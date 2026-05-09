Panchali Pancha Bhartruka: హీరోగా రాప్ సింగర్ రోల్ రైడా- పాత రాజేంద్రప్రసాద్ను గుర్తు చేసేలా పాంచాలి పంచభర్తృక మూవీ!
Panchali Pancha Bhartruka Movie Song Released: తెలుగు రాప్ సింగర్ రోల్ రైడా హీరోగా పరిచయం అవుతున్న ట్రెండీ కామెడీ మూవీ పాంచాలి పంచభర్తృక. నట కిరీటీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రధాన పాత్ర పోషించిన ఈ సినిమా నుంచి ఇటీవల సెనోరిటా రాసిస్తా నా ఆస్తి నీ పేరిట సాంగ్ రిలీజ్ అయింది.
Panchali Pancha Bhartruka Movie Song Released: కామెడీ సినిమాలకు ఎప్పటికి ఆదరణ ఉంటుంది . టైటిల్లోనే వైవిధ్యం చూపిస్తూ అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే కామెడీ కథాంశంతో విడుదలకు సిద్ధమైన సినిమా "పాంచాలి పంచభర్తృక ". ఈ మూవీలో నట కిరీటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ మెయిన్ లీడ్ రోల్ చేస్తున్నారు. హీరోగా తెలుగు రాప్ సింగర్ రోల్ రైడా పరిచయం కానున్నాడు.
ట్రెండీ కామెడీతో
రాయల్ థ్రోన్ ప్రొడక్షన్స్ , ఓం సాయిరాం ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న పాంచాలి పంచభర్తృక సినిమాకు రాజ్ పవన్, వెంకట్ దుగ్గిరెడ్డి యూఎస్ఏ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ట్రెండీ కామెడీతో తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రానికి గంగ సప్తశిఖర దర్శకత్వం వహించారు.
ప్రమోషన్స్లో భాగంగా పాంచాలి పంచ భర్తృక సినిమాలోని "సెనోరిటా రాసిస్తా నా ఆస్తి నీ పేరిట" అనే రెట్రో స్టైల్లో ఉన్న పాటను ఇటీవల విడుదల చేసారు. ఈ పాట సోషల్ మీడియాలో ట్రేండింగ్గా నిలిచి ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది. ఈ సందర్బంగా సినిమా యూనిట్ మీడియాతో పాంచాలి పంచభర్తృక సినిమా విశేషాలని పంచుకున్నారు.
"ఈ మధ్య కాలంలో నాకు ఇలాంటి పాత్ర రావడం చాలా అరుదు. ఈ సినిమాలో పాటలు, ఫైట్లతో మళ్లీ మీ అప్పటి పాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ని చూస్తారు" అని పద్మశ్రీ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ అన్నారు . హీరో రోల్ రైడా మాట్లాడుతూ.. "సినిమా మొత్తం నవ్వుతూనే చూస్తారు. ప్రేక్షకుడికి మంచి ఫన్ ట్రీట్ ఈ సినిమా " అని తెలిపారు .
నటించడం మాకు సవాలే
"ఆరోగ్యవంతమైన కామెడీ తెలుగు ప్రేక్షకులు చూసి చాల రోజులైంది. ఇంత మంచి కామెడీ రైటింగ్ రాయడం ఒక ఎత్తు అయితే ఆ టైమింగ్లో నటించడం మాకు సవాలే " అని మరో హీరోగా నటించిన జెమినీ సురేష్ పేర్కొన్నారు.
"సెటిల్డ్ కామెడీతో మెప్పించడం కొత్త నటుడిగా నాకు ఒక పరీక్ష.నా నటనతో ఆ పరీక్ష పాసయ్యాను అనే చెప్పాలి " అని కొత్తగా పరిచయం అవుతున్న హీరో రాజ్ పవన్ అన్నారు. "నెల్లూరు యాసలో కామెడీ చేయడం అనేది నాకు వ్యక్తిగతంగా సరిపోయే పాత్ర. ఇలాంటి పాత్రలు చేసినప్పుడు మనలో ఉన్న అసలు నటుడు బయటికి వస్తాడు. ప్రేక్షకులని మెప్పిస్తాడు" అని హీరోల్లో ఒకరైన వెంకట్ దుగ్గిరెడ్డి యూఎస్ఏ ప్రస్తావించారు .
"వెంకట్ దుగ్గిరెడ్డి యూఎస్ఏ తో కలిసి ఖర్చుకు వెనకాడకుండా క్వాలిటీలో రాజీ పడకుండా ఈ సినిమాని నిర్మించడం జరిగింది. ఈ సినిమా నిర్మాణంలో కో ప్రొడ్యూసర్స్గా శ్రీకాంత్ శెట్టివారి, సాయినాథ్ మన్యం సహాయ సహకారాలు మరువలేనివి" అని చిత్ర నిర్మాతల్లో ఒకరైన రాజ్ పవన్ తెలిపారు .
డైలాగ్స్ ట్రెండ్ అవుతాయి
"బాబీ అందించిన బలమైన కథ చెప్పడానికి కామెడీని ఎంచుకున్నాను, రెండు గంటలు ప్రేక్షకులని నవ్వించడం పెద్ద టాస్క్, టీం వర్క్తో అది సాధ్యం అయింది . ప్రేక్షకులకి నచ్చే మెచ్చే సినిమా ఈ పాంచాలి పంచభర్తృక. ఈ సినిమాలో డైలాగ్స్ కచ్చితంగా ట్రెండ్ అవుతాయి. ఈ సినిమా నిర్మాణంలో సహకరించిన నిర్మాతలకి కృతజ్ఞతలు " అని మూవీ డైరెక్టర్ గంగ సప్తశిఖర చెప్పారు.
కాగా, పాంచాలి పంచభర్తృక సినిమాలో రాజేంద్రప్రసాద్, జెమినీ సురేష్, రోల్ రైడా, రాజ్ పవన్, వెంకట్ దుగ్గిరెడ్డి యూఎస్ఏ, సారెహ్ ఫార్, పృథ్వీ రాజ్, రూపా లక్ష్మి, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, రవి రెడ్డి, అనక తదితరులు నటించారు. మహేష్ నారాయణ, బిషేక్, రోల్ రైడా, నవనీత్ చారి సంగీతం అందించారు.
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.