ఒలివియా రోడ్రిగో రూపొందించిన మూడో స్టూడియో ఆల్బమ్ "యూ సీమ్ ప్రెట్టీ... సో ఇన్ లవ్" జూన్ 12, 2026న విడుదల కానుంది.
