Ambika Nayak: సులభంగా ఆకర్షించేలా ఆ కంపెనీ నన్ను మార్చుకోమంది.. మార్కెట్ సూత్రాలకు తలొగ్గని సింగర్ అంబికా నాయక్
Singer Ambika Nayak Kayan About Labels Marketing: మార్కేట్ సూత్రాల కోసం కాకుండా ఆత్మ సంతృప్తి కోసం సంగీతాన్ని సృష్టించే ముంబై సింగర్ అంబికా నాయక్ అలియాస్ కయాన్ తన ప్రయాణంలోని ఒడిదుడుకులను పంచుకున్నారు. పెద్ద కంపెనీల ఒత్తిడిని ఎదిరించి, తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్నారు అంబికా నాయక్.
Singer Ambika Nayak Kayan About Labels Marketing: భారతీయ సంగీత ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం ఒక కొత్త గాలి వీస్తోంది. కేవలం సినిమా పాటలే కాకుండా, ఇండిపెండెంట్ (స్వతంత్ర) సంగీతానికి కూడా ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఈ మార్పులో ముందు వరుసలో నిలిచిన పేరు కయాన్ (సింగర్ అంబికా నాయక్). ముంబైకి చెందిన అంబికా నాయక్ తన స్టేజ్ పేరు 'కయాన్'తో 'కూల్ కిడ్స్', 'సింప్లిఫై' వంటి పాటల ద్వారా లక్షలాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు.
సరికొత్త మలుపులో కయాన్ సంగీతం
అయితే అంబికా నాయక్ విజయం కేవలం వ్యూస్ లేదా స్ట్రీమ్స్ మీద ఆధారపడి ఉండదని, అది ఆమె నిజాయితీ మీద నిలబడి ఉందని కయాన్ చెప్పారు. ప్రస్తుతం తన కెరీర్లో ఒక పరిణతి చెందిన దశలో ఉన్నట్లు సింగర్ కయాన్ చెబుతున్నారు.
"నేను రాస్తున్న కొత్త పాటల్లో నా జీవితంలోని లోతైన అనుభవాలను, నిజాయితీని పంచుకోనున్నాను. ఇది నాలోని మరో కోణాన్ని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేస్తుంది" అని సింగర్ అంబికా నాయక్ అలియాస్ కయాన్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. గతంలో కంటే భిన్నంగా, మరింత బాధ్యతాయుతమైన సంగీతాన్ని అందించడమే తన ప్రస్తుత లక్ష్యమని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
సోషల్ మీడియా మాయాజాలం.. కత్తి మీద సాము!
నేటి కాలంలో టాలెంట్ ఒక్కటే సరిపోదు, సోషల్ మీడియాలో నిరంతరం యాక్టివ్గా ఉండటం కూడా అవసరంగా మారింది. దీనిపై కయాన్ స్పందిస్తూ, "సోషల్ మీడియా ఎంత అద్భుతమో, అంత భయంకరమైనది కూడా. కళకు, కంటెంట్కు మధ్య సమతుల్యత పాటించడం చాలా కష్టం. ఇలాంటి సమయంలో మనల్ని వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించే మంచి వ్యక్తులు మన చుట్టూ ఉండాలి. అన్నిటికంటే ముఖ్యం.. మీ అంతరాత్మ (Gut feeling) చెప్పే మాట వినాలి" అని సూచించారు.
మార్కెట్ కోసం మనిషిని మార్చుకోలేను!
సంగీత రంగంలో పెద్ద కంపెనీలు (Labels) కళాకారుల శైలిని మార్చాలని చూస్తుంటాయి. కయాన్ కూడా ఇటీవల ఇలాంటి చేదు అనుభవాన్నే ఎదుర్కొన్నారు. "ఒక ప్రముఖ లేబుల్ (కంపెనీ) నా శైలిని (Vibe) పూర్తిగా మార్చుకోమని అడిగింది. ప్రేక్షకులను సులభంగా ఆకర్షించేలా నన్ను నేను మార్చుకోవాలన్నారు. కానీ అది నేను కాదు. అందుకే ఆ అవకాశాన్ని వదులుకున్నాను" అని అంబికా ధైర్యంగా చెప్పారు.
స్టేజ్ మీద భావోద్వేగాల ప్రవాహం
వృత్తిపరంగా ఆ నిర్ణయం సరైనదా కాదా అన్నది కాలమే నిర్ణయిస్తుందని, కానీ తన ఆత్మను అమ్ముకోలేనని అంబికా నాయక్ స్పష్టంగా చెప్పారు. లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కయాన్ ఎంతో భావోద్వేగానికి గురవుతుంటారు.
"స్టేజ్ మీద ఉన్నప్పుడు చాలా విషయాలు బహిరంగంగా మాట్లాడేస్తాను. షో అయిపోయిన తర్వాత.. 'అంత మాట అనేశానా?' అని నాకే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. కానీ ఆ క్షణంలో వచ్చే నిజాయితీనే నా సంగీతానికి ప్రాణం" అని కయాన్ నవ్వుతూ చెప్పారు. తనకంటూ కొన్ని హద్దులు విధించుకోవడం, కళాకారిణిగా స్వేచ్ఛను కాపాడుకోవడం తనకు ఇష్టమని ఆమె పేర్కొన్నారు.
భారతీయ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ వెలుగులు
లాక్ డౌన్ సమయంలో తక్కువ మందితో మొదలైన ఇండిపెండెంట్ సంగీత ప్రస్థానం, ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించింది. గ్లోబల్ స్థాయిలో హిట్ అయిన హనుమాన్కైండ్ (Big Dawgs), 'ధురంధర్' సినిమా పాటలతో సంచలనం సృష్టించిన మేఘాలయ రాపర్ 'రెబ్లే' (Reble) వంటి వారిని కయాన్ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు.
"భారతీయ సంగీతానికి ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు లభించే సమయం వచ్చింది. ఒకరు గెలిస్తే అది మనందరి విజయం" అని కయాన్ అభిప్రాయపడ్డారు. తను సంగీత రంగంలోకి వచ్చి ఆరేళ్లయినా, ఇది తనకి పునర్జన్మ వంటిదని అంబికా భావిస్తున్నారు. తన కుటుంబం తనను చూసి గర్వపడేలా చేయడం, తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని నిర్మించుకోవడమే అసలైన విజయమని కయాన్ నమ్ముతున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. సింగర్ కయాన్ అసలు పేరు ఏమిటి?
కయాన్ అసలు పేరు అంబికా నాయక్. ఈమె ముంబైకి చెందిన సింగర్-సాంగ్ రైటర్, డీజే.
2. కయాన్ ఏ జోనర్లలో పాటలు పాడుతారు?
ఆమె పాప్, ఆర్ అండ్ బీ (R&B), ఎలక్ట్రానిక్ మ్యూజిక్ జోనర్లలో పాటలు పాడుతారు.
3. ఆమె పెద్ద మ్యూజిక్ లేబుల్స్ ఆఫర్లను ఎందుకు తిరస్కరించారు?
తన సహజమైన శైలిని (Original Vibe) మార్చుకోవాలని, కేవలం మార్కెట్ అవసరాల కోసం పాటలు పాడాలని సదరు సంస్థలు కోరడంతో ఆమె ఆ ఆఫర్లను తిరస్కరించారు.
4. కయాన్ పాటల్లో ప్రసిద్ధి చెందినవి ఏవి?
'కూల్ కిడ్స్' (Cool Kids), 'సింప్లిఫై' (Simplify), 'లోన్లీ' (Lonely) ఆమె పాడిన పాటల్లో విశేష ఆదరణ పొందాయి.
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి.