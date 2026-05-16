Chaithra J Achar: నువ్వు హీరోయిన్వా లేక సెక్స్ వర్కరా? నటి చైత్రకు పోలీస్ కామెంట్- సింగర్ పనితో నెటిజన్ క్షమాపణలు
Actress Chaithra J Achar Get Harassment: సప్త సాగరాలు దాటి, 3బీహెచ్కే సినిమాలతో తెలుగులోనూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కన్నడ నటి, సింగర్ చైత్ర జే ఆచార్ సోషల్ మీడియాలో వేధింపులకు గురి అయ్యారు. నువ్వు హీరోయిన్వా లేక సెక్స్ వర్కరా అని కామెంట్ చేసిన పోలీస్తోనే క్షమాపణలు చెప్పించుకున్నారు చైత్ర.
Actress Chaithra J Achar Get Harassment: సోషల్ మీడియా వేదికగా సెలబ్రిటీలను, అందులోనూ నటీమణులను టార్గెట్ చేస్తూ అసభ్యకర కామెంట్లు చేయడం కొందరికి అలవాటుగా మారింది. ఇలాంటి ట్రోలర్స్ పట్ల సైలెంట్గా ఉండకుండా, వారికి గట్టి బుద్ధి చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నారు కన్నడ నటి, సింగర్ అయిన చైత్ర జే ఆచార్. తన రూపాన్ని, గౌరవాన్ని తక్కువ చేస్తూ మాట్లాడిన ఒక నెటిజన్కు ఆమె ఇచ్చిన రిప్లై ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
పోలీస్ యూనిఫామ్తో
సూపర్ హిట్ కన్నడ సినిమాలు'సప్త సాగరదాచే ఎల్లో – సైడ్ ఏ, బి (సప్తసాగరాలు దాటి సినిమాలు)', సిద్ధార్థ్ తమిళ మూవీ '3BHK' ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న చైత్ర జే ఆచార్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టిన పోస్టుపై పోలీస్ యూనిఫామ్తో ఉన్న ఓ వ్యక్తి అత్యంత దారుణమైన కామెంట్ చేశాడు. "@hosamani53" అనే హ్యాండిల్తో ఉన్న ఆ అకౌంట్కు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ప్రొఫైల్ పిక్చర్ (DP) ఉంది. "నువ్వు హీరోయిన్వా లేక సెక్స్ వర్కర్వా? పద్ధతిగా ప్రవర్తించడం నేర్చుకో" అంటూ కన్నడ భాషలో అసభ్య పదజాలంతో ఆ పోలీస్ కామెంట్ చేశాడు.
దీనికి చైత్ర అస్సలు భయపడలేదు. వెంటనే ఆ కామెంట్ను స్క్రీన్షాట్ తీసి, బెంగళూరు సిటీ పోలీస్ అధికారిక హ్యాండిల్కు ట్యాగ్ చేశారు చైత్ర ఆచార్. "గౌరవనీయులైన బెంగళూరు సిటీ పోలీస్.. ఈ అకౌంట్ మీ డిపార్ట్మెంట్కు చెందిన వ్యక్తిదే అనుకుంటా. దయచేసి ఇతనికి మీరే సమాధానం చెప్పగలరా?" అని సింగర్ చైత్ర ప్రశ్నించారు.
రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు.. తోక ముడిచిన ట్రోలర్
నటి చైత్ర చేసిన ఈ ఒక్క పోస్ట్తో బెంగళూరు పోలీసులు అలర్ట్ అయ్యారు. సదరు ప్రొఫైల్ పిక్చర్లో ఉన్న వ్యక్తి నిజంగానే పోలీస్ శాఖలో పనిచేస్తున్నాడా? లేక ఖాకీ యూనిఫామ్ ఫోటో పెట్టుకుని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నాడా? అనే కోణంలో అంతర్గతంగా విచారణ ప్రారంభించారు.
పోలీసులు రంగంలోకి దిగారనే విషయం తెలియడంతో సదరు నెటిజన్ తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యాడు. వెంటనే తను పెట్టిన అసభ్యకర కామెంట్ను డిలీట్ చేయడమే కాకుండా, కామెంట్ సెక్షన్లోనే సింగర్ చైత్రకు క్షమాపణలు చెబుతూ మెసేజ్ పెట్టాడు.
ఈ విషయమై ఒక సీనియర్ పోలీస్ అధికారి మాట్లాడుతూ.. "ఇలాంటి అసభ్య కామెంట్లు పెట్టడం నేరమే. అయితే సదరు వ్యక్తి మా డిపార్ట్మెంట్కు చెందినవాడు కాదు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై ఎలాంటి అధికారిక కేసు నమోదు కాలేదు, కానీ సదరు వ్యక్తి తన తప్పు తెలుసుకుని నటికి క్షమాపణలు చెప్పాడు" అని స్పష్టం చేశారు.
కన్నడ ఇండస్ట్రీలో వరుస వేధింపులు
ఇదిలా ఉంటే, నటీమణులపై సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న వ్యవస్థీకృత వేధింపులకు ఈ ఘటన ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. గతంలోనూ పలువురు కన్నడ నటీమణులు తీవ్రమైన సైబర్ దాడులను ఎదుర్కొన్నారు. 2025 జూలైలో సీనియర్ నటి, మాజీ ఎంపీ రమ్య (దివ్య స్పందన) తీవ్రమైన వేధింపులను ఎదుర్కొన్నారు.
నటుడు దర్శన్ నిందితుడిగా ఉన్న రేణుకా స్వామి హత్య కేసుపై సుప్రీంకోర్టు చేసిన వ్యాఖ్యలను ఆమె స్వాగతించినందుకు నెటిజన్లు ఆమెకు అత్యాచార, హత్య బెదిరింపులు చేశారు. ఈ కేసులో బెంగళూరు పోలీసులు రంగంలోకి దిగి సీసీబీ (Central Crime Branch) సాయంతో డజనుకు పైగా నిందితులను అరెస్ట్ చేసి, ఏకంగా 380 పేజీల చార్జ్షీట్ దాఖలు చేశారు.
రజినికి అశ్లీల వీడియోలు, సందేశాలు
అలాగే బుల్లితెర నటి రజిని కూడా ఫేక్ అకౌంట్ల ద్వారా నెలల తరబడి సైబర్ వేధింపులకు గురయ్యారు. ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఆమెకు అశ్లీల వీడియోలు, సందేశాలు పంపేవాడు. పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాల సహాయంతో నిందితుడిని ట్రాక్ చేయగా, అతను ఒక టెక్ రిక్రూట్మెంట్ మేనేజర్గా తేలడంతో అరెస్ట్ చేశారు.
ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో నటి కారుణ్య రామ్ కూడా తనపై జరుగుతున్న దుష్ప్రచారాలపై సీసీబీని ఆశ్రయించారు. మరో నటి మానసి జోషి పేరుతో ఫేక్ ప్రొఫైల్స్ సృష్టించి ఆమె ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికి ప్రయత్నించగా ఆమె సైతం గట్టి పోరాటం చేశారు.
ట్రోలర్ల అరాచకాలకు
సోషల్ మీడియా అనేది సెలబ్రిటీలతో నేరుగా మాట్లాడేందుకు ఇచ్చిన వేదిక మాత్రమే కానీ, వారిని వేధించడానికి కాదనే విషయాన్ని చైత్ర ఆచార్ మరోసారి నిరూపించారు. ట్రోలర్ల అరాచకాలకు భయపడకుండా చట్టపరంగా స్పందిస్తే ఎలాంటి ఫలితం ఉంటుందో ఈ ఘటన స్పష్టం చేస్తోంది.
ఏ చిత్ర పరిశ్రమలో అయినా నటీమణులు ఇలాంటి వేధింపులు ఎదుర్కొన్నప్పుడు ధైర్యంగా ముందుకు రావడం వల్ల సైబర్ నేరగాళ్లకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHOR
Chetupelli Sanjiv Kumar
